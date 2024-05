ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เอาใจคนใช้รถ EV จัดโปรโมชัน มอบส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท พร้อมชาร์ตไฟฟรี!

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบริการประกันภัยแนวหน้าของประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่ออากาศบริสุทธิ์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนทั่วโลก ด้วยแคมเปญเอาใจคนใช้รถไฟฟ้า (EV) มอบส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 บาท พร้อม e-Voucher ชาร์ตไฟฟ้า มูลค่าสูงสุด 500 บาท•ประกันรถเปิดปิด EV แบบแพ็คเก็จ แผน 12 เดือน•ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up แผน 1 ปี (365 วัน)•ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus และ Extra Plus ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, 2+ ,3+ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ Call Center โทร. 02-200-7000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้•กรมธรรม์ประกันภัยประเภทความคุ้มครองชั้น 1 ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท เมื่อกรอกรหัสส่วนลด “NEWPPU1000”•กรมธรรม์ประกันภัยประเภทความคุ้มครองชั้น 2+, 3+ ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาท เมื่อกรอกรหัสส่วนลด “NEWPPU500”นอกจากนี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยังเอาใจคนใช้ EV ไม่หยุด ด้วยการแจก e-Voucher charger สถานี EA Anywhere บัตรกำนัลอีเล็กทรอนิกส์ สำหรับชาร์ตไฟฟ้าที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่สถานี EA Anywhere มูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อสมัครใช้ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package 4 เดือนขึ้นไปเป็นครั้งแรก โดยเมื่อชำระค่าเบี้ยแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat และรับรหัสโปรโมชันผ่าน SMS ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567ประกันภัยไทยวิวัฒน์ร่วมรักษ์โลก ใส่ใจและห่วงใยสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์การใช้พลังงานสะอาด เพื่ออากาศบริสุทธิ์ อย่าลืมติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมดีๆ จากไทยวิวัฒน์ได้ที่ https://www.thaivivat.co.th/ , https://www.facebook.com/thaivivat และ LINE Official Account “THAIVIVAT INSURANCE”