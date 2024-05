คณะผู้บริหาร บ.สหเวชกิจ (ประเทศไทย) เยี่ยมชม รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ สัมผัสการบริการแบบเป็นกันเอง พร้อมมาตราฐานระดับสากล

บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด (Allied Health (Thailand) Co.,Ltd) บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านการประสานงานเพื่อรับบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยที่ครบวงจรในด้านของการ ตอบสนองความต้องการเชิงสุขภาพของผู้รับบริการโดยร่วมมือกับเครือพันธมิตร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางการแพทย์แบบเฉพาะบุคคล โดยเลือกสรร การบริการที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย ความต้องการที่จำเป็นเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และความสะดวกสบายสูงสุด (Wellness and Medical Tourism Agency in Thailand) นำโดย พันโท นายแพทย์ โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) พร้อมด้วย คุณจุตินันท์ สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและตลาด (Marketing Director) บ.สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด (Allied Health (Thailand) Co.,Ltd) เข้าเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือในการดำเนินงาน กับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และ นายแพทย์สงวน คุณาพร ผู้อำนวยการศูนย์ Artemes, Health and Beauty Destination Phuket โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ให้การต้อนรับโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก JCI (Joint Commission International) ที่ให้บริการในด้านสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัย ความงามรวมถึงการผ่าตัดเพื่อปรับสรีระ สร้างเสริมความมั่นใจ และการศัลยกรรมแปลงเพศ ด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการเยี่ยมชมโรงพยาบาลพันธมิตรในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการให้บริการด้านการฟื้นฟูความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพร่างกายและจิตใจ (Wellness Tourism) เช่น ศัลยกรรมตกแต่งความงาม โปรแกรมฟื้นฟูผิวพรรณและการศัลยกรรมแปลงเพศ รวมถึงศัลยกรรมความงามอื่น ๆให้กับนักท่องเที่ยวและคนไทยที่ต้องการมาใช้บริการทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการด้านการรักษาสุขภาพในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Medical and Wellness Tourism)มากยิ่งขึ้นผู้ที่สนใจในการปรึกษาทางด้านสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทสหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด โทร (+66) 064-141-6198 อีเมล info@alliedhealth.co.th หรือ เฟซบุ๊ก alliedhealththailand