“แมน ธฤษณุ” ตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระ ผลงานปัง งานต่อเนื่องไม่หยุด หวนกลับมาเล่นละครช่อง3 อีกครั้งหนึ่ง

“แมน ธฤษณุ สรนันท์” ตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระ ผลงานปัง งานต่อเนื่องไม่หยุด ตั้งแต่ประกวดเดอะเฟสเมนซีซั่น1 จนหมดสัญญากับทางค่ายเก่า ก็มารับงานสายแสดงอย่างเต็มที่ มีงานแสดงมาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ซีรีส์ ค่อยๆรัก Step by Step ,ซีรีส์ ตลก69เดอะซีรีส์,ซีรีส์ Ready Set Love เกมชนคนโสด และภาพยนตร์ The Package พัสดุฝ่าแดนมรณะ ที่กำลังฉายอยู่ในขณะนี้ทาง TrueID ก็ทำให้แฟนๆต่างชื่นชอบและชื่นชมในฝีมือการแสดงของแมนอย่างมากขึ้น หลังจากนี้ แมน ธฤษณุ ยังมีผลงานมาให้ติดตามอีกอย่างแน่นอนทั้งที่กำลังพูดคุยเรื่องโปรเจคใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น และที่กำลังรอออนแอร์ อย่างละครเรื่อง หวานรักต้องห้าม The Sweetest Taboo ทางช่อง3 ซึ่งเป็นการหวนกลับมาเล่นละครให้กับทางช่อง3อีกครั้งหนึ่ง สำหรับใครที่กำลังรอผลงานของ แมน ธฤษณุ อยู่สามารถรอผลงานละครเรื่องหวานรักต้องห้ามภายในปีนี้กันได้เลย เพราะเรื่องนี้ได้นักแสดงรุ่นใหญ่และนักแสดงดาวรุ่งแสดงกันอย่างคับจอแซ่บพริกยกสวนกันเลยทีเดียว