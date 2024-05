RABBIT MOON สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่วงการเพลง จัดงาน POP OVER THE MOON, Let’s Journey To The Moon พร้อมผลักดันเพลงไทยสู่สากล

เริ่มออกตัวกดปุ่มสตาร์ท เพื่อเดินทางสู่ดวงจันทร์ ผลักดันเพลงไทยสู่สากลอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับค่ายเพลง RABBIT MOON ที่พร้อมสร้างสรรค์งานดนตรีด้วยจินตนาการของศิลปิน นำโดย ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ หรือ ดร.แตน ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมพูดคุยกับ วิน - เมธวิน อังคทะวานิช ถึงความต้องการจะพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างให้เป็นศิลปินเพลงที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับไปสู่ระดับสากล จึงได้เริ่มต้นเปิดค่าย RABBIT MOON ขึ้นในปี 2023 โดยมี วิน - เมธวิน อังคทะวานิช นั่งแท่นเป็น CEO บริษัท แรบบิท มูน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยการให้โอกาสกับน้องๆคนรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกศิลปินให้มาเป็นครอบครัวของ RABBIT MOON และพัฒนาความสามารถในแต่ละด้าน ตั้งแต่การร้องเพลง การเต้น การสื่อสาร บุคลิกภาพ รวมถึงการสร้างทัศนคติในแง่บวกเพื่อให้เป็นศิลปินที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ “RABBIT MOON เป็นชุมชนที่มีความฝัน และเราอยากเป็นกระต่ายตัวเล็กๆที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปให้ถึงดวงจันทร์ โดยเชื่อว่าความฝันนั้นจะพัฒนาไปเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้นี้” เมธวิน กล่าวทิ้งท้ายถึงอนาคตของ RABBIT MOONล่าสุด RABBIT MOON สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ จัดงาน POP OVER THE MOON ขึ้น ณ Siam Square Block i แนะนำความเป็นตัวตนของค่ายเพลงน้องใหม่ RABBIT MOON โดย คุณวิน - เมธวิน อังคทะวานิช ขึ้นพูดคุยถึง ความพร้อม ที่เตรียมกระโดดลงสู่สนามแข่งของการทำงานจริงในปี 2567 และเผยโฉมศิลปินหญิงเดี่ยวเบอร์แรกของค่าย RABBIT MOON อย่าง Poppy C. (ชัชชญา ส่งเจริญ) หรือ ป้อปปี้ วง 3.2.1 ที่คัมแบ็คมาพร้อมลุกส์ใหม่ไฟแลบ ในเพลง Try Me (ลองดู) เพลงใหม่สดๆร้อนๆ ที่ปล่อย MV ให้ได้ชมกันในงานก่อนใครในงานนี้ ตามมาด้วยโชว์น่ารักๆจากสาวๆวง DaruNi หนูพูดได้มั้ย (ความลับนางฟ้า) ที่ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามมาแล้วก่อนหน้านี้ ต่อด้วยโชว์จากหนุ่มๆวง sweezdream ซึ่งก็ว้าวไม่แพ้สาวๆ นอกจากนี้ยังมีศิลปินจาก RABBIT MOON อาทิ Lumi, Turbo4Weels , Mind Manie และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ปิดท้ายด้วยผู้บริหาร พาร์ทเนอร์ พร้อมด้วยศิลปินถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ก่อนจะฝากติดตามผลงานของทุกศิลปินผ่านทางออฟฟิเชียลของ RABBIT MOON ที่จะมีมาอัพเดทให้ได้ฟังได้ชมกันอีกด้วย#RabbitMoon #RabbitMoonTheLaunchDay #PoppyC #TryMePoppyCติดตามออฟฟิเชียลเพิ่มเติมจาก ค่าย RABBIT MOON ได้ที่...YouTube : RabbitMoonCorp https://youtube.com/@RabbitMoonCorpFacebook : Rabbit Moon Corp https://www.facebook.com/rabbitmooncorpInstagram : @RabbitMoonCorp https://www.instagram.com/rabbitmooncorpTikTok : @RabbitMoonCorp https://www.tiktok.com/@rabbitmooncorpX (Twitter) : @RabbitMoonCorp https://twitter.com/rabbitmooncorp#RabbitMoon #RabbitMoonTheLaunchDay #PoppyC #TryMePoppyC