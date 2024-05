โปรเจกต์ "เจ๊ง" ในตำนาน Dark Universe จักรวาลภาพยนตร์ระดับซูเปอร์สตาร์ที่พังตั้งแต่ก้าวแรก

จนล่าสุด อลิซาเบธ มอส นางเอกของเรื่อง ออกมาให้ข่าวเองว่า Invisible Man 2 ยังไม่ได้เลิกทำ อลิซาเบธ มอส บอกว่าผู้เกี่ยวข้องยังผลักดันอยู่ และบอกว่าหนังมีความเป็นไปได้มากมายที่จะเล่าเรื่องต่อ โดยเฉพาะเรื่องราวของเทคโนโลยีชุดล่องหนในเรื่องอลิซาเบธ มอส ยัง บอกว่าทาง ลี แวนเนล กับ Blumhouse กำลังพัฒนาโปรเจ็คกันอยู่ และหนังอาจะมาเร็วกว่าที่คิดก็ได้ที่สำคัญถ้าทุกอย่างไปได้สวย Invisible Man อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลภาพยนตร์ Monster ที่ทาง Universal อยากทำมานานด้วย เพราะตอนนี้ตัวของ ลี แวนเนล ก็ยังอยู่ระหว่างการถ่ายทำ Wolf Man หรือ มนุษย์หมาป่า โดยได้ คริสโตเฟอร์ แอบบอตต์ มาแสดงเป้น แลร์ลี เทลบอท หรือ มนุษย์หมาป่า แทน ไรอัน กอสลิง ที่ถูกวางตัวไว้นาน จนถอนตัวออกไป และถ้าหนังอยากจะสร้างชุดเชื่อมโยงกันกับ Invisible Man ก็อาจจะทำได้ แต่ละเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกันแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบเดียวกับที่จักรวาล Conjuring ทำ โดยไม่ต้องมีเส้นเรื่องอะไรที่ชัดเจนก็ได้ความฝันของ Universal ที่จะมีจักรวาลภาพยนตร์เป็นของตัวเองจึงดูกลับมาเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งในช่วงที่ MCU และ Star Wars กำลังพีค และกวาดเงินอย่างถล่มทลาย Universal ได้พยายามที่ปั้นจักรวาลภาพยตร์ของตัวเองออกมา โดยกะขุดเอาหนัง และตัวละครเก่าเก็บของตัวเองอย่าง Universal Monster มาปัดฝุ่นใหม่ สร้างออกมาเป็นหนังแอ็กชั่นฟอร์มใหญ่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Dark UniverseDark Universe เป็นจักรวาลภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดย Universal Pictures โดยมีจุดประสงค์ที่จะรื้อฟื้นภาพยนตร์สัตว์ประหลาดคลาสสิกในรูปแบบจักรวาลภาพยนตร์ ผสมความเป็นหนังแอ็กชั่นไซไฟเข้าไป เริ่มต้นด้วยการเปิดตัว "The Mummy" ในปี 2017 ซึ่งนำแสดงโดยทอม ครูซ แถม Universal ยังมั่นใจแบบสุด ๆ เพราะมีการพัฒนาโปรเจ็คอื่น ๆ แฟรงเกนสไตน์ แดรกคิวลา มนุษย์ล่องหน และมนุษย์หมาป่า ในเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงกันควบคู่ไปด้วยแผนงานที่ทะเยอทะยานและการคัดเลือกนักแสดงที่มีชื่อเสียงสูง และเปิดโปรเจ็คพร้อมกันเป็นสิบเรื่อง กลายเป็นที่จับตามองไปท้ังวงการเปิดฉากด้วย The Mummy ของ ทอม ครูซ และวางแผนใหญ่โตที่จะสร้างภาคต่อ The Mummy เอาไว้ตั้งแต่ภาคแรกยังไม่ได้ฉายเลยยังมี The Bride of Frankenstein วางตัว แองเจลินา โจลี แสดงนำส่วนตัวละคร "สัตว์ประหลาดของ ดร.แฟรนเกนสไตน์" วางตัว ฆาเวียร์ บาเดม เอาไว้จอห์นนี่ เดปป์ จะเป็นมนุษย์ล่องหนใน The Invisible Man และยังจะมีหนัง Dr. Jekyll & Mr. Hyde ตัวละคร ดร. แจ็คเกิล ของ รัสเซล โครว์ใน ก็ปรากฏตัวใน The Mummy ด้วย ตัวละครตัวนี้ จะเป็นคล้าย ๆ นิค ฟิวรี่ ที่จะมีบทในหนังหลาย ๆเรื่อง แถมจะมีแผนจะผนวก Dracula Untold เข้าไปด้วย และสร้างภาค 2 ออกมา และหนังว่าด้วยดร. นักปราบปีศาจ Van Helsing ที่วางตัว แชนนิ่ง เททัม เอาไว้ในบทนำแต่กลายเป็นว่า "The Mummy" ในปี 2017 ไม่สามารถซื้อใจผู้ชมและนักวิจารณ์ได้ด้วยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงชื่นชอบ และประทับใจในหนังเวอร์ชันในปี 1999 ที่แสดงโดย เบรนแดน เฟรเซอร์ แม้หนังจะฉายมานานแล้วก็ตามThe Mummy เวอร์ชั่นนั้นเน้นโทนการผจญภัยและอารมณ์ขันของภาพยนตร์ ขณะที่ฉบับรีบูตของ ทอม ครูซ ใช้แนวทางที่เข้มกว่าและจริงจังกว่า เน้นฉากแอ็กชั่นสไตล์ ทอม ครูซ ซึ่งหลายคนพบว่าขาดเสน่ห์และความสนุกสนาน นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังต้องดิ้นรนกับโครงเรื่องที่ซับซ้อนและการเน้นย้ำมากเกินไปในการสร้างแฟรนไชส์ Dark Universe แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของตัวเอง ส่งผลให้ภาพยนตร์มีความรู้สึกไม่ปะติดปะต่อสุดท้าย The Mummy ของ ทอม ครูซ ก็เลยออกมาเจ๊งไปตามระเบียบ แผนการทั้งหมดก็เลย "ล่ม" ตั้งแต่หนังเรื่องแรก มีเพียงภาพถ่ายหมู่ของดาราเป็นหลักฐานแห่งความล้มเหลวที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน