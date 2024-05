ไอคอนสยามสร้างปรากฏการณ์งานเต้นแห่งปี ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 ประกาศผล “RIIZXTAR” คว้าแชมป์ K-Pop Cover Dance

จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 80 ทีม หลายร้อยชีวิต ที่เข้าร่วมออดิชั่นในงาน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ DANCE TO THE WORLD เวทีเติมฝันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้น K-Pop Cover Dance ที่จะได้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในนักเต้นที่จะมีโอกาสได้ไป Dance Training Camp ที่ประเทศเกาหลีใต้ และยังเป็นเวทีที่ค้นหาสุดยอดนักเต้น T-Pop Battle และ The Best Random Dance ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดโดย ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (KCC), สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย, THE INNER STUDIO, B HOUSE STUDIO, THE KNIVERSE x GRAVITY MOTION, The Makers Dance Studio และ Lotus’s Privé โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ได้เวลาประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ซึ่งทีม “RIIZXTAR” โชว์สเต็ปเป๊ะ คว้ารางวัลชนะเลิศ K-Pop Cover Dance ไปครอง ส่วนแชมป์ T-Pop Battle ตกเป็นของทีม “EZ BOYZ”เรียกได้ว่าสร้างสีสันความคึกคักให้บรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เต็มไปด้วยพลังแห่งความสนุกสนานที่ชวนให้โยกย้ายร่างกายไปตามจังหวะดนตรีในงานเต้นสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วกับ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ DANCE TO THE WORLD เปิดเวทีให้เหล่านักเต้นผู้มีไฟและมีฝันจากทั่วประเทศได้โชว์สเต็ปประชันความสามารถ ชิงตำแหน่งสุดยอด K-Pop Cover Dance และชิงชัยในการแข่งขัน T-Pop Battle พร้อมสร้างปรากฏการณ์เวทีเต้นหลากสไตล์ที่รวมพลคนรักการเต้นทุกแขนงไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น HipHop, Cheerleading, K-Pop Cover Dance ,T-Pop, J-Pop&IDOL อีกทั้งยังขนทัพศิลปินชื่อดังมามอบความสนุกแน่นเวที โดยจัดอย่างเต็มอิ่มต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9-12 และ 17-19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้คนรักการเต้นทุกคนได้ระเบิดความสนุกไปกับสไตล์การเต้นที่ชอบอย่างเต็มที่ และยังเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นเวทีที่มีผู้ร่วมเต้นมากที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำแนวคิดหลักของไอคอนสยามที่ต้องการสร้างคอมมิวนิตี้ส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีแสดงทักษะและความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงด้านการเต้น ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่เวทีระดับสากลได้•“RIIZXTAR” คว้าแชมป์ K-Pop Cover Dance พร้อมรางวัลมูลค่ารวม 95,000 บาทไฮไลต์ของงานนี้คือการแข่งเต้น K-Pop Cover Dance ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้นักเต้นไทยได้แสดงศักยภาพ เติมแรงบันดาลใจให้ผู้ชื่นชอบการเต้นได้ฝึกฝนทักษะความสามารถ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมแล้ว ไอคอนสยามยังมุ่งหวังให้การแข่งเต้นครั้งนี้เป็นเวทีแห่งโอกาสสานฝันให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถพิเศษเพื่อต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกด้วยซึ่งการแข่งขัน K-Pop Cover Dance ครั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 มีเหล่านักเต้นจากทั่วประเทศให้ความสนใจอย่างคับคั่ง ก่อนคัดเลือกมากว่า 80 ทีม ให้เข้าร่วม Exclusive Training อย่างเข้มข้นโดยครูสอนเต้นมืออาชีพจาก B HOUSE STUDIO จากนั้นจึงจัดการแข่งขันรอบออดิชั่นระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2567 เพื่อคัดเลือกจนได้ 25 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบไฟนอลในวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแต่ละทีมต่างพกความมั่นใจ วาดลวดลายแสดงความสามารถในการเต้นคัฟเวอร์เพลงของไอดอล K-Pop ที่ชื่นชอบบนเวทีอย่างสุดพลัง กระทั่งสุดท้ายทีม “RIIZXTAR” ซึ่งคัฟเวอร์เพลง MACARONI CHEESE ของ YOUNG POSSE ก็สามารถฝ่าด่านกติกาสุดเข้มข้น เอาชนะใจเหล่าคณะกรรมการ คว้าตำแหน่งแชมป์ K-Pop Cover Dance ไปครอง พร้อมรางวัลมูลค่ารวม 95,000 บาท ประกอบด้วย เงินสดมูลค่า 30,000 บาท และ 20,000 ONESIAM Coins จากไอคอนสยาม, Gift Voucher ถ่ายคลิป INNER Production และลงช่องยูทูบ THE INNER STUDIO มูลค่า 30,000 บาท, คลาสเรียนเต้นจาก B HOUSE STUDIO มูลค่า 5,000 บาท และ Gift Card จาก Lotus’s Privé มูลค่า 10,000 บาทหลังการแข่งขันตัวแทนของทีม RIIZXTAR บอกเล่าความรู้สึกว่า “จริงๆ แล้วพวกเราเริ่มมาจากการเต้น Street แต่ด้วยความชื่นชอบในตัวศิลปิน YOUNG POSSE เลยอยากเต้นคัฟเวอร์ดู นี่จึงเป็นครั้งแรกของเรากับการแข่ง K-Pop Cover Dance ซึ่งแน่นอนว่ารู้สึกตื่นเต้นและท้าทายมาก แต่ก็พยายามฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ ทุ่มเทกับการลงแข่งครั้งนี้สุดๆ โชคดีที่เรามีทีมเบื้องหลังที่ดีคอยสนับสนุนในทุกด้าน ทำให้มีความพร้อม มั่นใจ และโชว์ออกมาได้อย่างที่คาดหวังจนคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ ต้องขอบคุณไอคอนสยามที่จัด ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION ขึ้นมา เพราะเวทีนี้ทำให้พวกเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆ และได้รับโอกาสที่ดีใหม่ๆ ที่สำคัญคือรางวัลนี้ยังเป็นเครื่องการันตีถึงความสามารถในการเต้นของพวกเราด้วย”•สองนักเต้นยอดเยี่ยมกับรางวัลพิเศษ Dance Training Camp ที่เกาหลีใต้อีกหนึ่งรางวัลพิเศษของ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 คือการคัดเลือกนักเต้นยอดเยี่ยมที่จะได้ไปร่วมเทรนนิ่งแคมป์ที่เกาหลีใต้ โดย The Makers Dance Studio โดยปีนี้มีนักเต้นยอดเยี่ยมผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น ได้รับสิทธิ์ในการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งสำคัญมีทั้งหมด 2 คนด้วยกันคือ “น้องต้นหอม” ด.ญ.ณัฐณิชา พูลมาศ (อายุ12 ปี) และ “น้องกีต้าร์” ด.ญ.ภัทรวรรณ เผ่าเผือก (อายุ 13 ปี)โดยน้องต้นหอมเผยความรู้สึกว่า “หนูชอบสไตล์การเต้นของพี่ Winter วง aespa มาก เป็นไอดอลที่เต้นได้เพอร์เฟกต์สำหรับหนู พอได้รับคัดเลือกให้ไปร่วม Dance Training Camp ที่เกาหลีใต้เลยดีใจมากๆ เพราะจะได้ไปใกล้กับไอดอลมากขึ้นอีกนิด และยังจะได้พัฒนาทักษะการเต้นให้ดีขึ้น รวมถึงได้สไตล์การเต้นใหม่ๆ ด้วย และที่ตื่นเต้นมากๆ คือครั้งนี้จะเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของหนู จึงคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ค่ะ” ด้านน้องกีตาร์ซึ่งชอบ Lisa วง BLACKPINK ก็บอกว่าตื่นเต้นกับรางวัลที่ได้เช่นกัน “หนูชอบพี่ลิซ่าที่เขาทุ่มเทให้กับการทำงานตรงนี้มากๆ และก็อยากเป็นเหมือนพี่เขา ดังนั้นพอประกาศผลว่าได้รางวัลไป Dance Training Camp ที่เกาหลีใต้เลยดีใจมาก คิดว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆ ในการเต้นและการโชว์บนเวทีเยอะทีเดียวค่ะ” เธอเล่า รางวัลนี้จึงนับเป็นหนึ่งในโอกาสที่เวที ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 มอบให้เยาวชนผู้รักการเต้นได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง•“EZ BOYZ” ผู้ชนะ T-Pop Battle คว้ารางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาทนอกจากการแข่งขัน K-Pop Cover Dance แล้ว ยังจัดการแข่งขัน T-Pop Battle ค้นหาสุดยอดนักเต้น T-Pop Cover Dance ผู้มีใจรักในศิลปินไทยป๊อป ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเช่นกัน มีทีมนักเต้นหลายทีมลงประชัน สเต็ปโชว์ลีลาได้อย่างน่าทึ่ง โดยผู้ชนะได้แก่ทีม “EZ BOYZ” รับรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท ประกอบด้วย เงินสดมูลค่า 10,000 บาท จากไอคอนสยาม และ Gift Voucher ถ่ายคลิป INNER Production และลงช่องยูทูบ THE INNER STUDIO มูลค่า 30,000 บาททั้งนี้ทีม “EZ BOYZ” ถ่ายทอดความประทับใจในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ว่า “จริงๆ พวกเราเข้าร่วม T-Pop Battle กับ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION เป็นครั้งที่สองแล้ว แต่ครั้งแรกพลาดรางวัล จนมาปีนี้คาดหวังมากและพยายามกันอย่างเต็มที่จริงๆ ที่เลือก T-Pop Cover Dance เพราะเรามองว่า T-Pop กำลังมา เลยอยากสนับสนุนให้เต็มที่ และการที่เราเลือกคัฟเวอร์วง 4MIX เพราะเป็นวงที่มีความหลากหลาย เปิดกว้าง เหมือนกับพวกเรา เราอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ แบบพวกเขา ดังนั้นจึงรู้สึกภูมิใจที่สุดที่คว้าแชมป์มาได้ บอกได้เพียงว่าหายเหนื่อยเลยครับ สำหรับน้องๆ ที่อยากจะมาสายนี้ อยากให้พยายามเต็มที่ อินกับมัน แล้วผลลัพธ์จะออกมาดีเอง ถึงครั้งนี้จะพลาดไป ก็พยายามใหม่ในครั้งต่อๆ ไปได้ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION พร้อมจะให้ทุกคนมาโชว์พลัง แสดงศักยภาพทุกปีอยู่แล้ว และยังจัดใหญ่ จัดได้ดีขึ้นทุกปีด้วย เชื่อว่าปีหน้าและปีต่อๆ ไปจะจัดได้ดีขึ้นกว่านี้อีก ใครชอบทางนี้ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิสูจน์ความสามารถบนเวที ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION ครั้งหน้ากันครับ”นับเป็นการปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่และงดงามสมกับเป็น ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 ที่เหล่านักเต้นทั่วฟ้าเมืองไทยตั้งตารอ ใครพลาดครั้งนี้ ซีซั่นหน้าเตรียมตัวให้ดีแล้วมาเปิดประสบการณ์กับปรากฏการณ์รวมพลคนรักการเต้นครั้งใหม่ในปีถัดไป นอกจากนี้ไอคอนสยามยังพร้อมจะสร้างคอมมิวนิตี้ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีแสดงทักษะและความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อจุดประกายความฝันและผลักดันให้คนไทยก้าวไปสู่เวทีระดับสากลในอนาคต