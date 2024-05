“อิงฟ้า –มิลลิ –แบดมิกซ์” ร่วมบิ๊กโปรเจกส์ RS MultiX ฉลองเดือนไพรด์ พร้อมปักหมุดโบกสะบัดธงสีรุ้ง PRIDE NATION SAMUI

วันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา อาร์เอส มัลติเอ็กซ์ ภายใต้ บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป พร้อมโบกสะบัดธงสีรุ้งอย่างเต็มภาคภูมิ จัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ PRIDE NATION SAMUI INTERNATIONAL FESTIVAL โปรเจกต์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้คอนเซปต์ Let's Join PRIDEradise สร้างยูนิตี้ (Unity) เปลี่ยนเกาะสมุยให้เป็นเกาะสวรรค์ สำหรับชาว LGBTQIAN+ แบบไร้เพศสภาพ พร้อมไฮไลท์เปิดตัวศิลปิน อิงฟ้า วราหะ, มิลลิ (MILLI) แร็ปเปอร์สาวสุดฮอต, Badmixy มิกซ์ เฉลิมศรี ที่จะขนจักรวาลพวกพ้อง LGBTQIAN+ เข้ามาร่วมสร้างโชว์สุดยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้จำลองความสนุกที่จะเกิดขึ้นในเกาะสมุยมาตั้งไว้ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งโปรเจกต์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 24-29 มิถุนายน ปี 2567 ณ หาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเต็ม 6 วัน 6 คืน ส่งท้ายเทศกาลไพรด์ที่จัดจ้านที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pride Nation is going to be THE MOST FABULOUS FESTIVAL FOR ALL PRIDE FIRST TIME IN SOUTHEAST ASIA) พร้อมวางเป้าหมายภายใน 5-6 ปี เป็น International PRIDE Community Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ได้ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าว “PRIDE NATION SAMUI INTERNATIONAL FESTIVAL” โดยมี คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , คุณนงลักษณ์ งามโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด, คุณอรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์, คุณอัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร และความยั่งยืนกลุ่มเซ็นทรัล, พร้อมหน่วยงานภาครัฐจากสมุย และคุณภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด และไอคอนนิกของกลุ่ม LGBTQIAN+ คนบันเทิงทั้งศิลปิน นักแสดง อินฟูลเอนเซอร์ชื่อดังร่วมใจกันเข้าร่วมสนับสนุนกันอย่างคับคั่ง นำโดย Badmixy มิกซ์ เฉลิมศรี, นักแสดงซีรีส์บอยเลิฟจาก โรส สตูดิโอ โอห์ม ฐิติวัฒน์, ไกด์ กันตพล, ตะวัน ณวินวิชญ์, เจมส์ เพรสคอท, กาด พลอยสุภา, แซค ณัฐภัทร, คิณ อาณาคิณ, มาร์ค ธิระศักดิ์, นิก กัคช์, เพิร์ธ ณภัทร, เว็กซ์เตอร์ ศุภมน, นาตาเลีย เพลียแคม Drag Race Thailand Winner คนแรกของประเทศไทย, ธรรมชาติ โยธาจุล Influencer , Tiktoker, พอร์ช อภิวัฒน์-อาม สัพพัญญู คู่รัก LGBTQ, มิว พงษ์พิชร ชื่นพาณิชย์กิจ และ หนมเค้ก หทัยพัชร์ สุวัตถิยานันท์ ตัวแทนทูตนฤมิต ปี 2024 ฯลฯบรรยากาศในงานแถลงข่าว เต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุกสนาน เปิดตัวด้วยโชว์ สุดเลิศจาก Drag Bangkok คิดการแสดงโดยคุณภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด ที่มีชื่อว่า YES! It’s PRIDEradise โชว์โอเพนนิ่งแบบใหม่ แบบสับ สุดพิเศษที่คิดขึ้นมาเฉพาะงานนี้ มาปลุกไฟเรียกเอเนอร์จี้แห่งความสนุก และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงความภาคภูมิใจและความยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของทุกคนออกมาให้พลุ่งพล่าน บิ้วบรรยากาศได้อย่างตื่นตาตื่นใจ หลังจากนั้น พิธีกรตัวพ่อ อั๋น ภูวนาท ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมเชิญ คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและพูดถึงจุดเริ่มต้นของงานแถลงข่าว “PRIDE NATION SAMUI INTERNATIONAL FESTIVAL” ต่อด้วย คุณนงลักษณ์ งามโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พร้อมหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ร่วมขึ้นสัมภาษณ์บนเวทีหัวข้อแนวความคิด และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาระดมพลังร่วมกันในการผลักดันให้งานในครั้งนี้เกิดขึ้น หวังยกระดับให้ประเทศไทยเป็น International PRIDE Community Hub ของภูมิภาคเอเชียภายใน 5-6 ปีหลังจากนั้นเป็นช่วงนาทีแห่งความตื่นตาตื่นใจไปกับ VDO introduction “Pride Nation Samui International Festival” ที่จะทำให้เห็นภาพรวม มูสแอนด์โทน ของความยิ่งใหญ่ ของงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ หลายคนที่ได้ชม พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานฟินาเล่ส่งท้ายเดือน Pride Month ของประเทศไทย และยิ่งเรียกเสียงฮือฮาและว้าวหนักขึ้น เมื่อภายในงานมีการประกาศว่า งาน PRIDE NATION SAMUI INTERNATIONAL FESTIVAL ในวันที่ 29 มิถุนายน 2024 จะได้พบกับ อิงฟ้า วราหะ และ มิลลิ ดนุภา สองไอคอนนิกสุดต๊าช ที่จะมาร่วมโชว์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ความเซอร์ไพรส์ยังไม่จบ เมื่ออยู่ๆทั่วทั้งลานอีเดนก็เกิดเสียงกรี๊ดลั่นกระหึ่ม นั่นคือช็อตเปิดตัว ของตัวมัม Badmixy มิกซ์ เฉลิมศรี ตัวแทนศิลปิน ที่จะออกมาประกาศก้องเชิญชวนทุกคนไปพบกันได้ในงาน พร้อมแย้มกิมมิกให้ฟังเบา ๆ ว่าในงานนี้จะเป็นงานแรกที่เธอจะทำโชว์ใหญ่ที่สุดครั้งแรก เพื่อแฟนๆโดยเฉพาะ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน ดังนั้นห้ามพลาดและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศงานแถลงข่าวที่เกิดขึ้น ก็สัมผัสได้แล้วว่า งาน PRIDE NATION SAMUI INTERNATIONAL FESTIVAL ที่ต้องยิ่งใหญ่สมกับเป็น Pride Festival จัดจ้านที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป้าหมายที่วางไว้ว่า คือการยกระดับให้ประเทศไทยเป็น International PRIDE Community Hub ของภูมิภาคเอเชียภายใน 5-6 ปี เป็นไปได้อย่างแน่นอนสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่สนใจ และไม่ควรพลาด สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 3,200 บาท สำหรับการเข้างานเฟสติวัล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2024 โดยสามารถซื้อบัตรได้ที่ เว็บไซต์ Allticket.com หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดีย RS Multi X ทุกช่องทาง และ เวบไซต์ www.pridenationsamuifestival.comอีกทั้งยังมีของที่ระลึกจากงาน PRIDE NATION SAMUI INTERNATIONAL FESTIVAL คอลเลคชันพิเศษอย่าง ธง, เสื้อ, ผ้าพันคอพิมพ์ลาย, พัด สามารถติดตามจุดจำหน่ายทั้งหมดได้ทางโซเชียลมีเดีย RS Multi X และ เวบไซต์ www.pridenationsamuifestival.com