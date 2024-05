พุ่งแรง 176 ประเทศทั่วโลก “รักโคตรๆ โหดอย่างมึง 1 Love Syndrome The Beginning” หนังวายไทยกระหึ่มโลกแล้วทาง We TV

แรงโคตร! สิ้นสุดการรอคอย หนังวายไทยแรงสนั่นโลกได้อีกกับหนังแรงเรื่อง รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 1 Love Syndrome The Beginning เลิฟซินโดรม เดอะบีกินนิ่ง ออกฉายทาง วีทีวี We TV พุ่งแรงมีกระแสร้อนแรงเว่อร์ๆ ชนะใจคนดูไปเรียบร้อยแล้วนำทีมดาราหล่อแรงจัดโดย นีฟ รัฐนันท์ สุขอุบล รับบท เดย์ บิ๊ก ฐากร สุวรรณเวช รับบท อิฐ พร้อมด้วยทีมนักแสดงอาทิ เหินฟ้า สรวิศ บุญมาก รับบท เกียร์ , ไทยเกอร์ ธนวัต หัชลีฬหา รับบท ไนท์ , ภูผา นาคะประเวศน์ รับบท โฟร์ , ภูมิ จิตติพัฒน์ สุวรรณลักษณ์ รับบท กัส , ไฟท์เตอร์ จุฑาทิพย์ สุทธิวงษ์ รับบท ฟิวส์ , ตี่ ธนัสมนช์มยุระสุวรรณ รับบท น็อต , แฟรงค์ วรชัย อารีวงค์ รับบท ไม้ , กอล์ฟ บูรพา คุรุวิทโยภาส (กอล์ฟ) รับบท คิว , ฟลุ๊ค สัภยา ถาวรศักดิ์ รับบท DJ. ฯย้อนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เกรียงไกรกันหน่อย ซีรีส์วายไทย รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 3 เลิฟซินโดรม Love Syndrome รักโคตรๆ โหดอย่างมึง เปิดตัวฉายไปแล้ว พุ่งติด Top 3 แรงพุ่งขึ้นเป็น ซีรีส์วายไทยเพียงเรื่องเดียว มียอดคนดูมากที่สุด เป็นยอดรวมจากวีทีวี We TV จากทั้งปี 2566ปี 2567 จากซีรีส์ที่ดังไปทั่วโลก กลับมาใหม่แล้ว ทำเป็นหนังวาย คัดเฉพาะซีนแซ่บเน้นดราม่าแรงดุ! กับหนังเรื่อง รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 1 Love Syndrome The Beginning เลิฟซินโดรมเดอะบีกินนิ่ง ผลิตโดย โกลเด้นอายส์วิว Golden Eye View เป็นผลงานกำกับหนังเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายของ เอฟ นนทพัฒท์ ศรีวิชัยซึ่งเอฟได้เสียชีวิตไปเพราะโรคมะเร็ง ก่อนที่หนังจะถ่ายทำจบ โดยได้ ผู้กำกับดัง ต้อ มารุต สาโรวาท เข้ามาช่วยกำกับจนจบ พร้อมด้วย อาจารย์ชัย ธนภัทร เตชาภิรมย์ ที่เข้ามาดูแลโปรเจคของเอฟ นนทพัฒท์ ให้ลุล่วงได้ออกฉายเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งตอนนี้กระแสตอบรับดีเกินคาด และมีแนวโน้มว่า อาจารย์ชัย อาจจะลุยโปรเจค รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 1 Love Syndrome The Beginning เลิฟซินโดรมเดอะบีกินนิ่ง ในเวอร์ชั่นซี่รีส์ 12 ตอนอีกด้วยจากนิยายวายออนไลน์ ที่มียอดคนอ่านรวมทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านวิว รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 1Love Syndrome The Beginning เลิฟซินโดรมเดอะบีกินนิ่ง ในรูปแบบหนัง มีทีดีเด็ดเยอะมาก เล่าไม่หมดตรงนี้! อยากรู้อยากเห็น เต็มตาเต็มอารมณ์ ต้องรีบไปดูด่วนทาง วีทีวี We TVรักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 1 ปฐมบทของการตามล่าของเดย์ ที่ต้องการแก้แค้นให้กับไนท์น้องชายสุดที่รัก ที่โดนพวกของ อิฐ เกียร์ และกัส พนันขันต่อ โดยหลอกล่อให้ไนท์หลงรักเกียร์แล้วถ่ายคลิปวิดิโอตอนมีความสัมพันธ์กับเก็บไว้ เดย์โกรธมากจึงแก้แค้นด้วยการหลอกอิฐมาคอนโด แล้วทำทารุณอย่างสาสม