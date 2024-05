“เข้ม-หลิน” พระนางเคมีใหม่ นำทีมบวงสรวง ภาพยนตร์รักโรแมนติก “Why We Love” (วาย วี เลิฟ)

บริษัท บลูแซมพิคเจอร์ จำกัด ถือฤกษ์ดี จัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์รักโรแมนติกอำนวยการสร้างโดย ณัฐธนาวรรน เพ็ญชาญวัฒนกิจ เจ๊ใหญ่ กำกับภาพยนตร์โดย สำรวย รักชาติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโปรโมชั่นโดย “ดร.วโรดม ศิริสุข”โปรดิวเซอร์โดย เกียรติศักดิ์ ศรีราษฏร์โนนสูงการพบกันครั้งแรกของพระนางเคมีใหม่และที่เรียกว่าเป็น “นางเอกป้ายแดง” ใหม่ๆ สดๆ ซิงๆ และถูกจับตามองว่าเป็น “นางเอกคนล่าสุดของ เข้ม หัสวีร์”นอกจากจะมีพระนางเคมีใหม่แล้ว ยังมีนักแสดงเข้าพิธีบวงสรวงอีกคับคั่ง “เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย, บิว ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล, ทอฝัน ไอณัฐชา นภสวัสดิรังสี, กิมจุ้ย เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ, หยก พชรพร พงษ์สุวรรณ, พลรัตน์ รอดรักษา, ญาณวี คุปตะเวทิน, ก๊อต สุทธิรักษ์ ศรีทองกุล, แซน ปรานต์ จันทนา, นินิว อนุธิดา สาระธนะ” และ “ลาเต้ กฤษดา ธนากร” ณ บริเวณ ชั้น 2 ศาลตายาย (ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬา) ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์Why We Love เรื่องราวของ น้ำแข็ง (หลิน มาลิน) หญิงสาวอัจฉริยะที่จบ ป.โท วิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ เธอฉลาด และเก่ง แต่ไม่เก่งเรื่องความรัก จนเธอได้มาพบ มีน (เข้ม หัสวีร์) หนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่มีปูมหลังด้านครอบครัว เมื่อทั้งคู่ถูกนัดหมายให้เจอกันจากการวางแผนของเพื่อนๆ เพื่อจับคู่ และการพบกันครั้งแรกก็ไม่ค่อยประทับใจกันสักเท่าไหร่ น้ำแข็ง ต้องดูแลหลานสาวกำพร้า เพราะพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และนั่นทำให้เขาและเธอได้พบกันอีกครั้ง ไปร่วมลุ้นความรักของเขาและเธอว่าจะลงเอยอย่างไรในภาพยนตร์เรื่อง Why We Love ในโรงภาพยนตร์เร็วๆ นี้!!!