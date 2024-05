งานวิ่งธีมดิสนีย์ Hong Kong Disneyland 10K Weekend 2024 พฤศจิกายนนี้ชวนมาวิ่งสนุกเป็นครั้งแรกตะลุยผ่านดินแดนธีม “โฟรเซ่น” แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของโลก

ล็อกวันและเตรียมตัวให้พร้อมไปกับงานวิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด อย่าง Hong Kong Disneyland 10K Weekend 2024 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2567 นี้งานวิ่ง Hong Kong Disneyland 10K Weekend พร้อมกับมิกกี้และผองเพื่อน, ดัฟฟี่และผองเพื่อน, ราชินีอันนาและเอลซ่า, ซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวล และตัวละครอื่นๆ ที่ชื่นชอบจะมาร่วมให้กำลังใจคุณทั่วทั้งปาร์ค งานวิ่ง 10K Weekend ในปีนี้จะมาสร้างความสนุกให้กับพวกเราทุกคนมากกว่าครั้งใดๆ เพราะนักวิ่งทั้งหลายจะได้วิ่งผ่านโซน World of Frozen เป็นครั้งแรก! เพลิดเพลินไปกับวิวสองข้างทางของเอเรนเดลล์ และรับกำลังใจเต็มเปี่ยมจากชาวเอเรนเดลล์ที่คอยเชียร์นักวิ่งตลอดสองข้างทางความพิเศษยังไม่จบเพียงเท่านี้! เพราะงานวิ่ง Hong Kong Disneyland 10K Weekend ยังมีตัวเลือกเส้นทางการวิ่งหลากหลายธีมและระยะทาง ให้นักวิ่งได้เลือกสรรตามเรื่องราวและตัวละครจากดิสนีย์ที่แต่ละคนชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งระยะ 10 กม.ที่โด่งดัง หรือตัวเลือกระยะวิ่งชิล ๆ สำหรับสนุกร่วมกันได้แม้กระทั่งครอบครัวเด็กเล็กเหล่านักวิ่งจะได้รับ Runner Pack กลับไปเป็นที่ระลึก ซึ่งประกอบด้วยเสื้อวิ่งธีมดิสนีย์ สายรัดข้อมือสำหรับออกกำลังกาย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนักวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลเมื่อวิ่งถึงเส้นชัยอีกด้วย"มาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่ 10K (Marvel Super Heroes 10K)” : ก้าวสู่จักรวาลมาร์เวลแบบบู๊ๆ ที่อัดแน่นไปด้วยความสนุกและความฟิตแบบจัดเต็ม นักวิ่งจะได้ใช้ความแกร่งในการวิ่งระหว่างออกวิ่งไปทั่วรีสอร์ท เคียงข้างตัวละครจากมาร์เวลและพบกับความเซอร์ไพรส์ไปตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่าเป็นการวิ่งที่เหมาะกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริง!“พิกซาร์พอลส์ 5K (Pixar Pals 5K)” : มาร่วมวิ่งไปกับตัวละครจากพิกซาร์และฝ่าฟันการผจญภัยที่สนุกสนาน ที่จะทำให้คุณทั้งสนุกและตื่นเต้น พร้อมรับเสียงเชียร์จากตัวละครพิกซาร์แสนน่ารัก[ธีมใหม่แกะกล่อง] "นักสำรวจโฟรเซ่น 3K (Frozen Explorers 3K)” : สัมผัสกับความงดงามของอาณาจักรเอเรนเดลล์แบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เป็นเส้นทางการวิ่ง 3 กม. ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิ่งที่มาเป็นครอบครัว เพราะจะได้รับการต้อนรับอันน่าตื่นเต้นจากราชินีอันนาและเอลซ่า รวมถึงชาวเอเรนเดลล์ และนักวิ่งยังจะได้สัมผัสถึงพลังน้ำแข็งจาก Runner Pack ของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งในธีม “Frozen” ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกครบเซ็ท!“ดัฟฟี่และผองเพื่อน 3K (Duffy and Friends 3K)” : เตรียมออกผจญภัยอันแสนอบอุ่นไปกับดัฟฟี่และผองเพื่อน เหมาะสำหรับนักวิ่งที่มาเป็นกลุ่มเพื่อน เพราะคุณจะได้สัมผัสกับแก่นแท้ของมิตรภาพไปตลอดทาง"แข่งวิ่งมิกกี้และผองเพื่อนตัวจิ๋ว (Mickey and Friends Kids Races)” : แฟนดิสนีย์รุ่นจิ๋วก็สามารถร่วมสนุกกับงานวิ่งได้ในธีมนี้ คุณหนู ๆ จะได้พบกับมิกกี้และผองเพื่อนที่จะมาคอยให้กำลังใจ และเส้นทางการวิ่งที่เหมาะสำหรับเจ้าตัวเล็ก พร้อมมีจุดพักเล่นที่จะมาโอบกอดหนู ๆ ด้วยเวทมนต์แห่งดิสนีย์ เรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกที่เพอร์เฟคที่สุดสำหรับครอบครัวที่มาพร้อมลูกน้อยติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้เร็ว ๆ นี้ และห้ามพลาดโอกาสที่คุณจะได้แต่งตัวในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดิสนีย์เพื่อการเดินทางสุดพิเศษที่ Hong Kong Disneyland 10K Weekend ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายนนี้ และพบกับการผจญภัยที่จะสะกดทุกช่วงเวลาไว้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน