“คีย์ SHINee” กับเอเชียทัวร์ครั้งแรกในไทย “2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in BANGKOK” 14 ก.ค. 67 นี้ ห้ามพลาด!

หนึ่งในสมาชิกวงระดับตำนานของวงการ K-POP “SHINee” เตรียมจัดเอเชียทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้! “คีย์” เป็นศิลปินภายใต้สังกัด “SM ENTERTAINMENT” ที่ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยวเป็นอย่างมาก การันตีด้วยอัลบั้มงานเพลงคุณภาพ และคอนเสิร์ตครั้งแรกที่กรุงโซลเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก“คีย์” สร้างสรรค์โชว์ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวและเอกลักษณ์การแสดงที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อม Setlist สุดปังที่ผ่านการเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี และPerformance กับดนตรีสดสุดอลังการซึ่ง “คีย์” ก็ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องรอนานอีกต่อไป ประกาศเอเชียทัวร์กับงาน “2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in BANGKOK”โดยทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในหลากหลายประเทศทั่วเอเชีย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ “คีย์” เลือกมาเปิดทัวร์อีกด้วย! TH-SHINee WORLD (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) เตรียมฟินกันได้เลย เพราะงานนี้สร้างสรรค์โดย “BEX” ร่วมกับ YJ PARTNERS และ PROUD2 ทีมคุณภาพที่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาแล้วในหลายคอนเสิร์ต และในครั้งนี้ก็เช่นกัน เพราะ “คีย์” และทีมผู้จัด ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ให้แฟน ๆ ชาวไทยเพียบสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X: @BEX_Concert#KEY #키#SHINee #샤이니#2024KEYLAND #ONANDON#KEYLANDASIATOUR #KEYLANDTOUR#2024KEYLANDinBKK#BEX