“เอ้ BOTCASH” ทำถึง! โชว์จัดเต็มบนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิต 'BOTCASH presents 'Symphonia' The 1st Thai DJ/Producer concert’

ผ่านไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับงาน 'BOTCASH presents 'Symphonia' The 1st Thai DJ/Producer concert’ คอนเสิร์ตแรกของ “เอ้ BOTCASH” ศิลปิน DJ/Producer ตัวท็อปของไทยที่จัดขึ้น ณ MR.FOX LIVE HOUSE ไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยภายในงานได้ขนทัพผลงานเพลงที่แฟนๆ ชื่นชอบทั้งใหม่และเก่ามาทำการแสดงทั้งในรูปแบบ Original และ Remix อย่างจุใจ นอกจากจะมีเพลงมันๆให้ทุกคนได้กระโดดในสไตล์ Hard Dance แล้วก็ยังสลับไปด้วยดนตรีสวยๆในแนว Melodic Bass/ Future Bass ผ่านการคัดสรรค์และผสมผสานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับเครื่องดนตรีสดของไทยและสากลอย่าง พิณ, คีย์บอร์ด และ กีตาร์ไฟฟ้า ไว้ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังจัดเต็มแสง สี เสียง และภาพวิชวลบนจอ LED ขนาดใหญ่ของเวทีอีกด้วยเรียกได้ว่าตั้งแต่ก้าวขาเข้างานก็มีบรรยากาศครึกครื้นเข้าปะทะร่างกายตั้งแต่วินาทีแรก เริ่มต้นคอนเสิร์ตของศิลปิน DJ/Producer ตัวท็อปของไทยกับเพลง ‘ลาวดวงเดือน (BOTCASH Remix), Hands in the air, ธาตุทองซาวดน์ (BOTCASH Remix), SEVEN, เสือสิ้นลาย (BOTCASH Remix)’ ตามมาด้วยเพลงใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยปล่อยให้ฟังที่ไหนจาก BOTCASH อย่างเพลง ‘SAWASDEE’ และเพลง ‘เซิ้ง!, แบกเสาขึ้นฟ้า BOTCASH ft. 4Moze & Jaii Taitosmith, Siam Speedway (ค้างคาวกินกล้วย BOTCASH Ver.), Hidden Haven’ และไม่เพียงความสนุกสุดมันส์จาก “เอ้ BOTCASH” เพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อการแสดงดำเนินไปจนถึงจุดเดือด เหล่าบรรดาเพื่อนพี่น้องศิลปินของ BOTCASH ก็เริ่มตบเท้าขึ้นเวทีมาเพิ่มความพีคเข้าไปอีกขั้น โดยเริ่มต้นด้วย ‘พลอยชมพู (JANNINE WEIGEL)' ที่มาพร้อมกับเพลง ‘Push Back -BOTCASH ft.Jannine Weigel’ ซิงเกิ้ลสุดพิเศษที่เจ้าตัวเคยร่วมงานกับ BOTCASH ต่อด้วยเพลง ‘Timeline (BOTCASH Remix), ปลิว (BOTCASH Remix)’ หลังจากนั้นจึงได้เวลาของ ‘OG BOBBY’ กับเพลง ‘Better Than - BOTCASH ft.OG Bobby, Go Crazy, Aye Aye, Bong, KUAY, Famous in a hurry, Yeddoe’ ตามมาด้วย ‘ป๊อก MINDSET’ กับเพลง ‘วิบวับ (BOTCASH Remix), Tat2 (BOTCASH Remix), ก้มต่ำ (BOTCASH Remix), ดกก้น (BOTCASH Remix)’ พร้อมส้งท้ายกับศิลปินรับเชิญคนสุดท้ายอบ่าง ‘กระแต อาร์สยาม’ กับเพลง ‘วิลิศมาหลา, Burning for you (BOTCASH Remix), ซ่อนหาย - BOTCASH feat. กระแต อาร์สยาม”, ตื๊ด (BOTCASH Remix)’ และทิ้งท้ายปิดคอนเสิร์ตด้วยโชว์เรียกน้ำตาด้วยเพลง “พื้นที่ปลอดภัย - BOTCASH ft. YOUNGOHM” เพลงสุดซึ้งจากอัลบั้มเต็มสุดภาคภูมิใจของ BOTCASH ซึ่งทำเอาแฟนเพลงร้องไห้ไปตามๆ กันเลยทีเดียวนับเป็นเริ่มต้นศักราช EDM ของศิลปิน DJ/Producer อย่าง “เอ้ BOTCASH” ได้อย่างสมศักด์ศรี ครองตำแหน่งศิลปินผู้ขยันสร้างผลงานเพื่อรันวงการ EDM บ้านเราอย่างแท้จริง โดยเจ้าตัวยังแอบกระซิบอีกว่า “เร็วๆนี้ ผมยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆ ทั้งในไทย และต่างประเทศอีกเพียบ ฝากรอติดตามกันด้วยนะครับ”