“แหวนแหวน” สานฝันตัวเอง จัดปาร์ตี้วันเกิดธีมซาฟารี รวมซุปตาร์คนดังจัดเต็มอลังการสุดๆ

เป็นปาร์ตี้วันเกิดที่ไม่เคยธรรมดาจริงๆ ซึ่งปีนี้ก็เช่นกัน เพราะล่าสุดสาว "แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ" เนรมิตงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ 40 ปี ด้วยการยกทุ่งหญ้าสะวันนาในแอฟริกามาไว้ที่งานไปเลยสิคะโดย "แหวนแหวน" ได้โพสต์คลิปวีดีโอ พร้อมแคปชั่นว่า "Whan Whan BD Party 2024 is Coming Up!!! ไม่ได้จัดวันเกิดมาหลายปีเพราะเจอโควิด และปีที่แล้วก็ไปจัดที่ปารีส ปีนี้ได้กลับมาจัดที่ไทยในธีมที่อัดอั้นอยากจัดตั้งแต่กลับจากทริปไปตามหา Simba ที่แอฟริกาเมื่อ 5 ปีที่แล้วในที่สุดก็ได้ยกทุ่ง Savanna มาที่กรุงเทพซักที! ไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมาให้เจ้าภาพนะค้า ขอให้แขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านแต่งตัวมาแน่นๆๆๆ จัดเต็มมาสุดๆๆๆๆ เป็นของขวัญก็พอ!และเชิญฆ่าเจ้าภาพได้ตามอัธยาศัยเพราะเจ้าภาพชอบให้ฆ่าม๊ากกค่ะ! ส่วนเจ้าภาพก็มีตั๋วเครื่องบินไปกลับ Sydney และ Tokyo ให้เป็นของรางวัลแก่ผู้แต่งกายได้ปังปุริเย่สุดด้วยเช่นกัน!!! Can’t wait to see you all tonight!! ขอบคุณ e card สวยๆโดย @manita_wedding ด้วยนะคะ #whanwhanbd2024”ซึ่งบรรยากาศภายในงานวันเกิด ก็เต็มไปด้วยเหล่าซุปตาร์แถมหน้าของเมืองไทย อาทิ อั้ม พัชราภา, มาร์กี้ ราศรี, เกรซ กาญจน์เกล้า, ริต้า ศรีริต้า ฯลฯ ที่พากันจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม แถมแต่ละคนจัดเต็มมาก ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม เรียกว่าแต่ละคนทำถึง ทำสุดจริงๆ