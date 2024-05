ICONCRAFT ชวนมาดื่มด่ำสินค้าคราฟต์รักษ์โลก Sustainable Craft ที่สนับสนุนช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืน ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ชวนมาสนับสนุนสินค้าคราฟต์รักษ์โลก Sustainable Craft ที่ไม่ได้หมายถึงแค่การรักษ์โลก แต่ยังเป็นแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน พร้อมสนับสนุนช่างฝีมือไทยให้มีโอกาสและมีเวทีนำเสนอผลงานสู่สายตานักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนพิเศษ ผ่านการสนับสนุนผลงานคราฟต์ภายใต้โครงการ “Made by Beautiful People” กับผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์จากโครงการกำลังใจฯ, ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ, มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, โครงการอรุโณทัยเพื่อคนพิเศษ, มูลนิธิออทิสติกไทย ฯลฯนอกจากนี้ ยังสามารถร่วมชื่นชมผลงานการออกแบบ “SNUK” ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และทักษะอันเป็นเอกลักษณ์ ผนวกเข้ากับความสนุกและสดใสของประเทศไทยลงไปในเสื้อผ้าทุกชิ้น เพื่อจุดประกายความสุขไปยังผู้ที่สวมใส่ในทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเดินเล่นสบายๆ บนถนน หรือเต้นรำยามค่ำคืน เสื้อผ้าสีสันสดใสแบบ “SNUK” ก็พร้อมตอบทุกโจทย์แห่งความสุข พร้อมสัมผัสเรื่องราวและสนับสนุนความยั่งยืนสู่ช่างฝีมือไทยได้ ณ ICONCRAFT ชั้น 4-5 ไอคอนสยามไอคอนคราฟต์ ขอแนะนำสินค้าคราฟต์รักษ์โลก Sustainable Craft กับแบรนด์แรก ART STORY by Autistic Thai องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และบุคคลออทิสติก เป็นธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการผ่านภาพวาดลายเส้น ผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลก สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ โดยการสนับสนุนของศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทยที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กพิเศษอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนถัดมากับแบรนด์ SANKONG EMBROIDERY เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าปักด้วยมือของผู้สูงอายุจากกลุ่มปักผ้าด้วยมือบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยคุณป้านิธี สุธรรมรักษ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ผู้อบรมฝึกสอนงานฝีมือทั้งกลุ่มของชาวเขาและผู้สูงอายุ และ ฝึกอาชีพปักผ้าด้นมือให้ผู้ต้องขังชาย สร้างโอกาสและทักษะการประกอบอาชีพอิสระหลังพ้นโทษ ได้ร่วมกันใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์และร่วมกันผลิตสินค้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอีกหนึ่งโครงการดีๆ กับ โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาภายใต้แบรนด์ “Inspire” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมอบโอกาสและขวัญกำลังใจ ฝึกสอนวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นและพัฒนาเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมสามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหากำไรเป็นรายได้เข้าโครงการ หากแต่เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพติดตัวเพื่อเรียนรู้ที่จะเริ่มและที่สำคัญที่สุดเพื่อให้กำลังใจในการปรับตัวเป็นคนดีและเห็นค่าของตนเองอีกมูลนิธิที่สนับสนุนเรื่องงานคราฟต์โดยตลอด คือ "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ขนผลงานหัตถศิลป์ไทยที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านกว่า 100 รายการ มาให้ทุกท่านได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา, งานจักสานชนเผ่า, ไม้ไผ่ลายขิต, กระจูด, ผลิตภัณฑ์เซรามิก, ดอกไม้ประดิษฐ์, ผ้าไหม และผ้าปัก เป็นต้น เป็นงานฝีมือพื้นบ้านที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีมาช้านานแล้วนอกจากนี้ ห้ามพลาดกับแบรนด์รักษ์โลกอย่าง “WISHULADA” โดยคุณเอ๋ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลกไปพร้อมๆกันถัดมากับ Chann “จัน” ผลิตภัณฑ์ Skincare คุณภาพระดับ High End ที่พิถีพิถัน ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ จนได้ตำรับสูตรลับประทินผิว และกลิ่นเอกลักษณ์ที่ช่วยเรื่องการผ่อนคลาย เพื่อให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์สปาและ Skincare ของจัน ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อบำรุงผิวอย่างล้ำลึก ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น และสดใสมีชีวิตชีวา พร้อมทั้งกลิ่นเอกลักษณ์ที่ช่วยเรื่องการผ่อนคลายAibelle แบรนด์ที่สร้างสรรค์ผลงานจากเส้นด้ายเหลือสต๊อกจากโรงงานมาสร้างสรรค์เป็น Textile accessories สีสันเด่นสะดุดตา มาพร้อมกับสโลแกน ‘Color your soul’ ซึ่งแต่ละชิ้นงานยังถูกถักทอขึ้นด้วยเทคนิคเฉพาะ เรียกว่า Knitted Ropes อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ปิดท้ายด้วยแบรนด์ SONITE DÉCOR แบรนด์ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้คือจุดมุ่งหลายหลักของ SONITE และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ ของ SONITE ได้มีการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตต่างๆ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้ทรัพยากร ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้อย่าง เปลือกข้าว ใยมะพร้าว และขวดพลาสติกจากทะเลมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ที่ดี หรูหรา สวยงาม มีมูลค่า และใช้งานได้จริง ที่สำคัญมีความทนทานและสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ซึ่งวัสดุเหลือใช้ที่บางอย่างจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดมลภาวะจากการปล่อยทิ้งหรือทำลายได้ด้วยมาร่วมสนับสนุนและให้โอกาสกับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ในโซน “Made By Beautiful People” และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Sustainable Craft งานคราฟต์รักษ์โลกที่รีไซเคิลจากแบรนด์ทั่วประเทศ เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ได้ที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 และ ชั้น 5 ไอคอนสยาม