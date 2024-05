“อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ” เผยเทคนิค Triangular Face lift เปลี่ยนอารมณ์ของใบหน้า

คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Board of Dermatology & Medical Director แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี การันตีความสำเร็จจากรางวัลเกี่ยวกับความงามด้านผิวหนังกว่า 100 รางวัล แอบมาเผยเคล็ดลับการปรับรูปหน้าเรียวด้วยเทคนิคเฉพาะรัสมิ์ภูมิคลินิก กับกิจกรรมอันแสนท้าทาย Let me in เลือกเคสตัวอย่างที่มีปัญหารูปหน้าจากหน้าที่ดูไม่เป็นมิตรแม้จะไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรก็ตาม เปลี่ยนเป็นใบหน้าที่ดูยิ้มแย้มและน่าเข้าหามากขึ้น มาดูกันว่าคุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ จะใช้เทคนิคอะไรมายกกระชับหน้าพิชิตเคสปราบเซียนนี้ได้ซึ่งชายหนุ่มผู้โชคดีได้เข้าร่วมกิจกรรม Let me in กับรัสมิ์ภูมิคลินิก และได้คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ เป็นผู้ทำการปรับรูปหน้าให้ด้วยตัวเองด้วยคือ คุณเอ็ม- อนรรฆนนท์ นวกิจไพฑูรย์ อายุ 48 ปี โดยปัญหาที่คุณเอ็มมีคือ ใต้ตาลึก ตาโหลดูอิดโรย หน้าตก หน้าแก้มห้อย คางสั้นผิดรูป หน้าดูมีอายุ และดูโทรม คุณเอ็มเผยว่า ตนเองมีปัญหาคางงุ้ม ปากตกไม่เท่ากัน อยากยกกระชับหน้า เพื่อช่วยให้บุคลิกดีขึ้นด้วยเบื้องต้นที่คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ เห็นเคสของคุณเอ็มนั้น คุณหมอรู้สึกว่า “ส่วนตัวก็คิดว่าท้าทายมาก เป็นเคสที่ยากมาก ๆ เนื่องจากตัวกล้ามเนื้อที่เกร็งแรง คางสั้นแข็ง ฉะนั้นการใช้โปรแกรมฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ ดันพยุงกล้ามเนื้อขึ้นมาก็จะยากมาก ๆ บวกกับปากคว่ำลงอย่างแรง และเนื้อที่ปากน้อยมาก ๆ ทำให้ปากดูคว่ำเป็นสามเหลี่ยม ถ้าให้คะแนนเต็มสิบ หมอให้สิบเลย” คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ ยังเสริมอีกว่า “ถือเป็นเคสที่ยากและท้าทาย ซึ่งต้องมาดูกันว่าจะแก้ไขได้ขนาดไหน และเปลี่ยนแปลงได้จนว้าวหรือไม่”หลังจากที่คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ ได้ใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการฉีดสารเติมเต็มอย่างโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face lift บนใบหน้าของคุณเอ็ม ไม่ว่าจะเป็นใต้ตา มุมปาก ปรับคาง ทำให้ใต้ตาเต็มขึ้น แก้มดูยกกระชับ คางได้สัดส่วนกับใบหน้า หน้าดูอ่อนเยาว์ ดูสดใสขึ้นแบบทันที เปลี่ยนจากคนที่ใบหน้าไม่ต้อนรับแขก เป็นคนบุคลิกยิ้มแย้มได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนหลายคนร้องว้าวตั้งแต่ได้เห็นภาพ Before & After กันเลยทีเดียวคุณเอ็มเจ้าของเคสเผยว่า “รู้สึกดี พอใจ หน้าดูเด็กลง หน้ายกกระชับ ไม่ดุ ตาโตขึ้น คางไม่สั้นแล้ว ดูมีคางขึ้น เห็นความแตกต่างได้ชัดมากเลยครับ”สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องใบหน้า อยากปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูดี ดูเด็ก อ่อนเยาว์ สดใสขึ้น สามารถจองคิวปรึกษาปัญหารูปหน้ากับคุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้ที่รัสมิ์ภูมิคลินิกทั้ง 4 สาขา พระราม 2, เลียบด่วนรามอินทรา รัตนาธิเบศร์ และสุขุมวิท 49 หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rassapoomclinic.com/ , https://www.facebook.com/DrRassapoomFanpage