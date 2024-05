“แน็ก - กามิน” ยอมรับเป็นแฟนกันแล้ว เรียกที่รัก

ทำเอาแฟนฟินไปตามๆ กัน เมื่อหนุ่มและสาวประเดิมอีเวนต์คู่ครั้งแรกหลังกลับไทย ในงาน ‘เชียร์บอลให้มันส์ก่อน ผ่อนทีหลัง’ กับ “The Power SUPER MATCH SUPER SAVE-แมทช์เดือด ลดแรง ทะลุจอ” แบบหวานหยด ด้วยการยอมรับออกสื่อว่าเป็นแฟนกันแล้ว แถมยังเรียกแทนกันว่า ที่รัก กับ My loveแน็ก : “วันนี้เป็นงานแรก หลังจากกามินกลับไทยครับ ก็มาลุ้นกัน ว่าหลังอีเวนต์จะมีดรามาอะไรหรือเปล่า (หัวเราะ) เพราะผมไม่ได้มีการเตี๊ยมกันก่อนด้วย เวลาออกมาแบบนี้ ผมอยากให้ได้พบอะไรแบบจริงๆ ไม่มีการพูดคุนอะไรกัน เราต้องตอบอะไรให้มันเป็นความจริง ไม่ว่าจะดี จะเลว จะร้ายยังไง สุดท้ายเดี๋ยวเราไปลงที่ล่าม สนุกๆ ครับ เพราะถ้าผมอยากให้ทุกอย่างมันสวยหรู ผมก็ต้องเตี๊ยมก่อนออกมาสิ ผมก็แค่บอกว่าให้ตอบอย่างนี้ๆ ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่ให้โอกาสผมสองคน เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ขอบคุณพี่ๆ สื่อที่ยังมาหากัน ไม่รู้จะเบื่อกันเมื่อไหร่นะ”ทุกอย่างคลี่คลายมากขึ้น หลังเจอดรามาหนักตอนกลับเกาหลีแน็ก : “เราไม่ได้เหมือนคู่รักนักแสดงทั่วไป ที่ว่าจะต้องมีความลับ มาเรื่องอะไรไม่พอใจก็เก็บ คือผมกับเขาเริ่มมาด้วยการจีบ เริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็น คุณก็ต้องรับให้ได้ในทุกมุมมองด้วย ไม่ได้มองแต่สิ่งที่สวยงามอย่างเดียว ถ้าพวกคุณต้องการแบบนั้น ผมก็ทำให้ได้ แต่ผมไม่ชอบ เพราะเราเริ่มกันมาแบบนี้ แต่ก็ยังมีอีกหลายมุมมอง ที่ตัวผมยังไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมด ก็ยังมีเก็บไว้บ้าง แต่ก็ให้เห็นตามจริงเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมกับเขามากๆ อีกครั้งหนึ่ง”กามิน : “ถามว่ารู้ไหมว่ามีดรามา รู้อยู่แล้วค่ะ ก็มีเสียใจบ้าง แต่มันก็เป็นแค่ดรามา ไม่ได้สนใจอะไรมาก เพราะเส้นทางชีวิตของเรา เราก็เป็นคนตัดสินใจเลือกเองอยู่แล้ว (มีการเคลียร์ใจกันหรือยัง?) มีการเคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยค่ะ ด้วยความที่เรามีความเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่ ไหนจะเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเราชอบใครสักคน เราก็พร้อมที่ปรับตัวและรับฟังเขา เข้าใจเขาอยู่แล้วค่ะ”“กามิน” รับอยู่ไทยเพราะชอบ “แน็ก”กามิน : “(หัวเราะ) คนที่รู้ ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะ คือตัวฉันอยู่ที่นี่ ก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆ ทุกคน แล้วก็อยู่เพราะแฟนๆ ทุกคนด้วยเหมือนกัน แต่หลักๆ แล้วฉันอยู่ที่นี่ก็เพราะแน็ก”แน็ก : “ดีใจครับผม (ยิ้ม) ใจฟู ก็รู้สึกดีและยินดีที่ได้รู้จักเขา เขาเข้าใจอยู่แล้ว ตอนหลังเขาเข้าใจภาษาไทยขึ้นเยอะมาก จนเราไม่สามารถนินทาอะไรได้แล้ว ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมครับ ให้อะไรมันเป็นไปตามสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น เราก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เราก็แคร์ความรู้สึกทุกคนด้วย”ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเยอะ หลังกลับมาไทยรอบนี้แน็ก : “พัฒนาขึ้นเยอะมาก มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะ ถ้าให้ผมพูดตรงๆ ครั้งนี้มันมีอะไรที่จริงขึ้นเยอะ ตัวผมเล่นน้อยลง ใช้ชีวิตจริงมากขึ้น คุยกันมากขึ้น และพยายามออกมาให้เพื่อนๆ เห็นได้มากขึ้น แต่บางเรื่องเพื่อนๆ ก็ต้องเข้าใจ ถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกิน เราก็อาจจะไม่ได้ให้เห็น ไม่ได้บอกตลอด เราโตกันแล้ว ดูออกอยู่แล้ว แต่ในการตัดสินใจอะไรหลายๆ อย่าง ก็พยายามให้เขาได้พูดมากกว่า ใครอยากรู้อะไรก็ถามเขาตรงๆ แล้วผมก็ไม่ได้มีการเตี๊ยมอะไรก่อนด้วย”ไม่ต้องเคลียร์อะไรกันมาก เป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วแน็ก : “มันไม่ต้องเคลียร์อะไรกันมากหรอก ถ้ามีปัญหาก็คือมีปัญหา เวลาเราไฟท์ติ้งก็สนุกๆ ดี เป็นเรื่องที่ต้องเจอกันอยู่แล้ว แค่หลายเรื่องบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีอะไรบ้าง อาจจะเห็นแค่ภาพข้างหน้า แต่ตัวผมก็ไม่เป็นไร ถ้าทุกคนยังอยู่เราสองคนแล้วสนุก มีความสุข ติดตามกันไป ให้โอกาสเราและคอยสนับสนุน เราสองคนก็ดีใจและขอบคุณมากๆ”เตือนสติคนดูบางคนอย่าคิดแทน ผมรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่คุณสอนแน็ก : “จริงๆ ไม่ได้อยากพูดอะไรมาก แค่อยากพูดกับคนดูบางคน จริงๆ ไม่ค่อยชอบพูดอย่างนี้ เพราะบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดี คือถ้าพูดแบบตรงๆ คือหลายคนชอบมาคิดแทน มาอะไรแทน บางทีผมก็อยากเตือนสติคุณแบบอ้อมๆ ด้วย คุณอย่าลืมว่าผมคือคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลา ผมรู้ ผมเข้าใจอะไรมากกว่าสิ่งที่พวกคุณมาสอนผม แต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตาม มาเป็นกำลังใจให้เรา แต่ตอนหลังมันมีหลายกลุ่มมาก ที่เข้ามาเพิ่มแล้วมาทะเลาะกัน ผมก็ไม่ค่อยชอบที่เห็นคนมาตีกันมาทะเลาะกันมากมาย บางอย่างผมก็ไม่ได้ชอบพูด แต่พวกคุณถาม ยุคำถามมา พอไม่ตอบก็ว่า พอตอบก็ว่า พอนิ่งก็ว่า แต่สำหรับผมก็สนุกดี เป็น 4 เดือนที่เจออะไรมากมาย เจอความรัก ความเกลียดชัง ความจริงใจ เป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาผ่านประสบการณ์แบบนี้ มันสนุกและรู้สึกดีมาก”กับความรักที่เป็นสาธารณะ ก็พยายามทำให้มันดีที่สุด คอยเตือนตลอด ถ้าวันหนึ่งงานน้อยลงต้องยอมรับให้ได้แน็ก : “ผมไม่ได้ประคองอะไร เรียกว่าพยายามทำให้ทุกสิ่งมันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วก็พยายามคุยกันให้รู้เรื่อง ซึ่งเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่ต้องมี คือผมจะคอยเตือนเขาตลอด กับสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นข้างหน้า ว่างานจะน้อยลง คนจะดู จะมาหาเราจะน้อยลง แล้วก็เริ่มไปรักคนอื่น เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอ แล้วก็ต้องยอมรับให้ได้ ถึงเวลาคุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้”“แต่ในช่วงหนึ่งผมก็ยังต้องมีการควบคุมอะไรหลายๆ อย่างก่อน เพราะเราอยากให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองจริงๆ ผมจะเป็นคนดูออกว่าเมื่อไหร่ ไม่ใช่อยู่ดีๆ อยากไปไหน หรือทำอะไร หรือเจอนักแสดงผู้ชายคนไหนที่อยากเข้ามา ก็ปล่อยไป ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ปล่อยให้ไปเจอใครง่ายๆ เพราะผมคิดว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา เหมือนกันถ้าตัวเราไปอยู่ที่โน่น ตัวเขาก็ต้องรู้ดีกว่าตัวเรา เราอยู่ที่นี่ เราก็ดูออกว่าใครเข้ามายังไง ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง หรือผู้จัดการนักแสดง หรือว่าใครที่อยู่ดีๆ 1 2 3 มาจับคนที่ผมปั้นขึ้นมาแล้วไปทำงานเลย มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เจอกันตอนนี้ แล้วก็มีหลายคนที่พยายามเข้ามาในจุดนี้ด้วย”“ก็ดีใจนะครับที่นักแสดงหลายคนลงมาทำงานกัน แต่ก่อนการ PK ในติ๊กต็อก นักแสดงหลายคนอี๋มาก คือไม่ยอมลงมาและดูถูกกันมาก แต่ตอนนี้ลงมากันเยอะมาก (ที่พูดถึงคนที่เข้ามาหากามิน มันเป็นความรู้สึกหวงหรือห่วง?) ผมไม่ไอ้นี่หรอก แต่ที่ผมยังไม่อนุญาต อย่างตอนสงกรานต์ที่ไม่ได้ปล่อยเขาไปมาก คนก็ด่าผมเยอะมากว่าทำไม แต่คือที่ดีก็มี ที่ไม่ดีก็มี แล้วสุดท้ายมันก็มีเรื่องเกิดขึ้น กับเกาหลีบางคนที่มาด้วย เหมือนที่ผมพูดเป๊ะๆ เลย ผมเลยรู้สึกว่าให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเองก่อน แล้วเมื่อไหร่อยากไปไหน อยู่ดีๆ นักแสดงไทยทักมาชวนไป ถ้าตอนนั้นคุณแข็งแรง คุณเข้าใจ แยกแยะทุกอย่างได้จริงๆ ก็ตามสบายเลย”“คือที่ผมไม่ปล่อยไปง่ายๆ เพราะเขามีสัญญา มีงาน มีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษา มีพรีเซ็นเตอร์อยู่ อยู่ดีๆ จะปล่อยไปโน่นนี่มันไม่ได้ ถ้ายังจะทำกับผมอยู่ ผมก็ต้องรักษาตรงนี้อยู่ แต่เมื่อใดที่อยากเป็นอิสระ ใครชวนไปไหน ผมตามสบายเลย แค่บอกผม ผมก็พร้อมที่จะปล่อยให้ได้ทุกอย่างเลยครับ”“กามิน” ตอบชัดให้สถานะ Boyfriend แถมเรียก “แน็ก” ว่า ที่รัก เป็นภาษาไทยแน็ก : “ให้เขาตอบๆ ผมตอบมาตลอดอยู่แล้ว ผมไม่ตอบซ้ำแล้ว ผมตอบบ๊อยบ่อย ให้เขาตอบบ้าง ผมไม่ได้ชอบหวานแหววอยู่แล้ว แต่ก็คือให้เกียรติที่สุดเท่าที่จะทำได้”กามิน : “คนที่รู้จักเราดีอยู่แล้ว ก็จะรู้ว่าที่เราแสดงออกไป มันเป็นความจริง (แน็กพูดออกสื่อบ่อยมากว่าเป็นแฟน?) ก็ใช่ค่ะ เป็น boyfriend (ภาษาไทยคือแฟน คือคนรักนะ?) ที่รัก ที่รัก (พูดภาษาไทย)”แน็ก : “ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ช่วยแกล้งทำเป็นตกใจ (ยิ้ม) จริงๆ มันมีทั้งพูดเล่น พูดอะไร จนบางทีคนก็สับสนเหมือนกัน ผมเลยไม่ค่อยอยากให้คนงง (ถือเป็นการประกาศว่าเป็นคู่รักกันครั้งแรก?) ใช่ๆ ก็ดี ส่วนผมก็ยังอยู่ในหลักความจริงอยู่ ว่าวันนี้มันดูมีความสุขนะครับ ตัวผมก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดี แต่สุดท้ายเรายังอยู่บนโลกความจริง อะไรจะเกิดขึ้นวันข้างหน้า ก็ต้องตามดูกันไป มันเหมือนชีวิตรักที่ให้ทุกคนมาติดตาม ก็เป็นอะไรที่น่ารักดี”ไม่สอนให้เรียกคำไหน อยากเรียกไอ้แน็กก็ได้ แต่ส่วนตัวเรียก “กามิน” ว่า My love และอีกฝ่ายเรียกตัวเองว่า “ชาลี”แน็ก : “ผมไม่สอน ผมไม่ใช่คนอะไร (ยิ้ม) เรียกอะไรก็เรียก จะเรียกไอ้แน็กก็ได้ ผมเฉยๆ หมดเลย แค่ขอให้น่ารักกับทุกคนที่ยังให้โอกาสเราอยู่ก็พอ เพราะคู่ผมเป็นคู่ที่บางคนมองมา ว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆ แล้วมันเข้าไปกวนชีวิตของใครหลาบคนมาก มันไปเด้งข่าวอยู่ในเฟซบุ๊ก ในไอจี ผมเข้าใจว่ามันน่าลงรำคาญมาก บางคนไม่ได้อยากดูเลย แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งให้โอกาสเรา ผมก็เลยอยากเน้นว่าให้เขาน่ารักๆ กับคนที่ให้โอกาสเขา ให้เขาได้มาอยู่จุดนี้ ให้เขาได้ทำงานดีกว่า”กามิน : “บางครั้งชาลีเขาก็จะเรียกเราว่า My love ค่ะ ก็รู้สึกว่าอันนั้นน่าจะโอเคแล้ว (ยิ้ม)”แน็ก : “เรียกนานแล้ว แต่จะเรียกในชีวิตจริงนะ ข้างหลังผทจะเรียก My love อาจจะไม่ได้มาเรียกแบบมุ้งมิ้งมาก ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตามใจใคร เพราะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นภาพที่ใครทำอะไรแล้วเราต้องมาทำตาม แต่ผมจะเรียก My love เป็นปกติอยู่แล้ว ถ้าหลังกล้องผมจะเสียงต่ำมาก จะมี 2 อย่างที่เรียกก็คือ กามินๆ กับ มาย เลิฟๆ ส่วนเขาก็จะเรียกเราว่า ชาลี่ เสียงสูง”เรื่องแต่งงานยังต้องดูกันอีกยาว ขอไม่ตอบเพราะไม่อยากให้ความหวัง เพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน็ก : “ผมขอไม่พูดเรื่องนี่ดีกว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่… หนึ่งแม้แต่ตัวผมเองก็ยังเดาไม่ได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เรายังต้องดูกันอีกยาวนานมาก ผมไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวัง หรือเสียใจหนักเกิน ผมรู้สึกว่าเราพยายามทำให้มันดีที่สุด แคร์ที่คนติดตามเรามากที่สุด ผมไม่มาให้ความหวังในเรื่องพวกนี้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ครับ (อยากดูไปเรื่อยๆ ก่อน?) ก็อย่างที่บอกไปแรกๆ เวลาสัมภาษณ์กี่ครั้ง ก็จะเป็นฝั่งผมที่ออกตัวแรง แล้วก็จะมีปัญหาตามมาตลอด ก็จะเป็นฝั่งเขาที่ตอบว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลา ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆ เราต้องอยู่บนโลกแห่งความจริง ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าไม่ได้มีมุมที่มันหวานบ้าง อาจจะแข็งกระด้าง ไม่ได้ตามใจทุกคน ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับตรงนี้ด้วย มันไม่ใช่ละครที่มีผู้กำกับ เราขอให้มันไปตามจริง ใครจะชอบไม่ชอบก็ปล่อยไปตามสิ่งที่จะเกิดขึ้น”กามิน : “ฉันมีความสุขกับสถานะตอนนี้นะคะ แล้วก็ดีใจและยินดีมากๆ แต่ด้วยความที่เรายังมีความต่างกันอยู่บ้าง ก็ยังต้องปรับและเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ”แน็ก : “อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคู่ต้องเจอกันอยู่แล้ว มันจะสวยงามหมดไม่ได้ ก็อยากให้เปิดใจดู ตอนนี้ผมมีความสุขมาก หลายคนได้เห็นผมยิ้มแย้มมีความสุข แล้วก็ยังอยู่ให้กำลังใจกัน ก็เป็นอะไรที่น่ารักมาก เรื่องผมเนี่ย คนยังอยู่กันมา 3-4 เดือน เป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะ ถ้าคนจะหายไปเพราะไม่รู้สึกแปลกเลย เพราะหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรก เขาเหมือนเป็นกำลังใจส่งให้เราขึ้นเรือไป พอวันหนึ่งมันประสบความสำเร็จ ความรักพัฒนามากขึ้น ทุกคนก็อาจจะเหมือนว่าส่งน้องถึงที่แล้ว ผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลย”กามิน : “ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนนะคะ ฉันดีใจมากๆ ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องดรามา ฉันรู้อยู่แล้วว่ามันมีเรามาเกิดขึ้น ซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้ว แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงแฟนคลับ เพราะไม่ใช่แค่ฉันและชาลีที่รู้สึกไม่ดี แต่แฟนๆ ก็จะเป็นห่วงด้วย ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพราะฉันสามารถผ่านมันไปได้อยู่แล้ว อยากขอบคุณทุกคน ที่ช่วยให้กำลังใจและสนับสนุนมาตลอดค่ะพร้อมชวน “แน็ก” ไปเกาหลี ถ้าไม่มีงานและว่างกันทั้งคู่กามิน : “ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีงาน แล้วก็ว่างกันทั้งคู่ ก็อยากจะชวนชาลีให้ไปด้วยกัน”แน็ก : “เขาเป็นคนที่จริงจังเรื่องการทำงาน ไม่ใช่อยู่ดีๆ เขากลับไป คือเราไม่ได้เหมือนเด็กที่จะต้องไปให้ ในเมื่อมีการคุยกัน มีการทำงาน คนไม่พร้อม เราก็ไม่ไป แค่นั้นเอง จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ หรือถ้าครอบครัวเขามาเที่ยวไทยก็ดีเหมือนกัน เพราะบ้านผมไปเที่ยวกันบ่อยแล้วด้วย”