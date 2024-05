โอกาสสำคัญ! “หลิน” นางงาม พ่วงดาราสาว จะทำให้เห็น ถึงเตี้ยแต่มีเอนเนอร์จี้ คว้าท็อป 5 มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ

เป็นนางงามที่มีโอกาสขึ้นแท่นนักแสดงอีกคน สำหรับมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 ล่าสุดในพิธีบวงสรวงภาพยนตร์รักโรแมนติก WHY WE LOVE A Film By Samruay Rakchat เจ้าตัวเผยถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิต โอบรับทุกโอกาส ก่อนหน้านี้ทำการแสดงบ่อยๆ หน้ากระจกและติ๊กต๊อก“ไม่รู้ว่าตอนนี้สามารถเรียกตัวเองว่าดาราสาวได้หรือยังซ้อมเองเพราะยังไม่มีเวลาไปเรียนแอ็กติ้งเลย ด้วยตอนนี้เรามีหลายพาร์ตในชีวิตที่ต้องทำ ก็อยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุด บทบาทในการเป็นดาราตอนนี้ก็คือใช่เลยคะ แต่ถ้าบทบาทในการเป็นนักแสดง หลินทำการแสดงบ่อยในหน้ากระจก ในติ๊กต๊อกความต่างเดียวที่มีนางงามต้องขึ้นไปเพอร์ฟอร์มบนเวที เรื่องการคีฟลุคต่างๆ ซึ่งตัวหลินไม่คีฟลุคอยู่แล้ว เราก็ปล่อยจอยเป็นตัวของตัวเอง มีความสุขกับการทำงานทุกงานไม่ว่าจะได้รับบทบาทอะไรหลินก็พร้อมจอยกับทุกงาน หลินพร้อมที่จะโอบรับกับทุกโอกาสที่เข้ามา”พร้อมเสมอกับเวทีมิสแกรนด์ อินเตอร์ฯ ไม่เคยปล่อยเวลาให้สูญเปล่า พระพุทธเจ้านอน 4 ชม. ตนก็เช่นเดียวกันเพราะถ้าเรียนเร็วก็ลืมได้เหมือนกัน ไม่ทับซ้อนงานแน่นอน หลินสามารถเรียนตี 5 ก็ได้ เพราะหลินใช้เวลาอยู่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนค้างคาว หลินไม่เคยปล่อยเวลาให้สูญเปล่า พระพุทธเจ้านอน 4 ชั่วโมง หลินก็เช่นกันค่ะ”เรื่องความสูงก็ช่วยไม่ได้จริงๆ ไม่บั่นทอนดรามา เพราะหน้าที่คือทำเพื่อประเทศไทย“ถ้ากังวลเรื่องส่วนสูงหลินคงไม่ลงประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตั้งแต่แรก ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย ก็เห็นนะที่คนวิพากษ์วิจารณ์เรา หลินไม่ปฏิเสธเลยเพราะมันคือความจริง เราไม่อาจจะปฏิเสธความจริงได้งายอะไรที่บอสเปิดโอกาสให้ก็จะทำให้ดีที่สุด ไม่มีใครถูกไป 100% อยู่แล้ว”มั่นใจไม่แปลก อายุจะขึ้นเลข 3 แล้ว“ตอนนี้หลินอายุ 28 ปีแล้ว จะขึ้นเลข 3 แล้ว ถ้ายังไม่มั่นใจอยู่น่าจะเป็นเรื่องแปลก ถ้าไม่ประกวดนางงานป่านนี้อายุ 35 คงมีลูก 2 แล้ว การที่หลินจะมั่นใจมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร”เป้าหมายเวทีอินเตอร์ ต้องท็อป 5 เท่านั้น เอนเนอร์จี้ล้นหลาม มีให้ปล่อยของอีกเยอะ“วางไว้ถึงท็อป 5 เลยเรื่องความสูงมันเป็นจุดที่คนอื่นมอง แต่ตัวหลินไม่ได้มอง ส่วนสูงหลินก็ถือเป็นจุดเด่นแล้วสำหรับคนต่างชาติ ยังมีเรื่องของเอนเนอร์จี้ของหลินที่ล้นหลาม บอกเลยว่ามีให้ปล่อยของอีกเยอะ ติดตามกันด้วยนะคะ เรื่องเตรียมทีเด็ด บ้ากับตัวเองทุกวันก็พอแล้วค่ะ สู้ไม่ถอยคะ สู้ทุกวัน ตื่นตี 4 ลืมตาปึ้ง! ตื่นเลย เอนเนอร์จี้พร้อมเลย บูสๆๆๆค่ะ”นางงามยุคใหม่ คอนเทนต์ก็ต้องทำ ของก็ต้องขาย อยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น“ไม่เลยค่ะ หลินชอบที่จะมายืนอยู่ในจุดๆ นี้มีอีกหลายบทบาทมากๆ ที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็น หลินเลยมองว่าหลินเป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้ว ไม่งั้นหลินจะขาดเอนเนอร์จี้ของตัวเองไป เรารับฟังข้อความจากแฟนคลับที่รักเรา ซัปพอร์ตเรามากกว่า“เอนเนอร์จี้ มากกว่า “กามิน”“จริงๆ กามินเป็นคนน่ารักมากเพราะเราเป็นคนเสียงดัง”