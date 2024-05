"โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์" ยิ้มรับความโสด เผยแคปชั่นสุดจี๊ด ลั่นมีความสุข แม้อยู่คนเดียว

ตั้งแต่เซ็นใบหย่ากับอดีตสามี "พีเค ปิยะวัฒน์" ก็ดูเหมือนเธอจะฮอตขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ "เกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม" ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพตนเอง พร้อมเขียนคำคมเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า "Love and respect yourself. Find your happiness in yourself. At last you will feel happy even when you are alone. :) @rallymovement"ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "รักและเคารพตัวเอง ค้นหาความสุขในตัวเอง ในที่สุดคุณจะรู้สึกมีความสุข แม้จะอยู่คนเดียวก็ตาม"งานนี้หลังจากที่ "โยเกิร์ต" โพสต์ภาพและคำคมออกไป เรียกว่าถูกใจแฟนคลับจนต้องขอกดไลก์ให้กันอย่างรัวๆ เลยทีเดียว