5 หมัดฮุค!! ที่ทำให้คุณห้ามพลาดซีรีส์สุดจิ้น ‘วันดีวิทยา Wandee Goodday’

ปล่อยหมัดให้แฟนซีรีส์ได้ฟินตัวแตกกันอีกแล้ว สำหรับแอป Viu (วิว) ที่ได้นำซีรีส์สุดจิ้นล่าสุดอย่าง ‘วันดีวิทยา Wandee Goodday’ เปิดสังเวียน Ep.แรก ก็ออกหมัดฮุคชุดใหญ่ ทำให้หลายคนติดซีรีส์กันแบบงอมแงมอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆเพราะจะได้ดูตอนใหม่กันสักที สำหรับใครที่กำลังลังเลว่าควรเริ่มดูหรือไม่ เตรียมตัวเข้าด้อมใหม่กันได้เลย เพราะนี่คือไฮไลต์เด็ดที่ทำให้คุณไม่ควรพลาด กับ 5 หมัดฮุคที่ทำให้คุณต้องดูซีรีส์ ‘วันดีวิทยา Wandee Goodday’1. ‘แท็กทีม เกรท x อิน ครั้งแรกกับซีรีส์วาย’ – ถือว่าเซอร์ไพรสตั้งแต่ประกาศสร้างเลย สำหรับซีรีส์ ‘วันดีวิทยา Wandee Goodday’ เพราะผู้สร้างสามารถดึงเอาสองพระเอกสุดฮ็อตอย่าง ‘เกรท-สพล อัศวมั่นคง’ และ ‘อิน-สาริน รณเกียรติ’ มาประกบกันได้ และที่พีกยิ่งกว่าพีก คือการที่ผลงานชิ้นนี้ ถือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทั้งคู่ ด้วยเคมีที่ปังเว่อร์ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ ทำให้แฟนๆเริ่มจับคู่จิ้นทั้งคู่กันตั้งแต่ก่อนออนแอร์กันเลยทีเดียว และที่เผ็ดร้อนยิ่งกว่าคือ ผู้ชมจะได้ฟินขั้นสุดกับฉากเลิฟซีน ที่ทั้งคู่จัดให้แบบจุกๆ เล่นจริง ฟินจริงอย่างแน่นอน2. ‘ต้นฉบับคือ นวนิยายสายสุดดัง ปังนำไปก่อนแล้ว’ – แค่เริ่มต้นที่ทาง GMMTV เปิดโปรเจกต์ เดินหน้าสร้างซีรีส์เรื่อง ‘วันดีวิทยา Wandee Goodday’ ก็ทำเอาแฟนนิยายกรี๊ดกันไปตามๆกัน เพราะตัวนิยายเองนั้น ประสบความสำเร็จอย่างมากนำร่องไปก่อนแล้ว ใครที่ได้อ่านต่างพากันการันตีว่าทั้งสนุก ทั้งจิกหมอน ถ้าเป็นซีรีส์ น่าจะถ่ายทอดออกมาได้อย่างถึงอารมณ์อย่างแน่นอน ตัวต้นฉบับดี ก็ทำให้น่าดูไปเกินครึ่งแล้ว3. ‘พล็อตสุดฟิน เมื่อ One Night Stand กลายมาเป็นแฟน’ – เอาใจสายวายฟินแตกทุกวัยอย่างแน่นอน เพราะซีรีส์เรื่องนี้ แค่อ่านเรื่องย่อก็เร้าอารมณ์สุดๆแล้ว เล่าถึง ‘หมอวันดี’ (รับบทโดย อิน สาริน) ที่เพราะอาการอกหักและความเมาหนัก ทำให้จากที่เป็นคนดี วันนี้ขอดีแตก ไปพลาดท่าเลยเถิดกับนักมวยระดับแชมป์ ‘ยอยัก เผด็จศึก’ (รับบทโดย เกรท สพล) แต่จากความสัมพันธ์แบบ One Night Stand ที่คืนเดียวจบ ไม่มีภาคต่อ ดันมีเหตุให้ต้องกลายมาเป็น Friend With Benefits แล้วพัฒนาต่อไปอีกเป็น ‘แฟน’ With Benefits เพราะทั้งคู่คือแฟนแบบปลอมๆที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง แล้วเรื่องราวจะไปจบที่ไหน ต้องลุ้นกันทุก EP4. ‘ทำถึงของแท้ คัมแบ็คกำกับซีรีส์โดย กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน’ - จะไม่ทำถึงได้อย่างไร เมื่อซีรีส์ ‘วันดีวิทยา Wandee Goodday’ ได้ผู้กำกับตัวแม่ตัวมัมอย่าง ‘กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์’ มานั่งแท่นผู้กำกับซีรีส์ หลังผ่านผลงานทั้งภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ และซีรีส์ฟอร์มดีมาแล้วมากมาย การกลับมานั่งแท่นผู้กำกับซีรีส์ในครั้งนี้ ทำให้การันตีได้ว่า นี่คือซีรีส์วายที่ทำถึง มีแง่มุมที่แตกต่าง และมีประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจอย่างแน่นอน ในขณะที่ฉากสุดฟิน แฟนๆก็เตรียมตัวได้เลย เพราะผู้กำกับ กอล์ฟ จัดใหญ่แบบไม่กั๊กเพื่อผู้ชมอยู่แล้ว5.‘กระแสตอบรับล้นหลาม แฟนทั่วโลกชม มวยถูกคู่’ - เพียงแค่เริ่มฉายไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ กระแสตอกย้ำความฟินของซีรีส์ ‘วันดีวิทยา Wandee Goodday’ ก็ก่อตัวแรงไปทั่ว ติด Trends ในแอปพลิเคชั่น X ทุกสัปดาห์ที่ออกฉาย ทุกเสียงต่างยืนยันว่า เคมีระหว่าง ‘เกรท-อิน’ คือของจริง เป็นการจับคู่นักแสดงที่มวยถูกคู่ขั้นสุด นอกจากนั้น หลายคอมเมนต์ยังบอกตรงกันว่า สนุก และหยุดดูไม่ได้ โดยกระแสความนิยมนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนซีรีส์ในไทยเท่านั้น แต่เริ่มหลั่งไหลมาจากแฟนๆทั่วโลก ที่ชื่นชอบซีรีส์วายจากประเทศไทยอยู่แล้ว เป็นการการันตีว่า นี่คืออีกหนึ่งซีรีส์สุดฟิน ที่คุณไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด ดูย้อนหลังที่ Viu ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. เท่านั้น