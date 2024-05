เตรียมดูกันแบบเต็มๆ สำหรับซีรีส์รักวัยรุ่นสุดวุ่นวาย ที่ทำถึงแบบสุดๆอย่าง ‘หนังสือรุ่นของพลอย’ (Ploy’s Yearbook) ที่ปังตั้งแต่พล็อตสุดว้าว !!! แก๊งนักแสดงชุดใหญ่ไปจนถึงกระแสความนิยมที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มออนแอร์ จนกระทั่งใกล้เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวแล้ว ถ้าคุณกำลังมองหาซีรีส์สุดน่ารักเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับวันว่าง ลองมาติดตามซีรีส์เรื่องนี้กัน และนี่คือ 5 เหตุผลที่ทำให้คุณห้ามพลาดซีรีส์รักสุดชุลมุน “หนังสือรุ่นของพลอย”1 ‘พล็อตสุดน่ารักกับตัวละครที่คุณจะตกหลุมรัก’ นี่คือซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของสาวๆ 5 คนที่ด้วยความบังเอิญ ดันชื่อ ‘พลอย’ เหมือนกัน แต่ด้วยความแตกต่าง ทำให้ทั้ง 5 ได้ฉายาแบบเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ ทั้ง พลอยกิจ พลอยสวย พลอยแสบ พลอยเนิร์ด และ พลอยจาง โดยความวุ่นวายได้ทวีคูณมากยิ่งขึ้น เมื่อเบอร์โทร ในหนังสือรุ่นของพวกเธอ ดันสลับกัน ทำให้เส้นทางชีวิต และเส้นทางความรักของแต่ละคนต้องมาพลิกผัน เพียงเพราะแค่ข้อมูลในหนังสือรุ่นที่ดันผิดพลาด2 ‘ดัดแปลงจากหนังสือชุดสุดปัง’ รับประกันความสนุก จากต้นฉบับที่แฟนหนังสือต่างชื่นชม โดยซีรีส์เรื่องนี้ สร้างจาก หนังสือชุดตระกูล ‘หนังสือรุ่น’ ที่ประกอบไปด้วยนวนิยายทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ The Only Regret, Moving Around You, Secretly Love, Busy February และ Faded Memory จาก 5 นักเขียน มาผนวกเป็นเรื่องราวเดียวกันในซีรีส์ ‘หนังสือรุ่นของพลอย’ เพิ่มความเข้มข้นในเส้นเรื่อง และด้วยวิธีการนำเสนอแบบซีรีส์ ยิ่งทำให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นไปอีก3 ‘รวมนักแสดงวัยรุ่นสุดจึ้ง’ – นี่คือซีรีส์ที่ขนทัพดาราเจนใหม่มาแบบจุกๆ กับ 5 นางเอกตัวฮ็อตของวัยรุ่นเจนนี้ น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ปันปัน-สุทัตตา อุดมศิลป์, อ้าย-สรัลชนา อภิสมัยมงคล, ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์, เจมี่-จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์ แท็กทีมกับ 5 นักแสดงหนุ่มดีกรีไม่ธรรมดา ทั้ง เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค, ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, จุง-อาเชน ไอย์ดึน และ ม่อน-ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง ซึ่งการันตีความร้อนแรงด้วยยอดผู้ติดตามใน อินสตาแกรม รวมกันมากกว่า 10 ล้านคน4 ‘การันตีความทำถึงโดย GMMTV’ - นึกถึงซีรีส์วัยรุ่น ต้องนึกถึงบริษัทนี้เป็นลำดับแรก ด้วยรายชื่อของคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมแบบยาวเป็นหางว่าว และนักแสดงในสังกัดที่แต่ละคนล้วนได้รับความนิยม ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่เป็นในระดับโลก ซึ่งในซีรีส์ ‘หนังสือรุ่นของพลอย’ ก็ได้รวมตัวทั้งทีมงาน นักแสดงมาแบบชุดใหญ่ ทำให้ใครเป็นแฟนซีรีส์วัยรุ่นต้องไม่พลาด หรือถ้าใครอยากลองดูผลงานซีรีส์ในสไตล์ที่คนเจนใหม่ชื่นชอบ ลองมาเริ่มกับซีรีส์ฟีลกู้ดเรื่องนี้ ที่จะทำให้คุณทั้งสนุก อิ่มเอม และอัดแน่นด้วยหลากหลายความรู้สึกอย่างแน่นอน5 ‘ฮ็อตไม่หยุด ติด Top 3 ซีรีส์ยอดนิยม’ – นับตั้งแต่ EP1 ออกฉาย กระแสความนิยมของซีรีส์ ‘หนังสือรุ่นของพลอย’ ก็มาแรงตั้งแต่ตอนแรก ถือว่ามีแฟนๆรอชมมาตั้งแต่ก่อนเปิดตัว และซีรีส์ก็สามารถไต่ระดับความนิยมได้ตลอดหลายเดือนที่ออกฉาย เป็นที่พูดถึงจนสามารถติด Trends ความนิยมบน X ได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือ ติด Top 3 ซีรีส์ยอดนิยมในแอปพลิเคชั่น Viu ตั้งแต่ออกฉาย จนใกล้จะถึง Final EP เป็นการการันตีว่าเรื่องนี้ ใครดูแล้วก็ติดจริง เพราะความสนุก ความน่าติดตาม ทำให้ทุกคนไม่ควรพลาดเรื่องนี้