“พีพี” ลั่น! ดาราไม่ใช่ที่ระบาย เดินหน้าฟ้องคนโพสต์หมิ่น ไม่ให้ค่า แค่อยากถามไปทำอะไรให้

“พีพี” ลุ้นปล่อยเพลงใหม่คู่ “บิวกิ้น” ก่อนจัดเต็มคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกัน ใกล้เฉลยสถานที่แล้ว เตรียมงานมาตั้งแต่ ม.ค. บอกเป็นคนคิดชื่อคอนเสิร์ต บิวกิ้นไม่แย้งเพราะตามใจ อัปเดตฟ้องคนโพสต์หมิ่น ยังไม่ได้รับการติดต่อ เผยไกล่เกลี่ยไปหลายเคส อยากถามไปทำอะไรให้ ไม่ให้ค่าคนท็อกซิก แต่ดาราศิลปินไม่ใช่ที่ระบาย

ทำเอาแฟนคลับฟินสุดๆ หลังคู่จิ้นสุดฮอตและประกาศโปรเจกต์คอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบครั้งแรก กับล่าสุดวันนี้ (21 พ.ค.) ได้เจอพีพี ในงานเปิดตัว “โอโม พลัส ไวท์ THE WHITEST WHITE EVER FORMULATION: BACK TO SCHOOL” เจ้าตัวก็ได้มาสปอยความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ให้ฟัง พร้อมอัปเดตความคืบหน้าคดีฟ้องคนโพสต์หมิ่น ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว“เป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับ หลายคนลุ้นราชมังฯ เลยเหรอ มาดูครบหรือเปล่า เดี๋ยวจองไปจะเหลือหรือเปล่า ตอนนี้ก็เริ่มคุยกันเรื่องพาร์ตของโชว์แล้ว ว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญ จะมีโชว์พาร์ตไหน ยังไงบ้าง สถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วย เดี๋ยวรอประกาศแล้วกัน ตัดสินใจร่วมกันครับผม ทั้งพี ทั้งบิวกิ้น แล้วก็พี่เบล (สุพล พัวศิริรักษ์) ก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่นะใกล้แล้วๆ เดี๋ยวเตรียมจะบอกแล้ว”เริ่มแพลนไว้ตั้งแต่ ม.ค. กว่าจะลงล็อกก็หาคิวกันยาก“เราถ่ายชิ้นงานของคอนเสิร์ตไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็รอติดตามแล้วกัน คอนเซ็ปต์มันคือ Double Troubleก็ดูเรื่องสถานที่ เรื่องธีมตลอด เพราะบิวกิ้นเขาจะมีพาร์ตที่เขาไปทัวร์มาด้วย ก็เลยรอเขากลับมาก่อน ค่อยตัดสินใจทีเดียว กว่าจะลงล็อกก็หาคิวกันยากครับ แล้วช่วงนี้ทำงานหนักกันทั้งคู่ด้วย”เป็นคนคิดชื่อคอนเสิร์ต “บิวกิ้น” ไม่มีแย้ง เพราะตามใจ“ชื่อคอนเสิร์ตจริงๆ พีเป็นคนคิด Double Trouble ก็ลองเสนอทีมงานดู เขาถามว่าถ้าทำคอนเสิร์ตคู่อยากตั้งชื่อว่าอะไร เราก็เลยแบบ Double Trouble มันก็ดูน่ารักดีบอกแฟนคลับอย่าคาดหวังสูง มันกดดัน แต่ก็จะทำเต็มที่แล้วก็… อุ้ย ก็พูดไม่ได้อยู่ดี เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดครับ”ลุ้นก่อนคอนเสิร์ตคู่ อาจจะจะมีเพลงคู่ออกมาก่อน“พูดเหมือนรู้เลยพี่ ก็เฉลยไปแล้วนิ ไม่รู้ จำไม่ได้ ร้อนมาก ไม่รู้เรื่อง ปวดหัวแล้ว เป็นลม รอติดตามๆ”อัปเดตฟ้องคนโพสต์หมิ่น ไม่ยอมความ เพราะอยากปกป้องตัวเอง อยากพูดอะไรพูดได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติ“เรื่องที่ฟ้องก็จริงๆ เป็นทีมงานมากกว่าครับ เหมือนมีแฟนๆ DM ไปหา ว่ามีคนพูดดูหมิ่นเรานะ ทางทีมงานก็เลยปรึกษาพี ว่าเราจะทำการฟ้องดีไหม พีก็เลยบอกว่าก็ได้ จริงๆ มันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงและจะทำให้พีเสียหาย พีรู้สึกว่าสิ่งนี้ พีก็ยอมความไม่ได้เหมือนกัน ตัวเราเองเรารู้ดีที่สุด พีรู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงไม่จริงครับ แต่สุดท้ายเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ อันนี้พีไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้ว แต่อะไรที่เราพอจะปกป้องตัวเองได้ เราก็จะทำ”เผยไกล่เกลี่ยไปหลายรายแล้ว แค่อยากรู้ทำไปทำไม เคสล่าสุดยังไม่ติดต่อ แต่ฟ้องแน่ แจ้งความแล้ว“ก็เอาจริงทุกครั้งนะครับ แต่บางคนไม่หยุด เพราะเป็นแอ็กเคานต์ที่สืบหาไม่ได้ แต่คนไหนที่เราหาตัวได้ เราเจอตัวเขา เราก็มีการนัดมาไกล่เกลี่ยกัน ก็เอาให้ถึงที่สุดครับ จริงๆ มีมาไกล่เกลี่ยเรื่อยๆ ครับ มาพูดคุยกันว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ บางทีตัวพีไม่ว่าง ก็ส่งทางทนายไป แต่พีก็ยอมความนะ ไม่เป็นไรบางคนเขาก็แค่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง เลยรู้สึกว่าไม่ชอบให้คนมาแบบ… คือมันเป็นปัญหาของเขาเอง บางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงาน บางทีก็ทะเลาะกับแฟน เห็นรูปเราพอดีเลยซะหน่อย แต่เคสล่าสุดยังไม่ได้ติดต่อครับ แต่ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ ครับ อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย คุณบี (ผู้จัดการ) ชอบฟ้อง”ไม่เครียด เพราะไม่อยากเสียเวลา และให้ค่ากับคนท็อกซิก บอกศิลปินไม่ใช่ที่ระบาย ควรไปจัดการความรู้สึกตัวเอง“ไม่เครียดนะครับพีไม่รู้ว่าพีจะเก็บไว้ทำไม เอาเวลาไปให้แฟนๆ ที่เขารักพี ที่เขาเดินทางมาซัปพอร์ตพีดีกว่า สมมติมีคนมาพูดกับคนที่เรารักอย่างนี้ เราจะรู้สึกยังไง ก็ย้ำอีกรอบแล้วกันครับ อยากให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ ดาราศิลปินไม่ใช่ที่ระบายของใคร ที่จะแบบอุ้ย วันนี้ฉันอารมณ์เสีย เอาซะหน่อยดีกว่า ก็อยากให้ไปจัดการความรู้สึกตัวเองดีกว่า ถ้าเครียดหรือรู้สึกว่ากดดันจากอะไรสักอย่าง ก็ลองคุยกับเพื่อนไหม ปรึกษาเพื่อนๆ ปรึกษาครอบครัว”