XG เผยซิงเกิลที่ 5  “WOKE UP” เวิลด์ทัวร์อย่างเป็นทางการครั้งแรก “XG 1st WORLD TOUR ‘The First HOWL’” เปิดฉากแล้วที่โอซาก้าเมื่อสัปดาห์ก่อน

เวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของวงเกิร์ลกรุ๊ปฮิปฮอป/อาร์แอนด์บี XG ในชื่อสามารถดึงดูดผู้ชมจนบัตรคอนเสิร์ตทั้งวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม ที่ โอซาก้า โจ ฮอลล์ ถูกจับจองจนหมดเกลี้ยง การแสดงทั้งสองรอบคัดสรรบทเพลงมาเอาใจผู้ชมชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ทั้งเพลงของพวกเธอในเวอร์ชั่นใหม่และเพลงจากซีรีส์แนวแรป "XG TAPE" ควบคู่ไปกับซีรีส์เน้นเสียงร้อง "XG VOX" จนกลายเป็น 22 บทเพลงอันน่าประทับใจในการแสดงความสามารถและความคิดถึงอันน่าหลงใหล JAKOPS (ไซมอน จุนโฮ พัค) โปรดิวเซอร์หลักของ XGALX ได้โดดขึ้นเวทีในช่วงเปิดแผ่น ประกอบการประมวลภาพพัฒนาการของสมาชิกทั้ง 7 คน ตั้งแต่เป็นเด็กฝึก จนก้าวสู่การเป็นศิลปินตัวจริง JAKOPS สะกดผู้ชมด้วยการผสานเพลงคลาสสิก อาร์แอนด์บี เข้ากับความชื่นชอบในแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ยิ่งเมื่อถึงช่วงไฮไลท์ของคอนเสิร์ต XG ยังเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยอังกอร์ถึง 2 รอบ พร้อมกับการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของพวกเธอ "WOKE UP" เป็นครั้งแรกอีกด้วย คอนเสิร์ตกว่า 2 ชั่วโมงเต็มได้รับเสียงเชียร์ดังกึกก้องจากผู้ชมจนจบเลยทีเดียววันที่ 21 พฤษภาคม "WOKE UP" ซิงเกิลที่ 5 ของวง XG ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการทั้งในรูปแบบ CD และ ดิจิตอล ส่วนแผ่นเสียงรุ่นลิมิเต็ดเปิดให้จอง ตั้งแต่เวลา12:00 น.ของวันที่ 22 พฤษภาคม ตามเวลาญี่ปุ่น ซิงเกิลที่ผสมผสานวัตกรรมของเพลงเบส 808 และองค์ประกอบอันโดดเด่นของเอเชียตะวันออก แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการแร็ปของ XG และเอกลักษณ์ในแบบฮิปฮอปที่ไม่น้อยหน้าใครมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการเผยให้เห็นสมาชิก XG กลายร่างเป็นหมาป่าสุดเฟียส ซึ่งฉีกภาพลักษณ์และขอบเขตแบบเดิมๆ พร้อมประกาศสู่ยุคใหม่ของการก้าวข้ามขีดจำกัดด้านศิลปะของพวกเธอด้วยการเล่าเรื่องไม่ต่างจากภาพยนตร์และงานภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจ มิวสิกวิดีโอเพลงนี้จึงดูลึกลับเปี่ยมเสน่ห์และสร้างแรงบันดาลใจได้ในเวลาเดียวกันXG พร้อมสานต่อความปังอย่างต่อเนื่องกับคอนเสิร์ต “XG 1st WORLD TOUR 'The first HOWL'” ที่ K Arena Yokohama ในวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม ก่อนเดินสายเสิร์ฟความสนุกในหลายเมืองใหญ่ทั่วเอเชียตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทั้งยังมีแผนเพิ่มรอบการแสดงที่จีนแผ่นดินใหญ่ , อเมริกาเหนือ , หมู่เกาะทางแปซิฟิก , อเมริกาใต้ และ ยุโรป ติดตามรายละเอียดการทัวร์อย่างเป็นทางการเพิ่มเติมได้ ที่นี่