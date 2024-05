“เข้ม หัสวีร์” แก้ข่าว! ไม่ได้ยาวใหญ่ แอฟริกา! พร้อมถ่ายแบบแซบคู่ “ยูโร” เห็นของกันและกันหมดแล้ว

ได้กลับบ้านชาร์จแบตให้ตัวเอง สำหรับพระเอกช่อง 7 ล่าสุดเจ้าตัวเผยกลางงานบวงสรวงภาพยนตร์รักโรแมนติก WHY WE LOVE A Film By Samruay Rakchat บั้นปลายชีวิตอยากทำรีสอร์ต รับแพสชั่นชีวิตลดลง“ก็กลับไปสถานที่ที่เราเติบโตที่นั่น ก็ได้ความอบอุ่นจากคุณตาคุณยาย จากครอบครัว ก็ถือว่าได้รับพลังงานดีๆ กลับมาเยอะมาก คลุกดินโคลนสนุกครับ สมัยเด็กๆ เราก็เล่นกับอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ทั้งทอดแหทั้งหาปลาทั้งอะไรเป็นเรื่องปกติ แต่พอเข้ามาอยู่กรุงเทพฯนานๆ พอกลับไปแอบแพ้โคลนเหมือนกัน ร่างกายเรามันไม่ได้สัมผัสแบบนั้นมานานแล้ว เหมือนมันเปลี่ยนๆ ไปนิดนึงแต่พออยู่ไปสักพักนึงก็ดีครับ ก็เป็นผื่นคันธรรมดา พอได้เล่นก็เต็มที่กับการเล่นของตัวเอง ผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมากกว่า พอร่างกายมันมาปรับสภาพที่อยู่กรุงเทพฯ นานๆ แล้วพอไปอยู่ที่นั่นมันก็อาจจะแพ้บ้างนิดหน่อย ก็อยู่ 4-5 วันครับเขาติดที่โน่นเพราะด้วยสถานที่เขามาก็แป๊บๆ ก็ต้องอยากกลับแล้ว ด้วยความเป็นห่วงหลายอย่างทั้งพี่สาว ทั้งคนในครอบครัวคนละแวกข้าง ก็เป็นห่วงก็ไม่ยอมขึ้นมา ผมก็นานๆ ได้กลับเลยครับ ถ้าเกิดว่าปิดกล้องหรือว่าช่วงไหนที่ว่างก็จะกลับบ้าน”ชีวิตเจอแต่ความสำเร็จ ทำแพสชั่นลดลง ไม่มองแค่ตัวเอง“ผมวางเป้าหมายให้ตัวเองเยอะแล้วก็คงยังต้องทำงานเต็มที่ครับ แล้วอาจต้องลองหาธุรกิจทำ จริงๆ คุณแม่อยากให้เปิดรีสอร์ตที่บ้านครับ บ้านรับรอง รีสอร์ตบ้าง สปาบ้าง พอมีที่ดินบ้างครับ เดี๋ยวปีนี้คงได้เริ่มทำอะไรมากขึ้นครับ ถมที่ ทำรางวัดอะไรเสร็จก็เริ่มทำไปเรื่อยๆ เผื่อพี่น้องไปเที่ยวบั้นปลายชีวิตก็คงวางไว้เรื่อยๆ แหละครับค่อยๆ เริ่มทำ เดี๋ยวมันก็คงได้เห็นอะไรเพิ่มเติมว่าเราอยากได้แบบไหนชอบสไตล์แบบไหน ค่อยๆ วางเรื่อยๆ เลยครับ ถ้าเกิดว่ามันจริงพอมันจะทำอะไรพวกนี้ มันมันต้องคำนวณดีๆวางแผนดีๆ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ได้คิดเลยครับ ค่อยๆ ทำไป”ปัดตามรอย “เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ”“ของพี่เวียร์เขาอยู่นครนายกอยากลองเดินทางเที่ยวบ้างแล้วครับเดี๋ยวก็คงแบ่งเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น”ชินกับความโสด เคยมีแต่ไปแล้ว“มันชินไปแล้วครับทำงานหนัก อีเวนต์เยอะ เวลามันก็น้อยลง เราก็แค่หาเวลาพักผ่อนตัวเองน้อย ก็เลยยังไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องความรักมาก ก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมันถ้าเกิดว่าใครเข้ามามันช่วยซัปพอร์ตกันได้ดี ก็คงจะดีจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ในหรือนอกวงการก็ได้สำหรับใบนี้ ในเรื่องความรักเปล่าเปลี่ยวเอกา ผมก็เลยฝากเขาไว้ คืนเขาไว้เหมือนเดิมครับ ไม่รับดีกว่า คืนครับ ตอนแรกได้ 14 ตอนสองได้ 23 มั้งครับ นั่นแหละครับทั้ง 2 อันเลยครับคืนเขาหมดแหละ มันก็เป็นเรื่องสนุกๆ ขำๆ กันครับขำๆ กันกับพี่ๆ ที่ไปด้วย”อยากมีแฟน อยากมีครอบครัว“ใช่ครับโอ้โห ขอเข้ามาเถอะครับ”ถ่ายแบบแซบคู่ “มุกดา นรินทร์รักษ์” โปรเจกต์พิเศษ ขอบคุณแฟนคลับที่ซัปพอร์ต“ช่วงสงกรานต์กับมุกดาเป็นโปรเจกต์ที่พี่หนิงอยากจะทำเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่เขาเข้ามาซัปพอร์ตบ้านเข้มมุกอยู่เยอะมาก แล้วเขาก็ยังคงอยู่กับเราจนถึงปัจจุบัน พี่หนิงก็เลยคิดโปรเจกต์ให้เพราะว่าเรายังยังจัดมีตติ้งไม่ได้ เพราะด้วยช่วงเวลามันยังไม่ตรงกันก็ได้ถ่ายเป็นโปรเจกต์ถอดเสื้อผ้าเซ็กซี่ๆ หน่อย ในวันถ่ายก็ถอดหมดครับ มันก็แปลกๆ ดี แต่อย่างที่บอกแหละครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นยังมีอีกเยอะครับ พี่หนิงเขาเก็บไว้หลายฤดูกาล แล้วก็วางโปรเจกต์ให้ลูกๆ อีกหลายคน ก็รอติดตาม อยากเห็นใครก็ลองเข้าไปเมนต์ขอพี่หนิงได้”แฮปปี้เป็นสามีของหลายๆ เพจ โอดของดีมีไม่เยอะ ที่เคยบอกแอฟริกา ไม่ใช่ความใหญ่“เซฟของเราเอง ก็เซฟตัวเองด้วย ก็ตอนถ่ายก็ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกมา ก็เขินครับ จริงๆ เราไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อน ความประหม่าความเกร็งมันมีอยู่ในใจอยู่แล้ฟีดแบ็กดี คนรอบข้างชอบครับ ดีจนแบบเกินคาด เพราะช่วงที่ถ่ายก็แอบเกร็งๆ หน่อย ก็หวังว่ากระแสจะดี แต่ออกมาแล้วมันเป็นกระแสที่ดีคนเข้ามาชื่นชมชื่นชอบ คอมเมนต์แปลกๆ ไม่ค่อยได้เข้าไปดู แต่คนก็จะเข้ามามาแชร์ไปเยอะ ผมกลายเป็นสามีของหลายๆ คน หลายๆ เพจ”บันเทิงแน่นอน พร้อมถ่ายกับยูโร แก้ได้หมด เห็นของกันและกันเป็นปกติ“ถ่ายได้ครับ แต่ต้องไปวางแผนว่าจะเป็นรูปแบบไหน (แก้หมดได้ไหม?)ยิ่งจะสนุกเลย แต่พี่หนิงเหมือนเขาวางให้ยูโรอยู่นะครับ เดี๋ยวต้องรอติดตามเรื่อยๆ”