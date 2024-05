เกาะลูกดัง? ซูเปอร์แห่งเกาหลีกับ "พ่อ" ตัวปัญหา

คิมซูฮยอน เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ดังที่สุดในเกาหลีในยุคปัจจุบัน ล่าสุดจากความสำเร็จของ Queen Of Tears แต่กลายเป็นว่าซีรีส์ฮิตเรื่องนี้ทำให้ปัญหาครอบครัวของเขากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งด้วยคิมซูฮยอน เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1988 บิดาผู้ให้กำเนิดของเขาคือ คิมชองฮยอน นักร้องนำของวงดนตรี "Seven Dolphins" ในยุค 80 พ่อแม่ของเขาแยกทางกันตั้งแต่เขายังเด็ก ดังนั้นเขาจึงถือว่าตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวที่เติบโตมาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ของ คิม สนับสนุนให้เขาเข้าเรียนการแสดงในช่วงเรียน เพื่อช่วยให้เขาเอาชนะบุคลิกที่ขี้อายและเก็บตัวของตัวเอง แรงบันดาลใจในการเป็นนักแสดงของเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างมากระหว่างช่วงมัธยมต้นและมัธยมปลาย จากการได้รับบทหลักครั้งแรกในละครเวทีเรื่อง A Midsummer Night's Dream ของเช็คสเปียร์คิมซูฮยอน เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และโด่งดังทันทีเมื่อได้รับบทนำในซีรีส์วัยรุ่นเรื่อง Dream Highว่ากันว่าหลังมีชื่อเสียง น้องสาวต่างแม่ และมักจะหาโอกาสแวะไปที่บ้านของ คิมซูฮยอน พยายามแสดงความใกล้ชิด แต่กลับทำให้ คิมซูฮยอน อึดอัดกับข้อเรียกร้องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องเงินด้วยพ่อของคิมซูฮยอนทิ้งเขาและแม่ ไปสร้างครอบครัวใหม่ใหม่และมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อ คิมจูนา ในเวลาต่อมา น้องสาวต่างแม่ของ คิมซูฮยอน ยังพยายามเข้าวงการบันเทิง ด้วยการเข้าร่วมรายการ Producer 101 และพยายามโปรโมตตัวเองในฐานะ “น้องสาวของ คิมซูฮยอน”คิมซูฮยอน และ คิมจูนา แทบไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย แต่กลับอ้างถึงความสัมพันธ์ของเธอกับพี่ชายส่วน พ่อของ คิมซูฮยอน ก็พยายามกลับเข้าวงการบันเทิง และอ้างว่า “ลูกชายคือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม” แม้ว่าเขาจะทิ้งเขาและลูกชายไปนานแล้วก็ตามการเปิดตัวเป็นน้องสาว “คิมซูฮยอน” ของ คิมจูนา ยังทำให้ คิมซูฮยอน ถูกวิจารณ์ไม่น้อย เพราะเขาบอกกับสาธารณะชนมาตลอดว่าตัวเอง “เป็นลูกคนเดียว” ในตอนนั้น คิมซูฮยอน ถูกวิจารณ์พอสมควรว่าปกปิดความจริง กว่าจะได้มีโอกาสอธิบายว่าเขาไม่เคยพูดถึงน้องสาว และบอกว่าตัวเองเป็นลูกคนเดียว ก็เพราะไม่อยากจะทำให้แม่ต้องเสียใจการให้ข่าวของ คิมซูฮยอน ทำให้กระแสกลับไปถล่ม คิมจูนา และพ่อแทน ชาวเกาหลีเริ่มมองว่าพ่อลูกพยายามเกาะ คิมซูฮยอน หวังให้ตัวเองได้รับความสนใจ แต่ก่อนที่เขาจะโด่งดังพ่อ และน้องสาวกลับไม่เคยสนใจ คิมซูฮยอน เลยคิมซูฮยอน ยังเคยมีอาการเกี่ยวกับหัวใจมาตั้งแต่เด็ก และทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมกีฬาของเขา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขามีแม่ดูแลมาเพียงคนเดียว แม้จะมีปัญหาสุขภาพมาก่อน แต่ คิมซูฮยอน ก็ยังเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามแบบชายเกาหลีใต้ทุกคน หลังจากผ่านกระบวนการฝึกแล้ว เขายังได้รับมอบหมายให้ประจำการในกองพันลาดตระเวนที่ 1 ซึ่งประจำการอยู่ในเขตปลอดทหาร และยังได้รับการเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอกในที่สุดด้วยฝ่ายพ่อของ คิมซูฮยอน ล่าสุดก็ได้เข้าวงการอีกครั้งสมใจ ในรายการ King of Mask Singer ทางช่อง MBC ที่ คิมชองฮยอน ไปโผล่เป็นหนึ่งในนักร้องสวมหน้ากากในรายการ"ปีนี้เป็นปีที่ 45 นับตั้งแต่ผมเดบิวต์ ผมจะก้าวออกไปข้างหน้าด้วยหัวใจของมือใหม่ เพราะมันนานมากแล้วจริง ๆ ตั้งแต่ผมเปิดตัวครั้งแรก นี่ก็เลยเป็นครั้งแรก ๆ เลยที่ผมได้โชว์ออกอากาศแบบนี้ ก็เลยมีความปรารถนาที่จะลองความท้าทายใหม่ ผมเพิ่งมีคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว รู้สึกมีชีวิตชีวา อยากจะเขียนเพลงให้มากกว่านี้และเล่นเพลงดีๆ ให้กับคุณ และทำงานหนักจนกว่าจะทำได้” คิมชองฮยอน กล่าว