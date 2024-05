หนุ่มเสียงดีทรงพลัง “หมีเอก” แชมป์ The Voice Thailand 2019 ผันตัวมาเป็น “ครูสอนร้องเพลง”

“หมีเอก เอกกมล บุญโพธิ์ทอง” หนุ่มเสียงสูงทรงพลังแชมป์ The Voice Thailand 2019 ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนดนตรีที่ SCA Superstar Academy โดยหมีเอกเผยว่า“ตอนนี้ผมมาเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงและสอนกีต้าร์ที่โรงเรียน SCA Superstar Academy ผมสอนตั้งแต่เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป สมัยเด็กๆ ผมชอบร้องเพลงแล้วผมก็มีความฝันอยากเป็นอาจารย์สอนดนตรี ซึ่งสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เวลามีเวทีประกวดอะไร ผมจะติดตามข่าวสารและผมจะเดินสายประกวด เริ่มตั้งแต่เวที KPN Awards ครั้งที่ 24 เมื่อปี 2558 ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยหลังจบการแข่งขัน ผมก็ ได้เข้าร่วมรายการร้องเพลงต่าง ๆ รายการ World War Star Thailand ปี 2560 เข้าร่วมแข่งขันรายการ Stage Fighter 2017 ปี 2562 เข้าร่วมประกวดเวที The Voice Thailand 2019 จนคว้าแชมป์ได้สำเร็จ และในปี 2024 นี้กำลังจะมีประกวด “The Voice 2024” อยากเชิญชวนทุกคนที่มีฝันอยากเป็นนักร้องเข้ามาสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับ”