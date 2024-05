ลีฟวี่ไทย ใจถึงจนต้องเพิ่มรอบ! “Olivia Rodrigo - GUTS world tour in Bangkok” เปิดรอบการแสดงใหม่ 15 ก.ย.นี้ อิมแพ็คอารีน่า

หลังจาก “ซาวเออร์” (SOUR) อัลบั้มเดบิวต์ของโอลิเวียในปี 2564 ได้คว้า 4 รางวัลแพลทินัม ส่งเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายอย่าง “ไดรเวอส์ ไลเซนซ์” (drivers license) “แดจา วู” (deja vu) “กู้ด โฟร์ ยู” (good 4 u)“เทรเตอร์” (traitor) และระเบิดพลังใน “SOUR Tour”ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรก สาวซ่า คนนี้กลับมาอีกครั้งในปี 2566 พร้อมกับ “กัตส์” (GUTS) อัลบั้มใหม่สไตล์ป็อปร็อคที่ลิฟวี่ (Livies) ทั่วโลกรอคอย ส่งเพลงฮิตทั้ง “แวมไพร์” (vampire) “เก็ต ฮิม แบ็ค!” (get him back!)“แบด ไอเดีย ไรท์?” (bad idea, right?”) “ออล อเมริกัน บิช” (all-american bitch) และอีกมากมายรวมกว่า 20 แทร็กที่พร้อมจะปล่อยพลังไปกับ “GUTS WORLD TOUR” เวิลด์ทัวร์ครั้งล่าสุดในสเกลอารีน่าที่จะพาให้แฟนๆ ได้ฟินไปกับเพอร์ฟอร์แมนซ์และโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และที่พิเศษสุดๆ คือนี่จะเป็นครั้งแรกที่โอลิเวียจะบินมาหาแฟนเอเชีย โดยเริ่มเปิดเอเชียทัวร์ที่กรุงเทพในวันที่ 15 และ 16 กันยายนนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า ต่อด้วยโซล ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ และมะนิลาแฟนๆ ชาวไทยสามารถซื้อบัตร “Olivia Rodrigo – GUTS WORLD TOUR in Bangkok” ได้พร้อมกันในรอบจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ thaiticketmajor.com และเปิดจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ สามารถซื้อและดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของแพ็คเกจวีไอพีได้ที่ vip.livenation.asia