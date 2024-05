.C CAN PLUS CBD คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับโลก "ITEX 2024 GOLD MEDAL" และ รางวัลเกียรติยศสูงสุด Best invention เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ

วันที่ 19 พ.ค.67 (กรุงเทพมหานครฯ) เนื่องด้วยร่วมกับและนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมนำผลงานวิจัยนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดผลงานณ Kuala Lumpur ประเทศ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C CAN PLUS CBD ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง "ITEX 2024 GOLD MEDAL" และ รางวัลเกียรติยศสูงสุด Best inventionโดยมีทีมคณะผู้วิจัย/นักประดิษฐ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำทีมโดยพร้อมด้วย ผศ.ดร.หยาดนภา ผาเจริญ ผศ.ดร.ศีตกานต์ นัดพบสุข ผศ.ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี นายศราวุธ ยูงรัมย์ และน.ส.กัญญ์ณณัฏธ์ ยูงรัมย์ ประธานกรรมการ บริษัท แอคทีฟ 28 จำกัด และบริษัท สิทธิบัตร จำกัด ในนามผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C CAN PLUS CBD ที่ช่วยเรื่องการยับยั้งเซลล์เนื้อร้าย/มะเร็ง ได้ร่วมเดินทางครั้งนี้สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C CAN PLUS CBD เป็นงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรแล้วทั่วประเทศไทย จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำงานนวัตกรรมไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย ในงานไอเทคมีผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน 1,200 ผลงาน นับรวม 50 ประเทศ ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทย ได้คว้า 2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง และ รางวัลเกียรติยศสูงสุด Best invention มาได้ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยรวมไปถึงทีมผู้วิจัยของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้คิดค้นงานวิจัยตัวนี้ นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C CAN PLUS CBD ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน แล้วมีอาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคนไทยในครั้งนี้