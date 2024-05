“แอฟ ทักษอร” โชว์ความอลังผ่านเครื่องเพชร

‘Jubilee Diamond 95th Anniversary, The House of Excellence’ ‘แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ’ Friend of Jubilee Diamond นำทีมนักแสดงและนางแบบแนวหน้าของเมืองไทย ร่วมงานยิ่งใหญ่ ‘Jubilee Diamond 95th Anniversary, The House of Excellence’ ในวันที่ 24-26 พ.ค. 2567 ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok กิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟ Fashion Show เครื่องประดับเพชร Exclusive Collection Jubilee Diamond The House of Excellence พร้อม Meet & Greet Concert จากศิลปินชื่อดัง ‘ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา’ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนำไปร่วมบริจาคทุนการศึกษาเด็กยากไร้ให้น้องในโครงการแพรวทอล์ค แชริตี้ 2024