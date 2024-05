เริ่มจะรำคาญ!? "คริส เฮมส์เวิร์ธ" สวนกลับ​ "รุ่นใหญ่" ที่วิจารณ์ Marvel

เขาบอกว่าเขารู้สึกรำคาญที่จะได้ยินความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เต็มแก่แล้วในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่กับ The Times of London คริส เฮมส์เวิร์ธ เปิดใจเกี่ยวกับมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับประเภทซูเปอร์ฮีโร่จากผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานหลายคน“มันรู้สึกรุนแรงและกวนใจผม โดยเฉพาะจากคนทำหนังที่เป็นฮีโร่ของผม ฟังแล้วก็ได้แต่มองบน ที่หลายคนเอาแต่โขกสับหนังซูเปอร์ฮีโร่” คริส เฮมส์เวิร์ธ กล่าว พร้อมเสริมว่า “คนเหล่านั้นมีภาพยนตร์ที่ไม่ได้เวิร์กเหมือนกัน เราทุกคนต่างก็มีงานแย่ ๆ หมดแหละ เมื่อพวกเขาพูดว่าหนังฮีโร่เป็นอะไรที่ผิดปกติ ผมมองว่านะ เอาเลย พูดแบบนั้นให้คนเป็นพันล้านคนฟังเลย พวกเขา (คนที่ชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่) ทั้งหมดผิดหรือเปล่าล่ะ?”เขายังมองว่า “การชมภาพยนตร์มันเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะซูเปอร์ฮีโร่ แต่เป็นเปลี่ยนเพราะสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดีย' ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ดึงดูดผู้คนให้เข้าฉายในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น และตอนนี้ผู้คนก็กลับมาอีกครั้ง ดังนั้นพวกเราจึงสมควรได้รับเสียงชื่นชมมากกว่ามั้ง” เขาเน้นย้ำประเด็นนี้กลายเป็นที่วิจารณ์ยาวนานหลัง มาร์ติน สกอร์เซซี บอก ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Empire "ผมไม่ได้ดูหนังพวกนั้น ลองพยายามดูแล้ว แต่คุณรู้รึเปล่า? งานเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาพยนตร์ด้วยซ้ำไป""พูดโดยสัตย์จริง ด้วยวิธีการทำงาน, ด้วยการแสดงของนักแสดงที่พยายามอย่างดีที่สุดแล้วในเงื่อนไขแบบนั้น สิ่งใกล้เคียงที่สุดกับงานพวกนี้ที่สุด น่าจะเป็นสวนสนุกมากกว่า มันได้มีความเป็นภาพยนตร์ที่พยายามสื่อสารด้านอารมณ์ และประสบการณ์ทางจิตวิทยาไปสู่มนุษย์อีกผู้หนึ่ง" ยอดผู้กำกับแสดงความเห็นความเห็นี้สร้างความไม่พอใจให้กับนักแสดง และทีมงานเบื้องหลัง Marvel Cinematic Universe หลาย ๆ คน รวมถึง แซมมวล แอล. แจ็คสัน เจ้าของบท นิค ฟิวรี ด้วย"ผมว่านะ มันเหมือนกับบอกว่า บัค บันนี้ ไม่ตลกอะไรแบบนั้น หนังก็คือหนังนั่นแหละ" แจ็คสัน บอกกับ และยังกัดผู้กำกับในตำนานกลับไปว่า "ทุกคนก็ไม่ชอบงานของเขาเหมือนกัน"ขณะที่ แจ็คสัน ตอบเรื่องนี้แบบฮา ๆ ตามสไตล์ แต่ ผกก. เจมส์ กันน์ แห่ง Guardians of the Galaxy ดูจะผิดหวังไม่น้อย เมื่อผู้กำกับที่เขาเคารพอย่าง สกอร์เซซี พูดถึงหนัง Marvel ในแง่ลบ ทั้งที่ สกอร์เซซี ที่ไม่ได้สัมผัสกับหนังพวกนั้นเพียงพอ"มาร์ติน สกอร์เซซี คือ 1 ใน 5 ผู้กำกับที่ผมชอบที่สุด ผมเคยโกรธมากตอนที่คนโจมตีหนังเรื่อง The Last Temptation of Christ โดยไม่ได้ดูหนังเลย ผมจึงรู้สึกเศร้าที่เขามาตัดสินหนังของผมแบบนั้นเหมือนกัน ... ผมเองไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ เวลาที่คนโจมตีหนังอะไรโดยไม่ได้ดู ไม่ว่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับพระเยซู (The Last Temptation of Christ) หรือหนังอะไรก็ช่าง"ยังมีดาราเจ้าของบท เนบูลา อีกคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ โดย คาเรน กิลเลน ให้สัมภาษณ์กับ The Hollywood ว่าหนัง Marvel "มีหัวใจ และจิตวิญญาณอยู่ในหนังพวกนั้นอย่างแน่นอน และเป็นจิตวิญญาณของ เจมส์ (กันน์) ด้วย ... เขาใส่ตัวตนของตัวเองเข้าไปในหนังเรื่องนั้น ใส่อารมณ์ขันของตัวเองเข้าไปในหนัง ... ผลงานที่ออกมาจึงเป็นตัวแทนที่ชัดเจนของเขา และมันก็คือภาพยนตร์อย่างแน่นอน เขาคือศิลปิน" กิลเลน กล่าวมีเพียง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ที่น้อมรับคำวิจารณ์ แต่ก็บอกว่าเขายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน“ผมขอขอบคุณความคิดเห็นของเขา [สกอร์เซซี่] นะ เพราะคิดว่ามันก็เหมือนกับทุกเรื่องนั่นแหละ มุมมองที่แตกต่างสำคัญมันก็เหมือนกับอะไรก็ได้ เราต้องการมุมมองที่แตกต่างกันทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้เป็นศูนย์กลางและเดินหน้าต่อไป” ดาวนีย์ จูเนียร์ กล่าวมีอะไรมากมายที่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับหนังแนวนี้ ... และถ้ามันเป็นปัญหาจริง ๆ ผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน ถึงจะถูกมองว่ามันคือสิ่งที่บิดเบือนความเป็นภาพยนตร์, บิดเบือนศิลปะไปก็เถอะ แต่ในทางเดียวกัน มันเหมือนสัตว์ร้ายที่กระทืบคู่แข่งด้วยวิธีของตัวเอง, โครตจะเป็นปรากฏการณ์เลย"