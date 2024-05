Prime Video เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ My Fault: London หลังภาพยนตร์ต้นฉบับ Culpa Mía (My Fault) ประสบความสำเร็จทั่วโลก

เปิดตัวภาพยนตร์ออริจินัลจากสหราชอาณาจักรเรื่องใหม่ My Fault: London หลังจากที่ภาพยนตร์ออริจินัลภาษาสเปนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมทั่วโลกเป็นการนำเรื่องราวของตัวเอกอย่างนิคและโนอาห์มาสร้างใหม่ นำแสดงโดยนักแสดงชาวอังกฤษโดยขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวในสหราชอาณาจักรเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงเมื่อเร็วๆ นี้My Fault: London เป็นภาพยนตร์รีเมคเวอร์ชั่นอังกฤษ ซึ่งอ้างอิงเรื่องราวจากภาพยนตร์ออริจินัลที่สร้างจากหนังสือเล่มแรกในนิยายไตรภาคที่มีชื่อว่า Culpables (Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra) ผลงานที่ขายดีที่สุดของนักเขียน Mercedes Ron นำแสดงโดย Asha Banks และ Matthew Broomeเมื่อครั้งที่เอลล่า แม่ของโนอาห์ ตกหลุมรักวิลเลียมผู้มั่งคั่ง สองแม่ลูกจึงย้ายจากอเมริกาไปลอนดอนเพื่ออาศัยอยู่กับวิลเลียมและนิค ลูกชายของเขา เมื่อโนอาห์วัย 18 ปีได้พบกับหนุ่มแบดบอยอย่างนิค ก็มีแรงดึงดูดเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองทันที โนอาห์ใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่จากหลากหลายแวดวงของนิค และเผชิญความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเธอกับเขาในขณะที่ทั้งสองพยายามควบคุมแรงดึงดูดนั้นไว้ แต่แล้วพ่อผู้เหินห่างของโนอาห์ก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากคุก และเริ่มติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเธอ โนอาห์จะต้องจัดการกับอดีตอันเลวร้ายในขณะที่เธอตกหลุมรักเป็นครั้งแรกในชีวิต“เรารู้ว่าแฟนๆ ทั่วโลกจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รู้ว่า Prime Video จะนำหนังสือเล่มแรกของนิยายไตรภาคเรื่อง Culpables ที่ขายดีที่สุดของ Mercedes Ron มาสร้างใหม่ในเวอร์ชั่นอังกฤษในชื่อ My Fault: London” James Farrell รองประธานฝ่าย International Originals ของ Amazon MGM Studios กล่าว “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทพัฒนาผลงานชิ้นนี้ร่วมกับนักแสดงดาวรุ่งอย่าง Asha Banks และ Matthew Broome ผู้รับบทนิคและโนอาห์ เพื่อนำเรื่องราวที่โด่งดังทั่วโลกนี้กลับมาอีกครั้งผ่านมุมมองของชาวอังกฤษ”นอกจากนักแสดงนำ Asha Banks และ Matthew Broome แล้ว ภาพยนตร์ My Fault: London ยังเสริมทัพด้วยนักแสดง อาทิ Eve Macklin (Brooklyn) ในบท เอลล่า, Ray Fearon (Barbie) ในบท วิลเลียม, Enva Lewis (How to Have Sex) ในบท เจนนา, Jason Flemyng (Black Dog) ในบท ทราวิส, Kerim Hassan (Champion) ในบท ไลออน, Sam Buchanan (Back to Black) ในบท รอนนี่, Amelia Kenworthy (Messenger) ในบท แอนนา และ Harry Gilby (Tolkien) ในบท แดนMy Fault: London ดำเนินการผลิตโดย 42 กำกับโดยผู้กำกับคู่หู Dani Girdwood และ Charlotte Fassler เขียนบทโดย Melissa Osborne (Change) ภาพยนตร์ออริจินัลฉบับสหราชอาณาจักรเรื่องนี้ อำนวยการสร้างโดย Ben Pugh และ Erica Steinberg จาก 42 โดยมี Kari Hatfield รับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร ร่วมกับ Alex de la Iglesia, Carolina Bang และ Domingo González จาก Pokeepsie Films