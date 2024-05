“ไบร์ท” เป็นปลื้ม FC รวมตัวเปย์เลิฟ ฉลองเบิร์ดเดย์ย้อนหลัง แน่นฮอลล์!

ยิ้มจนแก้มแทบแตกเลยทีเดียว สำหรับพระเอกหนุ่ม ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ ที่ล่าสุดแฟนคลับร่วมกันจัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ ภายใต้ชื่อกิจกรรม You’re so BRIGHT SUNSHINE For Me ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณาสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไทบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น โดยมีแฟนคลับผู้โชคดี ทั้งไทยและอินเตอร์แฟนรวม 300 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมเล่นเกมส์กับไบร์ทอย่างใกล้ชิด อาทิ เกมส์เลือกที่ตรงใจ, ใบ้คำ และเกมส์วัดดวงตามมาด้วยซีนน่ารักๆ แฟนคลับร่วมกันร้องเพลง I’m your SOL ที่แต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาใหม่ เพื่อมอบให้หนุ่มไบร์ทเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ 28 ปี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความปราถนาดีที่แฟนคลับทุกคนมีให้ และจะอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้หนุ่มไบร์ทตลอดไป เหมือนกับความหมายของชาวด้อม SOL ที่แปลว่าพระอาทิตย์ อยู่คู่กับ BRIGHT ที่แปลว่าแสงสว่าง ถ้าไม่มีพระอาทิตย์ก็จะไม่มีแสงสว่างก่อนปิดท้ายวันดีๆ ตัวแทนแฟนคลับยกเค้กวันเกิดออกมาเซอร์ไพรส์ ท่ามกลางเสียงร้องเพลง Happy Birthday จากทุกคนในฮอลล์ เพื่อฉลองวันเกิดให้หนุ่มไบร์ทย้อนหลัง วันคล้ายวันเกิดจริงๆ ในวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเมื่อถูกแฟนคลับเซอร์ไพร์สมา งานนี้หนุ่มไบร์ทก็ขอเซอร์ไพร์สกลับ ด้วยการเหมาลอตเตอรี่มาแจกแฟนคลับ ด้วยรักและลุ้นรวยแบบยกด้อม ทำเอาทุกคนประทับใจในความน่ารักและขี้เล่นของหนุ่มไบร์ทสุดๆเท่านั้นไม่พอ แฟนคลับทั้งไทยและอินเตอร์แฟนยังร่วมกันทำโปรเจ็คฉลองเบิร์ดเดย์ให้เพียบ ทั้งเช่าจอ LED ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS 3 สถานี อาทิ สนามกีฬาแห่งชาติ, สยาม และ อโศก เช่าจอ LED ยักษ์ หน้าศูนย์การค้า MBK Center ซื้อป้ายโฆษณาท้ายรถตุ๊กตุ๊ก เหมา 3 โลเคชั่น สยาม, เยาวราช และสามย่าน จัดทำป้ายคนเดิน ที่ย่านสยามสแควร์ และอโศกอีกทั้งยังร่วมกันทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม จัดกิจกรรมปันน้ำใจ นำข้าวกล่อง, น้ำ และขนม ไปแจกให้กับคนยากไร้ตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ รวมถึงจัดมินิแกลอรี่ เป็นเบิร์ดเดย์คาเฟ่ให้หนุ่มไบร์ททั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย“ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ไบร์ทมีโปรเจ็ควันเกิด ที่ทั้งไทยแฟนและอินเตอร์แฟนทำให้ ไบร์ทรู้สึกประทับใจมากๆที่ได้รับความรัก กำลังใจและการสนับสนุนตลอดมา ขอบคุณมากๆ สำหรับทุกๆ โปรเจ็คครับ ส่วนงานวันนี้ที่แฟนคลับจัดให้ ไบร์ทก็ดีใจมากๆ ที่ได้เจอกับทุกๆ คนในงาน ขอบคุณเซอไพร์ทที่ทางแฟนคลับเตรียมมาให้ และขอบคุณทุกๆคำอวยพรที่ส่งมาด้วยครับ ขอบคุณทั้งคนที่มาร่วมงานและคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอด ขอบคุณทุกๆ คนมากนะครับ”นอกจากนี้ รายได้บางส่วนหลังหักค่าใช้จ่าย กลุ่มแฟนคลับจะนำไปสมทบทุนโครงการจ้างวานข้า ในมูลนิธิกระจกเงา ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคนไร้บ้านได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งรายได้ เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว รวมถึงนำไปสมทบทุนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย (Soi Dog Foundation) ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่เจ็บป่วย ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย