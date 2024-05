วงการหนังฮ่องกงกระเตื้อง Twilight of the Warriors หนังแอ็กชั่นรวมดาว (รุ่นดึก) ทำรายได้กระฉูด

หลังเงียบเหงา ไร้ผลงานเด่น ๆ มานาน ล่าสุดวงการหนังฮ่องกงมีอะไรมาให้ตื่นเต้นกันอีกครั้ง กับหนังแอ็กชั่นเรื่องใหม่ Twilight of the Warriors: Walled In ที่รวบรวมดาราชื่อดังเอาไว้หลายคน กับเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวฮ่องกง ที่เข้าไปอยู่กลางสงครามระหว่างพวกนอกกฎหมายที่ล่าสุดหนังไปได้ดีในจีน และกวาดเงินในฮ่องกงอย่างมหาศาล แถมยังได้ไปเปิดตัวที่เทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ด้วยหนังแอ็กชั่นอาญยากรรมเรื่องนี้ ดูมีพล็อตธรรมดา ๆ แต่สิ่งที่โดดเด่นน่าสนใจก็คือ แทนที่ตัวละครจะต่อสู้กับด้วยมีด, ปืน หรือ เตะต่อยกันตามธรรมดา แต่เหล่าตัวละครนักเลงหัวไม้ในเรื่อง ต่างขุดวิทยาวุธแบบหนังกำลังภายในมาต่อสู้กัน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหนังดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนฮิตของฮ่องกง City of Darknes ที่ตัดแปลงมาจากนิยายอีกต่อนึงไม่ต้องแปลกใจที่หนังวางตัว ดอนนี เยน เอาไว้ในตอนแรก ตั้งแต่พัฒนาโปรเจ็คเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน มีชื่อ ของ จอห์น วู กำกับ และจะให้ โจวเหวินฟะ กับ หลิวเต๋อหัว แสดงนำ จนต่อมามีข่าวว่า ดอนนี เยน จะแสดงนำ แต่สุดท้าย ก็ถอนตัวไปตามประสาคนงานเยอะจนมาลงตัวที่ดาราในชุดปัจจุบัน ที่ขนกันมาตั้งแต่ หงจินเป่า, กู่เทียนเล่อ, หลินฟิง และอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วน กัวฟู่เฉิง จะปรากฏตัวในฐานะบทรับเชิญหนังเป็นผลงาน เจิ้ง เป่ารุ่ย ผู้กำกับที่อาจจะดังมาจากหนังฮิตถล่มทลายอย่าง ไซอิ๋ซ ฉบับ ดอนนี เยน แต่จริง ๆ เป็นคนทำหนังที่ถนัดกับการเล่าด้านมืดของฮ่องกง พูดถึงคนนอกกฏหมาย ตั้งแต่หนัง Dog Bites Dog ที่ว่าด้วยนักฆ่าเขมรที่เข้ามาก่อคดีในฮ่องกง หรือ Limbo หนังอาชญากรรมเกี่ยวกับคดีฆาตกรโหดในฮ่องกง ซึ่งคราวนี้ เจิ้ง เป่ารุ่ย จะเอาอะไรแบบนั้น มาทำให้ตลาด และดูสนุกยิ่งขึ้นอีกองค์ประกอบที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือฉากหลังของเรื่องอย่าง เมืองกำแพงเกาลูน ชุมชนแออัดในฮ่องกง ตั้งอยู่ที่เมืองเกาลูน อดีตป้อมปราการทางทหารของจีน ที่กลายมาเป็นชุมชนแออัด มีคนแออัดกันหลักครึ่งแสนในพื้นที่แค่สองหมื่นตารางกิโลมตร จนนำมาซึ่งปัญหา ค้าประเวณี การพนัน และการใช้ยาเสพติดเมืองกำลังเคยล้อมรอบด้วยกำแพงสูง จนจะถูกรื้อถอนไป มีการสร้างตึกสูงอยู่ในนั้นอย่างแออัด ภายในเมืองเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยแคบ ๆ ซึ่งแสงไฟส่องไม่ทั่วถึง ภายในชุมชนมีการประกอบธุรกิจแทบจะทุกอย่าง จนทำให้ผู้คนในนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องออกมาสู่โลกภายนอกเลยซึ่งด้วยเอกลักษณ์ และความพิเศษแบบนี้ทำให้ เมืองกำแพงกลายเป็นโลเกชั่นของหนังมาแล้วหลายเรื่องตั้งแต่หนังฮอลลีวูดอย่าง Bloodsport ของ ฌอง คลอด แวนแดมหนังแอ็กชั่นที่สมจริงที่สุดเรื่องหนึ่งของ เฉินหลง อย่าง วิ่งสู้ฟัด ภาคพิเศษ ที่ถ่ายทำฉากแอ็กชั่นฉากหนึ่งของเรื่องในเมืองกำแพงเช่นเดียวกัน และเป็นการถ่ายทำก่อนที่เมืองกำแพงจะถูกรื้อถอนไปเพียงปีกว่าเท่านั้นเองส่วน Recyle ผีอยากกลับมาเกิด อาจจะไม่ได้ไปถ่ายที่สถานที่จริง หรือไม่ได้มีฉากเมืองกำแพงในเรื่อง แต่โลกหลังความตายในหนังของ อ็อกไซค แปง เรื่องนี้ก็ออกแบบโดยสร้างเลียนแบบเมืองกำแพงแต่หนังที่ดังที่สุดที่ถ่ายทำกันใน เมืองกำแพงก็คือ Long arm of the Law หนังตำรวจจับผู้ร้ายที่มีชื่อไทยว่า คำสั่งฆ่าจากกวางเจา หนังที่ถ่ายทำกันอย่างสมจริงสมจัง เล่าเรื่องอดีตทหารผ่านศึกชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาก่อคดีปล้นในฮ่องกง จนถูกตำรวจตามล่าซึ่งฉากที่ดังที่สุดในเรื่องก็คือ ฉากไล่ล่ากันใน เมืองกำแพงยาวร่วม 7 นาที ที่ทำออกมาดูวุ่นวาย สมจริง และเป็นฉากคลาสสิกฉากนหนึ่งของวงการหนังฮ่องกงมาจนถึงปัจจุบันสำหรับคนฮ่องกง Twilight of the Warriors: Walled In จึงไม่ใช่แค่หนังแอ็กชั่นเร่องหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหนังที่ย้อนรำลึกความทรงจำ เกี่ยวกับสถานที่ในตำนานของชาวฮ่องกงด้วยโดยหนังประสบความสำเร็จทำเงินถล่มทลายในฮ่องกง และไปได้ดีสมควรในจีนแผ่นดินใหญ่ แม้จะมีงบประมาณ 300 ล้านเหรียญฮ่องกง แต่ 'Twilight of the Warriors: Walled In' ก็คำรามสู่ความสำเร็จ โดยทำรายได้รวม 564 ล้านเหรียญฮ่องกง (72.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในบ็อกซ์ออฟฟิศ”