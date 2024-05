“เอ ศุภชัย” จูงมือ “ปู ไปรยา” เปิดตัว “A SECRET MULTI COLLAGEN JELLY N+” คอลลาเจนเพื่อฟื้นฟูความหนุ่มสาวระดับเซลล์

เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วที่เบเนดิกต์ สตูดิโอ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ A SECRET COLLAGEN ที่ชื่อว่า“A SECRET MULTI COLLAGEN JELLY N+”(เอ ซีเคร็ท มัลติ คอลลาเจน เจลลี่ เอ็นพลัส) อันเป็นการพัฒนาล่าสุดของนวัตกรรมการชะลอวัย ฟื้นฟูความหนุ่มสาวระดับเซลล์ โดยมี ปู ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก มาร่วมโปรเจค และเป็นพรีเซนเตอร์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ชัดเจนในเรื่องความสวยและความแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีในงานนี้มี เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ซีอีโอ คนเก่ง บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด เจ้าของสินค้า แล้วก็มีกลุ่มผู้บริหาร คุณต่อลาภ ไชยเชาวน์, คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง และคุณวลัยลักษณ์ จันทวงค์ มาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วยโดย เอ ศุภชัย ได้เปิดใจว่า “หลังจากผลิต A SECRET COLLAGEN MULTI PLUS VITAMIN หรือ A SECRET COLLAGEN ออกมาจนได้รับความสำเร็จ ทางทีมผลิตของเราก็คิดค้นคอลลาเจนสูตรใหม่ที่มาช่วยเสริมกัน ออกมาเป็น“A SECRET MULTI COLLAGEN JELLY N+” (เอ ซีเคร็ท มัลติ คอลลาเจน เจลลี่ เอ็นพลัส ) ซึ่งจะเน้นซ่อมแซมเซลล์ที่อ่อนล้าตามอายุ ฟื้นฟูความหนุ่มสาวระดับเซลล์ ลดความเสื่อมของเซลล์ ทำให้ร่างการแข็งแรง ผิวใสเรียบเนียน ถ้ากิน 2 ตัวคู่กัน จะมีหน้าที่ทั้งช่วยบำรุง ทั้งภายในและภายนอกแตกต่างกัน บอกเลยว่าเพอร์เฝ็คสุดสุด ครบจบคู่กันไป สุขภาพร่างกายดีทุกด้าน”“โดยการที่เลือกปู ไปรยา มาเป็นพรีเซนเตอร์ เพราะน้องปูเป็นคนที่กิน A SECRET COLLAGEN ตัวเดิมมาก่อน และชอบมาก แต่ก็อยากได้ตัวมาเสริมกันอีก กินง่ายๆ ครอบคลุมได้มากขึ้น แล้วได้มีโอกาสคุยกับพี่เอ ซึ่งพี่เอก็บอกว่าทำได้นะ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ สรรหาสิ่งดีดีมาใส่ไว้ในตัวใหม่เลย เหมาะกับหนุ่มสาวที่ลุยงานหนักๆ ใช้ร่างกายหนักๆ ซึ่งพอเสร็จออกมา ปู ก็ยินดีที่คะมาร่วมงานในโปรเจคนี้ แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วย”ด้าน ปู ไปรยา ก็กล่าวให้สัมภาษณ์เปิดใจว่า“ต้องเกริ่นก่อนเลย อย่างที่พี่เอบอก ปูเลือกทำ“A SECRET MULTI COLLAGEN JELLY N+” กับพี่เอ เพราะจากตัวปูเองเลยนะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่ในวงการก็ทำงานหนัก ใช้ร่างกายหนักมาโดยตลอด และด้วยอายุที่มากขึ้น ปีนี้ก็ 35 แล้ว ปูก็ต้องหาตัวช่วยดีๆ ที่ไม่ใช่แค่บำรุงเรื่องผิวแค่นั้น แต่เจ้าตัวนี้ เอ ซีเคร็ท มัลติ คอลลาเจน เจลลี่ เอ็นพลัส มีจุดเด่นเลยคือเรื่องชะลอวัย ช่วยฟื้นฟูความหนุ่มสาวได้ถึงระดับเซลล์เลยนะ ก็เราไม่อยากแก่นี่นะ ก็เลยต้องสร้างสิ่งดีดีแบนนี้ขึ้นมา ปูคิดว่าเจ้าคอลลาเจนตัวนี้ตอบโจทย์และเหมาะกับผู้ที่ใช้ร่างกายอย่างหนักและยาวนาน เช่น วัยทำงานอายุ 30 ปีขึ้นไป เพราะยิ่งอายุมากขึ้น NAD+ คือเอนไซน์ในร่างกายก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทาน เอ ซีเคร็ท มัลติ คอลลาเจน เจลลี่ เอ็นพลัส ที่มีสารสกัดช่วยเพิ่มปริมาณ NAD+ ในร่างกายเรา และการรักษาระดับ NAD+ ให้เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยฟื้นฟูความหนุ่มสาวได้ถึงระดับเซลล์เลย ปูไม่อยากบรรยายมาก อยากให้ลองทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ดู”พี่เอ ศุภชัย กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “อยากจะบอกว่าสารสกัดเกรดคุณภาพสูงๆ ราคาแพงๆก็หามาใส่ใสกล่องนี้หมด อะไรดีๆรวมตัวอยู่ในนี้หมดเลย แล้วอยากจะบอกว่า A SECRET COLLAGEN เป็น QUEEN OF COLLAGEN แล้วการที่ QUEEN จะสมบูรณ์แบบได้นั้น จะต้องมี PRINCESS คู่บารมี พี่เอจึงเลือกปู ไปรยา เข้ามาทำงานร่วมกัน เมื่อมีทั้ง QUEEN และ PRINCESS อยู่คู่ความเป็น A SECRET COLLAGEN ก็จะยิ่งโดดเด่นและสมบูรณ์แบบ และนั่นก็คือ A SECRET COLLAGEN MULTI PLUS VITAMIN และ A SECRET MULTI COLLAGEN JELLY N+”สนใจสั่งซื้อ A SECRET MULTI COLLAGEN JELLY N+” ช่องทาง Facebookชื่อ A Secret Official ช่องทางไลน์@ ไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้า @asecret