‘ฮ่องกง’...ฉากหลังสุดสมบูรณ์แบบของ “Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” แนะนำ 9 สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์น่าตามรอย

สถานที่ทุกแห่งล้วนมีเรื่องราวเฉพาะตัวไว้เล่าขาน และในแต่ละแห่งที่เราเคยแวะเวียนล้วนจดจาร ประทับตราความเป็นตัวเรา เก็บถนอมเอาไว้จนกว่าเราจะได้แวะเวียนกลับมาค้นพบเศษเสี้ยวความทรงจำเฉพาะตัวของเราในที่นั้นๆ อีกครั้ง เฉกเช่นเดียวกันกับในภาพยนตร์เรื่อง “Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” ผลงานสร้างของ 28 Squared Studios ที่ทุกฉาก ทุกตอนเปรียบเสมือนการจรดพู่กัน แต่งแต้มเรื่องราวความรักที่สวยงาม ลงบนผืนผ้าใบที่งดงามเหนือกาลเวลาอย่าง ‘ฮ่องกง’“Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างนักแสดงหญิงชาวฟิลิปปินส์ จาเนลลา ซัลวาดอร์ และนักแสดงชื่อดังชาวไทยอย่าง ‘วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร’ แม้จะต่างที่มา แต่เคมีในจอของทั้งคู่กลับเข้ากันได้อย่างลงตัว ในการร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความรักโรแมนติกบนเกาะฮ่องกง สถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองระดับโลกแห่งเอเชีย โดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไอริส (รับบทโดย จาเนลลา) ได้ช่วยปริญ (รับบทโดย วิน เมธวิน) ตามหาแม่ที่หายตัวไป จนก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์ในเมืองอย่างฮ่องกง “Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” ได้ดึงเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของแลนด์มาร์กและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นฉากในภาพยนตร์ ออกมานำเสนอให้ผู้ชมได้เห็น ‘ฮ่องกง’ ในอีกหนึ่งมุมมองใหม่ ที่ทุกคนอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนหากใครมีแพลนจะไปเที่ยวฮ่องกงอยู่พอดีล่ะก็ ลองเริ่มต้นจากลิสต์สถานที่ถ่ายทำในเรื่อง “Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” กันดูเกาะเพงเชา…Peng Chauนางเอกของเรื่อง อย่างจาเนลลาพูดเองเลยว่า เกาะเพงเชาเป็น “สถานที่ที่พบเจอได้ยากในฮ่องกง” โดยจาเนลลาได้เล่าถึงความสโลว์ไลฟ์บนเกาะที่ผู้คนเลือกขี่จักรยานแทนการขับรถ แถมภาพยนตร์ยังเสิร์ฟโมเมนต์ตลกเล็กๆ เมื่อปริญพยายามเกลี้ยกล่อมให้ไอริสลองชิมอาหารขึ้นชื่อของไทยอย่างตัวไหมทอด ซึ่งร้านที่พวกเขาไปซื้อไหมทอดนี้มาก็เป็นร้านที่มีอยู่จริง ๆ ชื่อว่า Siyamon Thai Cooking ยิ่งไปกว่านั้น เกาะแห่งนี้ยังมี My Secret Garden ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งสำหรับแสดงงานศิลปะ มีงานศิลปะจัดวางที่น่าสนใจและเป็นที่ที่ใช้ถ่ายทำโมเมนต์น่ารัก ๆ ของทั้งสองคน ส่วนอีกสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดก็คือ Chill Chill Country ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ใช้ถ่ายทำฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าเกาะเพงเชามีความสวยงาม ซึ่งให้กลิ่นอายการใช้ชีวิตในชนบทอย่างแท้จริง ทั้งยังมีเสน่ห์ แถมยังลงตัวด้วยจุดถ่ายภาพสุดชิคที่พร้อมให้ทุกคนได้แชะไปอวดกันบนไอจี ไม่ว่าจะเป็นซากของโรงงานเก่า หาดทรายขาว หรือวัดวาอาราม ไปจนถึงงานศิลปะบนท้องถนนที่สร้างสีสันให้กับชุมชนอันเงียบสงบแห่งนี้ การเดินเรื่อย ๆ ไปตามทางจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับจะได้พบกับใครสักคนที่พร้อมจะทำให้คุณตกหลุมรัก หรือไม่ก็พูดได้ว่าเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวช่วงเวลาอันแสนสงบโดยลำพังแบบไม่ต้องกลัวเหงา เพราะมีธรรมชาติรอบ ๆ ตัวให้ได้ดื่มด่ำอย่างเต็มที่การเดินทางไปยังเกาะเพงเชานั้นไม่ซับซ้อน เพียงแค่นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือ Central หมายเลข 6 (เดินทางจากสถานี MTR Hong Kong) โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกาะเพงเชาได้ที่นี่ถนนแห่งดวงดาว...Avenue of Starsหนึ่งในฉากที่เล่นกับอารมณ์ของผู้ชมได้ถ่ายทำขึ้นที่ Avenue of Stars หรือถนนแห่งดวงดาว ซึ่งนับเป็นจุดขายสำคัญของฮ่องกงที่จะทำให้ทุกคนตื่นตาและตรึงใจ การได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางแสงสี โอบล้อมด้วยวิวที่สะท้อนเล่นเงากับผืนน้ำให้ความรู้สึกเหมือนกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ และคุณเองก็สามารถมีโมเมนต์โรแมนติกในเมืองแห่งนี้ท่ามกลางสถาปัตยกรรมยุคใหม่อันแสนงดงามและการแสดง A Symphony of Lights ได้ด้วยเช่นกันตลาดนก...Yuen Po Street Bird Gardenในภาพยนตร์เรื่องนี้ นกได้ถูกใส่เข้ามาเป็นสัญญะให้ผู้ชมได้ร่วมไขความหมาย และตลาดนกก็นับเป็นจุดหมายต้องห้ามพลาดสำหรับเหล่าคนรักสัตว์ รวมถึงคนที่อยากเลี้ยงนกสายพันธุ์แปลก ๆ ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ จากที่ไหน ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยนกสีสันสวยงามรูปร่างแปลกตาตลอดช่วงถนน พร้อมที่จะสร้างความทรงจำแบบไม่รู้ลืมให้กับการมาเยือนฮ่องกงของคุณแวะมาดูนกสายพันธุ์แปลกตากันได้ที่ Yuen Po Street Garden มงก๊ก ฮ่องกงหลก อ๊อน เก๊ย..Luk On Kuiติ่มซำรถเข็นแบบโบราณคือของห้ามพลาดสำหรับนักชิมและผู้รักติ่มซำ ไอริสและปริญมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นผ่านการพูดคุยระหว่างมื้ออาหารแสนอร่อยที่ร้านแห่งนี้ ในฐานะที่เป็นมือหนึ่งเรื่องติ่มซำในฮ่องกง หลก อ๊อน เก๊ย พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถชนะใจคนได้ด้วยอาหาร หากอยากมีโมเมนต์ลิ้มรสชาติติ่มซำแบบดั้งเดิมบ้างแล้วล่ะก็ อย่าลืมแวะมาที่ หลก อ๊อน เก๊ย (Luk on Kui) กันสักมื้อเพื่อเติมเต็มความอร่อยให้กับทริปครั้งนี้ของคุณมาลิ้มรสติ่มซำแสนอร่อยกันได้ที่ หลก อ๊อน เก๊ย 40-50 ถนน เด เวอ ตะวันตก (Des Voeux Rd W) เซิงหว่าน ฮ่องกงทางข้ามแยก คอสเวย์เบย์ โซโก้...Causeway Bay Sogo Crossingในภาพยนตร์เรื่องนี้ ไอริสพูดถึงเรื่องจุดเปลี่ยนและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชีวิต ทางข้ามแยกคอสเวย์เบย์ (Causeway Bay Crossing) คือสิ่งที่ทำให้เห็นภาพประเด็นนี้มากที่สุด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของเมือง เรียกได้ว่าเป็นคำจำกัดความที่ตรงใจของการเป็นเมืองที่พลุกพล่านและวิถีชีวิตที่เร่งรีบของฮ่องกงวัดทินหัว ณ เหยามาเต่ย...Tin Hau Temple, Yau Ma Teiหนึ่งในเส้นเรื่องสำคัญของ “Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” นั้นเป็นเรื่องของโชคชะตา ไอริสและปริญได้เดินทางไปวัดทินหัวเพื่อดูคำทำนายและเรียนรู้อนาคตของทั้งคู่ วัดแห่งนี้ได้รับการสถาปนาเป็นอนุสรณ์สถานของฮ่องกง และเป็นที่ๆ ชาวประมงมักมารวมตัวกันเพื่อนมัสการเทพีแห่งท้องทะเล เรียกได้ว่าเป็นสถานที่สำหรับคนที่มีศรัทธา และอยากจะพักใจ หลีกหนีจากโลกอันวุ่นวายภายนอกแวะมาเยี่ยมชมศาลเจ้าอันเงียบสงบแห่งนี้ได้ที่ 56-58 เทมเปิล สตรีท เหยามาเต่ย ฮ่องกงหมู่บ้านชาวประมงไท่โอ...Tai O Fishing Villageเมื่อพูดถึงเรื่องของการจับปลาและชาวประมง ไท่โอคือหมู่บ้านชาวประมงของฮ่องกงที่ซ่อนตัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะลันเตา “Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” ฉายให้เห็นภาพสายน้ำที่ไหลเอื่อยและวิถีชีวิตที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายของผู้คนในที่แห่งนี้ เรือลำเล็ก ๆ และกลิ่นทะเลจะทำให้ช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ไปกับที่แห่งนี้มีคุณค่า แถมยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม Tai O Heritage Hotel ที่แสนโด่งดัง รวมไปถึงเส้นทางเดินเขาที่รายล้อมด้วยวิวที่สวยงาม ร้านอาหารแบบดั้งเดิม และร้านขายขนมตามท้องถนน ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าลืมแวะซื้อของฝากพื้นเมืองของไท่โอติดไม้ติดมือกลับไป ไม่ว่าจะเป็นกะปิ ปลาเค็ม หรืออาหารทะเลตากแห้งคุณสามารถเดินทางไปไท่โอได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการนั่งรถไฟจากย่าน Central ไปยัง MTR Tung Chung ต่อด้วยรถโดยสารหมายเลข 11 ไปยังไท่โอ โดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 45 นาที อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมู่บ้านอันเงียบสงบของไท่โอได้ที่นี่ย่านไทยทาวน์ Little Thailand ในฮ่องกงเมื่อมาเดินเล่นในเมืองเกาลูน คุณจะได้พบกับ Little Thailand และฉากตลกฉากหนึ่งใน “Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” ก็ถ่ายทำในสถานที่แห่งนี้ ทั้งยังมีการใส่รายละเอียดน่ารัก ๆ ที่ทำให้นึกถึงบ้านเกิดของวิน-เมธวินอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ Little Thailand เป็นฉากหลังเมื่อปริญต้องเผชิญกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ ร้านค้าทุกร้าน ณ ที่แห่งนี้ล้วนมีอยู่จริง เหมือนกับว่าได้พาคุณบินตรงสู่ประเทศไทยเพียงชั่วพริบตาขอเชิญมาสัมผัสกับรสชาติและกลิ่นอายความเป็นไทยใน Kowloon City Market ที่ 100 Nga Tsin Wai Rd เมืองเกาลูน ฮ่องกง รวมถึงร้านค้าใกล้เคียงอื่น ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศไทยตลอดแนวถนนเซาท์วอลล์ และ Ruamjai Thai Grocery ที่ชั้น G 21 ถนนเซาต์ วอลล์ เมืองเกาลูนสะพานจิมมี่...Jimmy Bridgeสะพานจิมมี่ (Jimmy Bridge) ได้รับการออกแบบมาอย่างโดดเด่นและนำเสนอบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน หนึ่งในซีนดราม่าของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ถ่ายทำขึ้นที่นี่ ซึ่งจะเรียกน้ำตาของผู้ชมได้อย่างแน่นอนไอริสและปริญอาจมาจากประเทศที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ฮ่องกงคือเมืองที่นำพาพวกเขามาพบเจอกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจ ตัวละครทั้งสองได้ปะติดปะต่อความทรงจำที่ได้เก็บเกี่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พวกเขาได้แวะเวียนไป เติมเต็มการเดินทางของทั้งคู่ทีละเล็กละน้อย นับตั้งแต่หมู่บ้านชาวประมงไปจนถึงถนนอันแสนพลุกพล่านของฮ่องกง“Under Parallel Skies...รักใต้ฟ้าคู่ขนาน” ภายใต้การกำกับของผู้กำกับมากรางวัลอย่างซิกริด เบอร์นาร์โด และร่วมผลิตโดยริชาร์ด ฮวน ชาวฮ่องกง บอกเล่าเรื่องราวความรัก ความอาลัย และการเปลี่ยนผ่าน เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในภาพยนตร์และวางแผนการเดินทางได้ที่ Discoverhongkong.com