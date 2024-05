จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง! “Together Festival 2024” ขนศิลปินระดับโลกระเบิดความมันแบบร่างแหลก

7-8 มิถุนายน นี้ ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ที่จะรวมทุกความสนุก ความมัน และ ความทรงจำที่สุดประทับใจจากศิลปินระดับโลกและอีกมากมายที่ไบเทค บางนาหนึ่งในดีเจเที่เป็นเฮดไลน์ของงานปีนี้คือเจ้าของเพลงฮิตอย่าง Alone, The Spectre และ Faded สุดยอดเพลง EDM แห่งยุคที่ในขณะนี้มียอดสตรีมมิ่งทาง Spotify มากกว่า 1 พันเก้าร้อยล้านครั้งแล้ว ที่ผ่านมาดีเจหนุ่มอัจฉริยะวัยเพียง 26 ปีคนนี้เคยมาจัดเซ็ตเพลงแนว Trap, Electro House, Future Bass ไปจนถึง Progressive House และ Dubstep ที่เมืองไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ไม่เคยทำให้ขาแดนซ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียว เรียกได้ว่าผู้ชายภายใต้หน้ากากคนนี้เปิดเพลงให้ทุกคนได้เต้นกันยับจนพื้นสะเทือนตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายมาตลอดจริงๆสามหนุ่มดีเจl และจากแอลเอ, สหรัฐอเมริกา ถือเป็นศิลปินดีเจกลุ่มที่มิกซ์ดนตรีป็อปเข้ากับสไตล์อื่นๆ ได้อย่างลื่นหูจนกลายเป็นลายเซ็นของวงไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง Sex ที่ผสมผสานดนตรี R&B และกลิ่นอายของดนตรี Tropical House ได้อย่างนุ่มนวลชวนฝันและด้วยไอเดียและความสามารถในการนำ House ดนตรี Iconic Dance แห่งยุค 90 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Progressive House, Deep House, Euro Beat และ Trance มาเบลนด์กับดนตรี EDM ร่วมสมัยอย่าง Future Bass และ Electro Pop ได้อย่างยอดเยี่ยม นี่คืออีกหนึ่งดีเจกลุ่มยอดฝีมือที่ไม่ควรพลาดจริงๆหรือชื่อนี้อยู่ในใจของขาปาร์ตี้ทั่วโลกอยู่แล้ว เพราะนี่คือดีเจที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของลิสต์ดีเจแนว Tropical House, Trance, Future Bass ที่นำดนตรี Pop, Rock และ R&B มามิกซ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน นอกจากนี้ GRYFFIN ก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์, นักแต่งเพลงและรีมิกเซอร์รุ่นใหม่ที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมาแล้ว อาทิ Carly Rae Jepsen ในเพลง OMG, วง OneRepublic ในเพลง You Were Love รวมถึงการร่วมงานกับ Rita Ora และดีเจระดับตำนานอย่าง Armin Van Buuren ด้วย ส่วนการนำเครื่องดนตรีสดมาเล่นกับเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำให้งานเพลงในแนว Melodic House ของเขาได้รับความชื่นชมอย่างมากในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ในส่วนดีเจที่ตอบรับเข้าร่วมไลน์อัพงาน Together Festival 2024 แต่ละคนเรียกได้ว่าผ่านการคัดสรรมาอย่างดีเพราะมีชื่ออยู่ในระดับโลกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นที่เคยร่วมงานกับ Skrillex และ Big Sean เขาเป็นทั้งดีเจและโปรดิวเซอร์จากแอลเอที่นำดนตรีแดนซ์ที่มี BPM หรือจังหวะที่เร็วมากๆ อย่าง Drum & Bass, Dubstep และ Jungle มามิกซ์กับ Trap ซึ่งเป็นแนวย่อยของดนตรี Hip Hop ยุคใหม่ได้มันสุดๆ นอกจากนี้เขายังนำวัตถุดิบอย่างดนตรี UK Garage มาคลุกเคล้าเข้ากับดนตรี R&B ได้อย่างนุ่มลิ้นเอามากๆ โดยอัลบั้ม NOVA ของเขาที่ได้ศิลปินรับเชิญอย่าง Chief Keef, Joji และ Miguel มาร่วมงานและขึ้นถึงอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Dance / Electronic Albums ได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งดีเจที่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากฝีมือการมิกซ์ดนตรี House ที่มีไลน์ Bass หนักๆ เข้าไว้ด้วยกันได้เนี๊ยบมากๆ โดยงานเพลงของเขาตบลอบอวลไปด้วยสีสันของดนตรี Trap เพลงฮิตของ Knock2 มีเยอะ แต่ที่ฮิตมากก็คือเพลง What That Move และ dashstar ที่กลายเป็นเพลงประจำตัวของเขาไปแล้ว นอกจากนี้ dashstar ก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากดีเจระดับโลกอย่าง DJ Snake, Tiesto รวมถึง Joyryde ด้วย และในปีก่อน Knock2 ได้มอบเซ็ตลิสต์กระหน่ำแดนซ์ฟลอร์ได้ระห่ำสุดๆ ในงาน 808 Festival จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโชว์ที่มันที่สุดของงานจากแฟนๆ มาแล้วด้วยใครที่ชอบฟังเพลงแดนซ์ที่ทั้งลื่นไหลและหลากหลายห้ามพลาดโชว์ของอีกหนึ่งดีเจหนุ่มจากแอลเอเป็นอันขาด เพราะงานเพลงของเขามีทั้งดนตรีแดนซ์, ร็อกและเฮฟวี่เมทัลเป็นฐานสำคัญ แถมยังนำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หนักๆ อย่าง Trap, Hardstyle, Happy Hardcore และ Psytrance ที่มีจังหวะที่เร่งเร้าร้อนแรงมาแสดงสดได้อย่างหนักหน่วง งานรีมิกซ์เพลง Last Resort ของวงนูเมทัลยุค 90 อย่าง Papa Roach บ่งบอกได้อย่างชัดเจนถึงความเป็นชาวร็อกของ Kayzo ส่วนเครดิตก็ไม่ธรรมดาเพราะเขาเคยขึ้นโชว์ในเฟสติวัลระดับโลกอย่าง Coachella และ Tomorrowland มาแล้วในส่วนของดีเจอีกมากมายที่น่าจับตามอง ซึ่งมีดีไม่แพ้ใครแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นที่นำดนตรีแดนซ์ในแนว Drop, Techno และ Trance มาเป็นจุดเด่น โดยทางวงเคยร่วมงานกับสุดยอดดูโอ้ดีเจจากเนเธอร์แลนด์อย่าง W&W ในเพลง Oblivion มาแล้ว SABAI ดีเจชาวไทยกับแนวดนตรีสาย House เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Million Days ที่ในขณะนี้มียอดสตรีมมิ่งทาง Spotify มากกว่า 45 ล้านครั้งแล้ว Seven Lions อีกหนึ่งดีเจสายระห่ำที่เปิดเพลงแนว Trance, Glitch Hop, Psytrance และ Melodic Dubstep ได้อย่างโหดแต่แฝงเอาไว้ด้วยความไพเราะจากเมโลดีและฮาร์โมนีที่สวยงาม Steve Angello ดีเจชาวกรีซที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวง House ระดับซูเปอร์กรุ๊ปอย่าง Swedish House Mafia ที่เปิดเพลงแนว Tech House และ Electro House ได้เท่มากๆ นอกจากนี้ก็ยังมีดีเจฝีมือดีชาวไทยอย่างและมาร่วมเสริมทัพด้วยเตรียมพร้อมร่างกายกันเอาไว้ให้ดี เพราะงานจะทำให้คุณเต้นแบบเบรกไม่อยู่แน่นอน และอยากจะกระซิบเพิ่มเติมอีกนิดว่า ในปีนี้ทางผู้จัดงานได้เตรียมเซอร์ไพรส์ผู้ร่วมงานทุกคนด้วยโปรดักชั่นที่ทั้งแปลกใหม่ น่าตื่นตาตื่นใจและยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีการจัดงานมากันเลย เรียกได้ว่าทุกคนจะได้เซอร์ไพรส์ไปกับงานกันตั้งแต่หน้าประตูทางเข้างานไปจนถึงระบบแสงสีเสียงหน้าเวที เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกคนที่มอบความรักให้กับงาน Together Festival มาอย่างยาวนานเราอยากให้ทุกคนมาสนุกไปด้วยกันจริงๆ เหมือนกับดีไซน์ของโลโก้ ที่เราขอมาเฉลยว่าจริงๆ แล้วมันมีคำว่า GO ที่เหมือนจะบอกแบบตะโกนเลยว่าส่วนทุกอย่างที่เนรมิตขึ้นมาใหม่ในงานจะกระตุกและกระตุ้นต่อมแดนซ์ให้แม้กระทั่งคนที่มางานเพื่อยืนเสพการฟังดนตรีเฉยๆ มาตลอดก็จะต้องโชว์สเต็ปการเต้นกันอย่างแน่นอนงานจะยังคงจัดที่ ไบเทค บางนา เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน นี้ สำหรับใครยังไม่ได้กดบัตร แนะนำให้รีบกดโดยด่วนที่ www.togetherfestival.net และอย่าลืมว่าธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยสามารถผ่อนชำระบัตรงานได้ด้วย ส่วนบัตรงานสามารถเข้างานได้ถึง 2 วันเต็ม แล้วพบกันชาวแดนซ์ขาปาร์ตี้ทุกคน