เลิก ไม่เลิก!? "เจโล-แอฟเฟล็ก" ปรากฏตัวร่วมกันครั้งแรกในรอบ 47 วัน ดูเย็นชา แต่เมียเก่ายิ้มร่า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม เจนนิเฟอร์ โลเปซ และ เบน แอฟเฟล็ก กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้ง พร้อมกับลูกๆ ของแต่ละฝ่าย และมี เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ อดีตภรรยาของแอฟเฟล็กก็มาด้วยในภาพของปาปารัสซี แอฟเฟล็ก สูบบุหรี่ สวมเสื้อยืดสีเทา กางเกงยีนส์สีน้ำเงิน และรองเท้าผ้าใบ เขาใส่แหวนแต่งงานอีกครั้ง หลังจากระยะหลังมีคนเห็นเขาไม่สวมแหวนแต่งงานอยู่บ่อยครั้งส่วน เจโล ปรากฏตัวอย่างมีสไตล์ในโค้ตสีน้ำตาลลายดอกไม้ สวมทับเสื้อคอเต่าสีเบจและกางเกงสแลคสีน้ำตาล เธอสวมแว่นกันแดด และปล่อยผมสีน้ำตาลลงมาเจโล มาพร้อมกับลูกของเธอ คือ เอ็มเม่ วัย 16 ปี และยังทักทายกับลูกของ เบน แอฟเฟล็ก อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามข่าวบอกว่าช่วงอยู่นอกโรงภาพยนตร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ และ เบน แอฟเฟล็ก แทบไม่คุยกันเลยแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับ เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ อดีตภรรยาของแอฟเฟล็ก ที่ดูยิ้มแย้มแจ่มใส เธอมากับลูก ๆ ทั้ง 2 คนคือ ไวโอเล็ต วัย 18 ปี และซามูเอล วัย 12 ปีข่าวลือที่ว่า เจนนิเฟอร์ โลเปซ และ เบน แอฟเฟล็ก จะเลิกกัน เริ่มเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังทั้งคู่ไม่ได้ปรากฏตัวร่วมกันถึง 47 วัน ทั้งคู่ยังไม่ค่อยสวมแหวแต่งงานแล้วในระยะหลัง และยังแยกกันอยู่ด้วยสื่อดัง Page Six บอกว่า เบน แอฟเฟล็ก กำลังมองหาบ้านในลอสแองเจลิส ฝ่าย โลเปซ ก็ถูกำลังดูบ้านในแอลเอเช่นกัน แต่มีคนวงในยืนยันว่าเธอแค่กำลังมองหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเท่านั้น