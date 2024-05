จัดเต็มทุกโมเมนต์ PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY IN TAIPEI ได้รับการต้อนรับจากอินเตอร์แฟนและสื่อมวลชนอย่างสุดอบอุ่น

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานแฟนมีตที่อัดแน่นไปด้วยความประทับใจ จัดเต็มโมเมนต์หลากอารมณ์ทั้งสนุก สุข และน้ำตาไหล อบอุ่นหัวใจตลอดกว่า 2 ชั่วโมงจนความสุขล้นฮอลล์คว้าหัวใจอินเตอร์แฟนเต็มๆยืนยันความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวของ 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” พาเวล นเรศ , พูห์ กฤติน , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , นัท ศุภณัฐ , ปิง โอบนิธิ , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท๊อปเทน ศุภกรณ์ , ลี อัสรี และ ป็อป ภัทรพล โดยเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สถานที่ จัดงาน HIGHLIGHT โดย CHANGE2561 จับมือร่วมกับ Spark Entertainment จัดงาน PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY IN TAIPEI เป็นครั้งแรก ได้รับการต้อนรับจากอินเตอร์แฟนท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น เมื่อเดินทางถึงก็มีอินเตอร์แฟนมารอต้อนรับกันอย่างคับคั่ง และยังได้รับความสนใจจากสื่อไทเปอย่างล้นหลามในการสัมภาษณ์ยาวกว่า 3 ชั่วโมงโดยบรรยากาศภายในงาน PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY IN TAIPEI เริ่มต้นความสุขแบบฉุดไม่อยู่สตาร์ทความฟินด้วยเพลง “Speed of love” ให้แฟนๆได้หายคิดถึงพร้อมกล่าว สวัสดีทักทายเป็นภาษาจีน ก็ได้รับเรียกกรี๊ดสนั่น หลังจากนั้น 12 หนุ่ม ได้พาทุกคนไปสนุกกันต่อกับช่วงเวลาแห่งการเล่นเกมส์ ซึ่งอบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสนุกไม่ว่าจะเกมที่แต่ละคู่ต้องจับสลากที่กำหนดส่วนต่างๆของร่างกายเอาไว้ อาทิ แก้ม ปาก คอ ไหล่ เอว อก แล้วจับคู่กัน เอาส่วนของร่างกายที่จับได้นั้นมาช่วยกันส่งลูกบอลไปยังจุดที่กำหนด โดยจะมีเวลา 30 วินาที ซึ่งทีมที่แพ้ก็จะถูกทำโทษด้วยการอุ้มอีกคนและสควอชทำเอาแฟนๆกรี๊ดสนั่นอย่างต่อเนื่อง และยังมีเกมป็อกกี้ที่ให้ทั้ง 6 คู่ ใช้ปากกัดป็อกกี้แท่งเดียวกันในเกมส์นี้เรียกว่าพาอินเตอร์แฟนฟินกันไปทั้งฮอลล์ ก่อนจะจัดโชว์สุดพิเศษด้วยการพาแฟนๆเข้าสู่โหมดของ SET เพลงแทนความรู้สึกของเหล่าตัวละคร “PIT BABE THE SERIES” จากนั้นอินเตอร์แฟนเล่นใหญ่ทำเซอร์ไพรส์จัดเค้กวันเกิดก้อนโตให้ 4 นักแสดง พาเวล , ภณ , นัท และไมเคิล ที่เกิดในเดือน พฤษภาคม นี้และเมื่อเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” ยังจัดโชว์พิเศษที่เตรียมมาให้อินเตอร์แฟนไทเปในเพลง 告白氣球 Love Confession by 周杰倫Jay Chou พร้อมขอมอบเพลงแทนใจ ถึงจะน้อยแต่100% เป็นคำขอบคุณในความรักจากอินเตอร์แฟนทุกคนที่มอบให้กัน งานนี้เหล่าอินเตอร์แฟนยังได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยวีดีโอแฟนโปรเจกต์รวบรวมภาพประทับใจของทั้ง 12 หนุ่ม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ยังมีกันและกัน ทำเอาทั้ง 12 หนุ่มและอินเตอร์แฟนต่างก็น้ำตาซึม โดยเฉพาะเมื่อ 12 หนุ่ม กล่าวคำขอบคุณจากใจ หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลา FAN BENEFIT และการถ่ายรูปร่วมกันกับแฟนๆ เรียกได้ว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของ 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” ที่ TAIPEI ซึ่งสร้างความประทับใจในทุกๆโมเม้นต์ ครบทุกรส แห่งความฟิน ทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและน้ำตาไหล ปลื้มปริ่มหัวใจกันถ้วนหน้าทั้งแฟนคลับและศิลปินเลยทีเดียว ทำให้ #PitBabe1stFMinTP พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 Taiwan Trends และ Next Station ต่อไปปักหมุดเตรียมไปพบกับอินเตอร์แฟนกันต่อใน PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY IN VIETNAM