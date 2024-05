อลังการที่สุดแห่งปี ส่องดีเทลชุดเจ้าสาว “แก้มบุ๋ม” ปักแฮนด์เมดทั้งชุด งดงามแบบเจ้าหญิงในราชวงศ์ยุโรป หนัก 29 กิโล!

ผ่านไปอย่างงดงาม สำหรับค่ำคืนสุดพิเศษ พิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างและซึ่งแขกเหรื่อได้ตื่นตาตื่นใจกับพิธีวิวาห์ที่จัดหรูหราเหมือนหลุดมาจากโลกนิยาย โดยเฉพาะดีเทลชุดเจ้าสาวสุดอลังการของแก้มบุ๋มนั้น อินสตาแกรม milanweddingbkk ได้ออกมาเผยรายละเอียดเอาไว้อย่างน่าประทับใจว่า“💍Khun Kambum ~ Khun PeaceBridal Dress by Milan Wedding Studio@chartmakeup @alexandul @milanweddingbkk👑Masterpiece of the year ที่สุดของความอลังการกับชุดแต่งงานสำหรับเปิดตัว ของคุณแก้มบุ๋ม ปรียาดา จากห้องเสื้อมิลานInspiration : โคมไฟแชนเดอเรีย ในห้อง The Hall of Mirrors ในพระราชวังแวร์ซาย ที่สุดของความหรูหราและอลังการ✨Bridal Dress Details : ชุดเจ้าสาว สีขาว Off-White หางยาวอลังการกว่าสามเมตร หรูหราด้วยงานปักแฮนด์เมดทั้งชุด งดงามแบบเจ้าหญิงในราชวงศ์ยุโรป ที่ใครๆก็เห็นต้องตกตะลึง🤍ชุดนี้ดีไซน์เนอร์ได้ออกแบบมาด้วยการคำนึงถึงเจ้าสาวผู้สวมใส่ คุณแก้มบุ๋มโดยเฉพาะ ที่ต้องการให้ชุคตอนเปิดตัวเจ้าสาวนั้น สง่างดงาม ดุจดังเจ้าหญิง 👑 ทรงชุดเป็นทรงบอลกาวน์ เลเยอร์ระบายริ้วทวิสรอบตัว เป็นทรงกลีบดอกทิวลิปทับซ้อนกันอย่างงดงาม✨ลายปักของชุด ประดับด้วยวัสดุอะไหล่ปักหลากชนิด โดยเฉพาะ Crystal และ Diamond จาก Swarovski สุดตระการตานับหลายหมื่นเม็ด ลงบนผืนกระโปรงทั่วทั้งชุด ไปจนถึงงานปักบนผ้าซีทรูบริเวณคอ เป็นทรงสร้อยเพชรระย้า ทำให้ชุดนี้มีน้ำหนักถึง 29 กิโลกรัม เป็นชุดที่หรูหรา และอลังการที่สุดแห่งปีจริงๆและลุคนี้จะขาดไม่ได้ด้วยเวลยาวอลังการกว่า 5 เมตร ซึ่งถูกทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยการวาด และปักขึ้นสะดึงเป็นโลโก้ ชื่อของคุณแก้มบุ๋ม และคุณพีท (Kambum~Peace) พร้อมลายปักเป็นเชิงรอบชายเวลทั้งหมด เพิ่มความงดงามและลงตัวให้กับชุดเจ้าสาวชุดนี้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ❤️#Beautifullook #bride #bridal #แก้มบุ๋มพีท #แก้มบุ๋ม #ชุดแต่งงานแก้มบุ๋ม#แก้มพีท #ชุดแต่งงาน #แก้มพีทแต่งแล้ว🏠โชว์รูมมิลาน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (เยื้องตึกอิตาเลี่ยนไทย) กทม.☎️ 02-7180315 , 02-7165203IG: milanweddingbkkFB: milanweddingbkkwww.milanweddingstudio.com”