สสช. ผนึกกำลัง บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด พัฒนา Plant Base Protein จากวัตถุดิบชุมชนภายใต้แบรนด์ “Thasina x Zenfry”

กิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกับจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรทางชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคารซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยสถาบันสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ได้กำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ กับ บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Plant Based Protein พร้อม พัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคารซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยสถาบันวันที่ 20 พ.ค. 67 สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด ร่วมกับ นายทรรศิน อินทานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัดโดยมีการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรทางชีวภาพ และฐานทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มุ่งตอบโจทย์ตลาด Plant Based Protein ภายใต้แบรนด์ Thasina x Zenfry ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วหรั่ง พืชอัตลักษณ์ของอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งโปรตีน ใยอาหาร และวิตามินต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิวิตามินบี และเหล็ก นอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการขับถ่ายอย่างเป็นอย่างดีต่อระบบย่อยอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการพัฒนามี ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เต้าหู้หลอด ซอมฮัมมูส และไอศกรีมสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ จึงร่วมมือกับบริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด ในการกำหนดแนวทางและแผนงานในการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Plant Based Protein พร้อมสนับสนุนการตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างแบรนด์ “Thasina x Zenfry”ดังนั้น ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ กับ บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายการตลาด Plant Based Protein สู่ตลาดในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นการยกระดับทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท เกิดการส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน