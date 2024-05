บันเทิงรอบโลก จอมฉาวอยากคืนวงการ

ศึกในค่าย HYBE กับบริษัทลูกของตัวเอง ADOR คงไม่จบ แต่ที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งอย่างช่วยไม่ได้ก็คือ เกิร์ลกรุ๊ป NewJeans ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุด สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ซึ่งสำหรับมุมมองของฝั่งสมาชิกที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ ก็คงจะเป็น "มินจี" ที่เขียนข้อความผ่านโซลเชียลมีเดีย ให้กำลังใจแฟนๆ ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและยืนยันว่าทางวงยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิม และพร้อมที่จะทำงานต่อไป โดยจะไม่ปล่อยให้ประเด็นต่าง ๆ มากระทบกับแฟนๆ หรือการทำงาน เพราะนั่นคือความสุขที่สุดของ NewJeansตอนออกจากวงใหม่ ๆ "เซน มาลิค" บอกว่า One Direction อยู่กันเหมือนเพื่อนร่วมงาน และตัวเองกับสมาชิกคนอื่น ๆ ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงอะไรกันเลย แต่ในปัจจุบัน หลังผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต และด้วยวัยที่มากขึ้น "เซน มาลิค" ก็เริ่มมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่แตกต่างออกไป ในการให้สัมภาษณ์ในรายการ Zach Sang Show "เซน มาลิค" ยอมรับว่าเสียใจที่ไม่ได้ซาบซึ้ง และซึมซับ ช่วงเวลาของตัวกับ One Direction มากพอและมองว่าตอนนั้นตัวเองคิดอะไรเป็นจริงจังเกินไป และจนทำให้ไม่สนุกกับประสบการณ์วงดนตรีแต่ในวันนี้ ในวันที่ทุกอย่างลงตัวขึ้น "เซน มาลิค" บอกว่าตัวเองสามารถพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกับสมาชิกวงอีกครั้งมีข่าวว่าดาราจอมฉาว "จองจุนยอง" ที่ได้รับโทษข้อหาข่มขืน พยายามหาทางกลับมาทำงานในวงการเพลงอีกครั้ง โดยสื่อเกาหลีบอกว่า "จองจุนยอง" ซึ่งพ้นโทษออกมาแล้ว ได้เข้าพบกับผู้เชี่ยวชาญในวงการเพลงและเปรยว่าอยากที่จะสานต่ออาชีพนักดนตรีในฐานะโปรดิวเซอร์ ข่าวบอกว่าเจ้าตัวทราบดีถึงกระแสลบของตัวเอง และตอนนี้กำลังวางแผนที่จะเริ่มต้นใหม่ในฐานะโปรดิวเซอร์เพลง โดยไม่ได้หวังที่จะกลับมาเป็นนักร้องเหมือนเดิม แต่ก็ไม่สามารถทิ้งความรักในดนตรีได้ จึงพยายามติดต่อคนในวงการ หวังว่าจะได้ร่วมงานกัน"เควิน คอสเนอร์" ถึงกับหลั่งน้ำตาหลังจากภาพยนตร์ตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ของเขาได้รับการปรบมือเป็นเวลา 10 นาทีในระหว่างการฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีครั้งที่ 77 โดยพระเอกซูเปอร์สตาร์ทั้งแสดงนำ และกำกับในหนังมหากาพย์ว่าด้วยเรื่องราวในยุคสมัยบุกเบิกตะวันตกตามสไตล์ที่ตัวเองถนัด โดย "Horizon: An American Saga" จะเข้าฉายถึง 2 ภาคในปีนี้ และถ้าหนังประสบความสำเร็จ ก็มีแนวโน้มจะขยายเป็นหนัง 4 ภาคจบ โดย "เควิน คอสเนอร์" ยอมทิ้งงานที่ทำรายได้ให้เขาอย่างถล่มทลายอย่างซีรีส์ Yellowstone เพื่อมาจับงานที่ตัวเองอยากทำโดยเฉพาะ