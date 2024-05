ถึงแม้ความรักจะไม่ได้ออกสื่อหวือหวา แต่นางเอกคนสวย "บี น้ำทิพย์" ก็อยู่ในโหมดโลกสีชมพูหวานฉ่ำไม่แพ้คู่ใดล่าสุด "ไฮโซฟลุค ชลัคร ชีวเกษมสุข" ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ "บี น้ำทิพย์" สุดหวานกลางทะเลทรายดูไบ พร้อมแคปชั่น "Together : You : Me : Sand : Sun"งานนี้บอกเลยว่าน้ำตาลแทบขึ้น โดยเฉพาะภาพที่ ไฮโซฟลุค โอบเอว บี น้ำทิพย์ มองตากันแบบหวานฉ่ำ เห็นแล้วแอบเขินตามเบาๆ เลยทีเดียว