“วิน เมธวิน” กระทบไหล่ “เจอร์รี่ F4” ดีใจได้เจอไอดอล

ทำเอาหนุ่มถึงกับเก็บอาการไม่หยุด เมื่อได้เจอไอดอลในตำนาน อย่างหรือในงานเปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์ใหม่ล่าสุดของ Tiffany & Co. ที่ สยามพารากอน โดยงานนี้วินเผยว่ารู้สึกดีใจมาก แถมยังได้แชะรูปคู่มาฝากแฟนๆ ด้วยวันนี้ก็ดีใจมากๆ จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลย ที่จะได้เจอพี่เขา (จะบอกเขาไหมว่าเราเป็น F4 ไทยแลนด์?) Hi I’m Win from F4 Thailand (หัวเราะ)”ตื่นเต้นได้ไปโชว์บนเวที Miss Universe ฟิลิปปินส์ ชมเอนเนอร์จี้การเชียร์สุดยอดมาก“ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆ เพราะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศเขามากๆ แล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นด้วย ก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆ ครับ แต่เราก็เคยขึ้นเวทีของ MUT เมื่อนานมาแล้ว ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ได้ไปของฟิลิปปินส์ ก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเราเหมือนกัน เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของเรา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนประเทศเขาจะเชียร์แบบไหน โอเคไหมที่เราขึ้นไปร้องเพลง แต่ก็ได้รับการตอบรับดีมากครับถึงไทยปุ๊บก็มางานต่อทันที ช่วงนี้บินบ่อย มีไปอีกหลายประเทศแล้วพอกลับมาจากฮ่องกง ก็ไปจีนต่อ แล้วก็ไปอีกหลายที่ครับ ถามว่าเหนื่อยไหม ดูหน้าผมสิ (หัวเราะ) ผมหลับเลยได้ไหม ได้นอนมานิดหน่อย เพราะเป็นการประกวดที่ยาวนานมากเมื่อวาน จบตอนตี 2 กว่าครับ เราโชว์เสร็จก็ประมาณเที่ยงคืน”แพลนหาวันหยุดพักผ่อนสัก 1 อาทิตย์“ตอนนี้ทำงานทุกวันครับ(มีแพลนพักเดือนไหน?) ผมไม่ได้แพลนเป็นเดือนขนาดนั้น อาจจะแค่เป็นวีกมากกว่า แบบขอลาพักผ่อนสักวีกหนึ่ง”