“คิมจีวอน“ โดนจับตาเรื่องความรัก หลังลือสนั่นซุ่มเดต ”ยูยอนซอก“ มานานนับสิบปี

ข่าวลือความสัมพันธ์ของ คิมจีวอน กับ ยูยอนซอก มีมาอย่างยาวนานโดยตัวแทนของทั้งคู่ก็เคยออกมาปฏิเสธข่าวหลายต่อหลายครั้งแต่หลังจากที่ คิมจีวอน กลับมาโด่งดังอีกครั้งจากการรับบทนางเอกใน Queen of Tears ข่าวลือเกี่ยวกับสัมพันธ์รักส่วนตัวจึงถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกรอบนับตั้งแต่ที่ คิมจีวอน เดบิวต์จนถึงตอนนี้ เธอไม่เคยออกมายืนยันความสัมพันธ์ว่าคบหาอยู่กับใคร อย่างไรก็ตามข่าวลือเรื่องการคบหาระหว่างเธอกับ ยูยอนซอก ก็มีออกมาเรื่อยๆทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อปี 2012 จากการแสดงเรื่อง Horror Stories แม้ทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง 8 ปี แต่เคมีที่เข้ากันจากเรื่องนร้ก็ทำให้หลายๆคนอินมาถึงนอกจอวันที่ 21 ก.ย. 2015 มีข่าวลือเกี่ยวกับทั้งคู่ออกมา นิตยสาร Women Sense ได้รายงานว่าทั้งคู่จริงจังกับความสัมพันธ์จนถึงขั้นพาไปแนะนำให้รู้จักกับครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่าย แต่ทางตัวแทนของทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นทางด้าน Sport Chosun ก็รายงานข่าวเดตของทั้งคู่อีกครั้งในเดือน มี.ค. ปี 2016 โดยอ้างว่ามีแหล่งข่าวเห็นทั้งคู่แสดงความรักต่อกันอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากไม่มีรูปหรือหลักฐานใดๆมายืนยัน ต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธข่าว พร้อมระบุว่าทั้งคู่เป็นเพียงเพื่อนกัน และผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่ก็ปรากฏตัวอยู่ที่นั่นด้วยต่อมาปี 2019 มีข่าวลือว่า คิมจีวอน และ ยูยอนซอก ได้แยกทางกันหลังคบหากันมานาน 7 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ คิมจีวอน มีข่าวเดตกับ พัคซอจุน ที่แสดงด้วยกันในเรื่อง Fight for My Wayล่าสุด DC Inside ได้ยืนยันอีกครั้งว่า คิมจีวอน และ ยูยอนซอก ยังคงคบกันอยู่ ทำให้แฟนๆต่างเชื่อว่า แม้ทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่ออกมายืนยันการคบกัน แต่เป็นไปได้ว่าทั้งคู่รักๆเลิกๆกันมานานนับ 10 ปีแล้ว งานนี้ได้แต่จับตาดูว่าจะมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ หรือจะคบกันเงียบๆแล้วประกาศแต่งงานเลย เหมือนเทรนด์คู่รักดาราเกาหลีคนอื่นๆที่กำลังเป็นกันอยู่ในเวลานี้