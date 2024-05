“XG” เปิดตัวเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”

ได้ประกาศรายละเอียดของเวิล์ดทัวร์ครั้งแรกที่พวกเขาตั้งตารอคอย ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 ในชื่อเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวเพลง HIPHOP/R&B มีสมาชิก 7 คน ซึ่งประกอบด้วยและเตรียมเปิดตัวทัวร์ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม หลังจากนั้นจะลุยต่ออีกหลายที่ในเอเชีย ทั้ง โยโกฮาม่า, สิงคโปร์, โซล, ไทเป, กรุงเทพฯ, มะนิลา, กัวลาลัมเปอร์, และอีกมากมายผู้จัดและพร้อมเปิดขายบัตรงานราคาเริ่มต้น 2,800 บาท โดยจะเริ่มเปิดขายบัตรรอบแฟนคลับพรีเซล ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ต่อด้วยการเปิดขายบัตรในรอบ UOB พรีเซล เริ่มเปิดขายในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. และจะเปิดขายบัตรรอบปกติในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2565 ด้วยซิงเกิลแรก 'Tippy Toes' นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเขาได้แสดงในเวทีระดับนานาชาติ และสื่อต่างๆ มากมาย ในประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย และจีน พวกเขาเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นกลุ่มแรกๆ ที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ตบิลบอร์ดของสหรัฐอเมริกา "Hot Trending Songs Powered by Twitter" และเป็นเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Billboard ของอเมริกาอีกด้วยกำลังจะมุ่งหน้าไปยังจุดอื่นๆ ที่ จีนแผ่นดินใหญ่ อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ ยุโรป และอื่นๆ อีกมากมายในเร็วๆ นี้!ตารางทัวร์ งาน XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” 202418 - 19 พ.ค. – โอซาก้า @ Osaka Jo Hall25 - 26 พ.ค. – โยโกฮาม่า @ K-Arena Yokohama10 - 11 พ.ค. – โซล @ Yes24 Live Hall13 ก.ค. – ไต้หวัน @ Taipei International Convention Center16 ก.ค. – สิงค์โปร์ @ The Star Theatre19 ก.ค.– จาการ์ตา @ We The Fest2 ส.ค. – มะนิลา @ Araneta Coliseum4 ส.ค. – กรุงเทพฯ @ UOB LIVE7 ส.ค. – กัวลาลัมเปอร์ @ Mega Star Arenaตารางทัวร์อื่นๆ จะประกาศเพิ่มเติมเร็วๆ นี้…ติดตาม XG ได้ผ่านทาง – XG Official Website