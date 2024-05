“ศรีริต้า” ปลื้มปีติได้รับพระราชทาน ROYAL ACORN จากสมเด็จพระราชินีสวีเดน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต ของภรรยาคนสวยของเมื่อเจ้าตัวได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งราชอาณาจักรสวีเดน และได้รับพระราชทาน “ROYAL ACORN” จากพระราชินีสวีเดนอีกด้วยโดย ศรีริต้า ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความว่า “สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน “The Exhibition of Children Projects and ACORN Sit-down Dinner for Donators” เพื่อมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก (SafeguardKids Foundation) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมีเจตนารมณ์ที่พิทักษ์และต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ และยังพระราชทาน “ROYAL ACORN” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้🙏🏻💙”