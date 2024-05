ดับเบิลเซอร์ไพรส์! “บีไอ” เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘Tasty’ พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญสุดกรี๊ด “ลีโอ” ร่วมคอนเสิร์ต HYPE UP IN BANGKOK

ที่มีพรีรีลีสแทร็กอย่างเพลง ‘Pretty Plzzz (Feat. B.I)’ https://youtu.be/JTZS4l9-U1U รวมอยู่ในอีพีอัลบั้มดังกล่าวด้วย



นัดเจอ “บีไอ” (B.I) ครั้งแรกของปี 2024 ทั้งที! ตรงวาระครบรอบ 3 ปีโซโลเดบิวต์อัลบั้ม B.I 1ST FULL ALBUM [WATERFALL] ด้วยอีก!! แถมความพิเศษเซอร์ไพรส์ยกกำลังสองขนาดนี้!!! ไอดีชาวไทยพลาดไม่ได้จริงๆ กับคอนเสิร์ต “บีไอ 2024 ทัวร์ ไฮป์ อัป อิน แบงคอก” (B.I 2024 TOUR HYPE UP IN BANGKOK) #BI_2024HypeUpinBKK วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี





**

ใครยังไม่มีบัตร รีบคว้าด่วนทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์

สะสมเพลงเจ๋งๆ ไว้เต็มพอร์ต ชนิดที่ว่าไม่ต้องอาศัยเพลงใหม่ ก็สามารถประกาศทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างสบายๆ เลย สำหรับศิลปินไอดอลโปรดิวเซอร์หนุ่มฮอตไม่เคยแผ่วหรือสเตจเนมที่รู้จักกันดีว่าพ่อยอดเอวหวานของเหล่าไอดี (ID ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) ผู้ผ่านการพิสูจน์ชัดแล้วว่าสุดยอดเซ็ตลิสต์และพลังไฮป์ของเขาชนะใจคนดูมาตลอดทุกสเตจ ทุกเทศกาลดนตรีจริงๆโดยหลังจากที่โปรโมเตอร์มือหนึ่งวงการคอนเสิร์ต/แฟนมีตติ้งสายเคป็อปของบิ๊กบอสผู้จัดคอนเสิร์ตได้เกริ่นไว้ว่า จะมีเซอร์ไพรส์สุดฉ่ำห้ามพลาดเด็ดขาดนั้น!ล่าสุดทางต้นสังกัดเกาหลีก็ทยอยเฉลยเซอร์ไพรส์จาก บีไอ ทีละระลอกแล้ว เริ่มจากประกาศสายฟ้าแลบว่าผลงานซิงเกิลใหม่ ‘Tasty’ จะถูกปล่อยออกมาในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งถือเป็นการคัมแบ็กในรอบ 6 เดือนนับจากโกลบอลอีพีอัลบั้ม [Love or Loved Part.2] ที่สำคัญยังเป็นการคอลแลบระหว่าง B.I กับโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกัน Malibu Babie ผู้เคยอยู่เบื้องหลังผลงานฮอตฮิตของศิลปินระดับโลกอย่าง Nicki Minaj มาแล้ว โดยบีไอจะนำเพลงนี้ขึ้นโชว์ครั้งแรกในคอนเสิร์ต B.I 2024 TOUR HYPE UP IN SEOUL และแน่นอนว่าหลังจากนั้นแฟนๆ ชาวไทยก็จะได้ชมไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลง ‘Tasty’ ด้วยตาเนื้อของตัวเองเช่นกันเซอร์ไพรส์ที่สอง เพิ่งประกาศสดๆ ร้อนๆ แบบควันกรุ่นในวันนี้เลยว่า “บีไอ” (B.I) จะไม่ออกทัวร์อย่างเดียวดาย แต่เขาจะพาแขกรับเชิญพิเศษไปร่วมตระเวนทั่วเอเชียกับเขา คือศิลปินชายเดี่ยวรุกกี้ของวงการเคป็อปหนุ่มรุ่นน้องร่วมค่ายทรงดีมีอนาคต ซึ่งปัจจุบันกำลังโปรโมตผลงาน LEO 1ST EP ALBUMติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงานเฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent