"โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์" กับชุดรับรางวัลสาวปัง งานนี้ทั้งตัวร่วมแสน

นอกจากเจ้าตัวจะเป็นที่จับตากับการคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีแล้ว ดูเหมือนว่าชุดที่นักแสดงหญิงใส่ไปงานจะยิ่งเพิ่มความเด่นความปังให้กับเจ้าตัวจนได้รับการพูดถึงไม่น้อยเช่นกันสำหรับชุดที่โยเกิร์ตใส่นั้นเป็นของแบรนด์ไทยที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากจากเทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะระบุว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแบรนด์ ทั้ง กระเป๋า เครื่องประดับ เป็นการนำขยะพลาสติกจากแหล่งต่างๆ มาอัปไซเคิลใหม่ตามคอนเซ็ปต์ INFINITUDE (ไม่มีที่สิ้นสุด) นั่นเองแต่ถึงแม้จะเป็นผลงานที่เกิดจากการรีไซเคิลทว่าราคาของแบรนด์นี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไล่ไปตั้งแต่เสื้อที่นักแสดงหญิงใส่ INFINITUDE FLORAL TOP IN CLEAR นั้นราคาอยู่ที่ 42,900 บาท ขณะที่กระโปรง INFINITUDE MINI SKIRT IN PEARL นั้นมีราคาอยู่ที่ 32,900.00 บาทส่วนกระเป๋าถือ INFINITUDE PARTY(BEADING) VALENTINA นั้นราคาก็ไม่ใช่เล่นอยู่ที่ 2 หมื่น 4 พันกว่าบาท ซึ่งตอนนี้ในเพจระบุว่าสินค้า Sold out ไปแล้ว