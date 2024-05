บันเทิงรอบโลก เตรียมดู "โอลิเวีย โรดริโก" ตัวเป็น ๆ ในไทย

เห็นกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ล่าสุด จัสติน บีเบอร์ กำลังจะเป็นพ่อคนแล้ว โดยเจ้าตัวประกาศข่าวดีด้วยตัวเองว่าภรรยา เฮลีย์ บีเบอร์ ได้ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว โดย เฮลีย์ บีเบอร์ และ จัสติน บีเบอร์ แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2018 นับจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ 6 ปี แล้วก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งโพสต์คลิปเดียวกัน เป็นภาพที่ทั้งคู่ถ่ายจากทุ่งนาแห่งหนึ่ง เฮลีย์ บีเบอร์ สวมชุดสีขาว ส่วน จัสติน บีเบอร์ แต่งตัวสบาย ๆ เป็นพิธีคล้าย ๆ กับกล่าวคำสาบาน เหมือนว่ากำลังจะมีอะไรสำคัญเกิดขึ้น ก่อนที่อดีตพระเอก สตีเฟน บอลด์วิน พ่อตาของ จัสติน บีเบอร์ จะเขียนข้อความแสดงความยินดี ทุกคนก็เลยมั่นใจว่าทั้งคู่กำลังจะมีลูกกันแน่ ๆโอลิเวีย โรดริโก ประกาศตารางทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกของทัวร์คอนเสิร์ต "Guts" ประจำปี 2024 ออกมาแล้ว โดยเฉพาะในแถบเอเชียและออสเตรเลียของเธอ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปลายปีนี้ ซึ่งคราวนี้ศิลปินระดับโลกอย่าง โอลิเวีย โรดริโก จะเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยด้วย โดยทัวร์เอเชียจะเริ่มในวันที่ 16 กันยายนที่อิมแพ็คอารีน่าในกรุงเทพฯ นี่เอง หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเปิดการแสดงที่กรุงโซล ฮ่องกง โตเกียว และสิงคโปร์ รวมถึง มะนิลา ซึ่งจะเปิดเผยวันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากนั้น โอลิเวีย โรดริโก ก็จะมุ่งหน้าลงใต้ในวันที่ 9 ตุลาคม กับการแสดงที่ดินแดนดาวน์อันเดอร์ ออสเตรเลียADOR ได้ประกาศว่า "ฮเยอิน" NewJeans จะหยุดพักกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากกระดูกหักระหว่างฝึกซ้อม โดยระบุว่า "ฮเยอิน" รู้สึกเจ็บที่ส่วนบนของเท้าในระหว่างฝึกซ้อม และหลังจากตรวจอย่างละเอียดพบว่ามีรอยแตกเล็กๆ ที่เท้า ทำให้เธอไม่สามารถเข้าร่วมในบางกิจกรรมโปรโมทสำหรับดับเบิ้ลซิงเกิ้ล ‘How Sweet’ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการทำงาน ให้ยืดหยุ่นตามคำแนะนำของแพทย์ ที่แนะนำให้เธอลดการเคลื่อนไหวบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้หายดีกลับมาเป็นปกติเร็วที่สุด"Kingdom of the Planet of the Apes" เปิดตัวด้วยรายได้ประมาณ 56.5 ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในอเมริกาเหนือ ภาพยนตร์แนวดิสโทเปียแอ็คชั่นไซไฟเรื่องนี้ทำรายได้เกินความคาดหมายเริ่มต้นที่ 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอที่จะครองแชมป์เหนือคู่แข่งจากค่ายใหญ่เรื่องอื่น หนังเป็นภาคที่ 4 ในแฟรนไชส์ "Planet of the Apes" ฉบับใหม่ และกลายเป็นหนังที่เปิดตัวสูงสุดอันดับสามของปีนี้ รองจาก "Dune: Part Two" ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคมด้วยรายได้ 81.5 ล้านดอลลาร์ และ "Kung Fu Panda 4" ที่เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นด้วยรายได้ 58.3 ล้านดอลลาร์