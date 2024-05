Travis Japan กับทัวร์รอบโลกครั้งแรกของพวกเขา เยือน 6 เมืองใหญ่ ใน “Travis Japan World Tour 2024 Road to A”

Travis Japan มุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินระดับสากลอย่างไม่ย่อท้อ

บอยแบนด์ระดับโลกเปิดตัวเมื่อตุลาคม 2022 ผ่าน Capitol Records ได้ประกาศทัวร์ทั่วโลกครั้งแรก โดยพวกเขาจะพาเดินทางไปยัง 6 เมืองใหญ่ เพื่อสนับสนุนอัลบั้มเดบิวต์ "Road to A" โดยทัวร์รอบโลกในครั้งนี้ จะเริ่มเปิดการแสดงที่ไปเป ในวันที่ 4 และ 5 กันยายน ตามด้วยฮ่องกง, กรุงเทพ, ซีแอตเทิล, ลอสแองเจลิส และปลายทางสุดท้ายที่นิวยอร์กในทัวร์นี้ Travis Japan กล่าวว่า “เรามีความสุขและขอบคุณมากที่หนึ่งในเป้าหมายของเราในการทัวร์รอบโลกจะเป็นจริง ด้วยคำว่า “Japan” ที่ถูกจารึกไว้อย่างลึกซึ้งในชื่อวงของเรา และการสนับสนุนจากทุกคนที่มอบความรักและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เราจะนำเสนอความบันเทิงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราสู่โลกในเอเชียมีวัฒนธรรมที่สวยงาม และหลากหลาย ในฐานะบอยแบนด์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย เราต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอเชียขณะทัวร์ เราจะแสดงตัวตนของเราบนเวที และจะกลับมาในยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อตอบแทนความรักให้กับแฟนๆ ของพวกเรา”Travis Japan คือกลุ่มบอยแบนด์ป๊อปแดนซ์ ที่มีสมาชิก 7 คนจากโตเกียว ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักออกแบบท่าเต้นชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลอย่าง Travis Payne (จาก This is It ของ Michael Jackson, The Monster Ball Tour ของ Lady Gaga ฯลฯ) ซึ่ง Travis Payne ได้ออดิชั่น Travis Japan ในปี 2012 สไตล์การแสดงของพวกเขา คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างโมเดิร์น แจ๊ส และฮิปฮอปเป็นวงที่ได้รับเสียงชื่นชมจากท่าเต้นที่น่าดึงดูดและประสานกับสไตล์เพลงป็อปที่ติดหู ซึ่งในเดือนมีนาคมปี 2022 ก็ได้มุ่งหน้าไปยังลอสแองเจลิส การเดินทางจาก "World of Dance" สู่ "America's Got Talent" ผสมผสานกับทักษะอันยอดเยี่ยมในฐานะนักแสดง ได้รับความสนใจจาก Capitol Records และ UMG พวกเขาจึงได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาและเผยแพร่เพลงของพวกเขาไปทั่วโลก โดยซิงเกิลเปิดตัวที่ทุกคนรอคอย “JUST DANCE!” มียอดชมวิดีโอทะลุ 10 ล้านครั้ง และเปิดตัวที่อันดับ 5 ในชาร์ต Billboard Global (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) ซึ่งทำให้วงนี้ เป็นศิลปินญี่ปุ่นกลุ่มแรกที่บุกเข้าไปใน 5 อันดับแรกด้วยซิงเกิลเปิดตัวนับตั้งแต่ก่อตั้งชาร์ตในช่วงปี 2024 Travis Japan ออกเดินทางสู่อารีน่าทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น ในชื่อ “Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity” เพื่อสนับสนุนอัลบั้มเปิดตัว และสามารถดึงดูดผู้ชมรวมทั้งหมด 310,000 คน และในตอนนี้ พวกเขาพร้อมแล้ว ที่จะเริ่มเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกสำหรับประเทศไทย ผู้จัดฯ มากความสามารถอย่าง Avalon Live ได้ประกาศรายละเอียดการกดบัตรในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ทาง ThaiticketMajor ทุกช่องทางการจำหน่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @Officialavalon ทาง X หรือ Avalon Live ทาง Facbook