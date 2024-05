ประกาศผลรางวัลนาฏราช 2566

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งด้านวิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์ เหล่าคนในวงการบันเทิงไปร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีการมอบรางวัล 8 ประเภท รวม 44 รางวัลอาทิประเภทละครเย็น รางวัลนักแสดงนำหญิงละครเย็น อิศริยา สายสนั่นจากละครเรื่อง เลือดกากี , นักแสดงนำชายละครเย็น รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น จากละครเรื่อง ผู้ใหญ่ลี ศรีบานเย็น , ละครเย็นยอดเยี่ยม ดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ช่อง one31ประเภทรางวัลละคร short from รางวัลนักแสดงนำหญิง พิมประภา ตั้งประภาพรจากละครเรื่อง One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต , รางวัลนักแสดงนำชาย สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร จากละครเรื่อง เรื่องรักหลากรส Sweet Sensoryประเภทรางวัลด้านละคร Long Form รางวัลนักแสดงนำหญิง แอน ทองประสม จากละครเรื่อง เกมรักทรยศ (The Betrayal) , รางวัลนักแสดงนำชาย อนันดา เอเวอริงแฮมจากละครเรื่อง เกมรักทรยศ (The Betrayal) ,ละครยอดเยี่ยมมาตาลดาประเภทรางวัลด้านละครและซีรีส์ (แพลตฟอร์มออนไลน์)รางวัลนักแสดงนำหญิง ดาวิกา โฮร์เน่ จากเรื่อง เรื่องตลก 69 เดอะซีรีส์ , รางวัลนักแสดงนำชาย ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์จากเรื่อง DELETEสำหรับรางวัลต่างๆ ทั้ง 44 รางวัล มีดังต่อไปนี้รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์1)รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุคุณฟองสนาน จามรจันทร์2)รางวัลรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์ คุณสุทธิชัย หยุ่นรางวัลด้านวิทยุ จำนวน 6 รางวัล1)รางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยมสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz2)รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FMบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM3)รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมรายการ คุยกันเช้านี้บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz4)รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมรายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURUบริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz5)รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมคุณอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุลรายการ ข่าวเข้ม ประเด็นข้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM96.5 MHz คลื่นความคิด6)รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคุณผุสชา โทณะวณิกรายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURUบริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHzรางวัลด้านข่าว จำนวน 5 รางวัล1)รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมรายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี2)รางวัลรายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมรายการ คุยให้คิดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส3)รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมคุณกรรชัย กำเนิดพลอยจากรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 34)รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมคุณเขมสรณ์ หนูขาวจากรายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี5)รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมสกู๊ปข่าว ย้อนอดีต 1,200 ปี "เมืองศรีเทพ" มรดกโลกแห่งที่ 7จากรายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลด้านรายการโทรทัศน์ จำนวน 6 รางวัล1)รางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยมรายการ MasterChef Thailand season 6 (อาหารไทย)บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD2)รางวัลวาไรตี้และทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมรายการ PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทิฟ)บริษัท แบล็คดอท จำกัด และ บริษัท จูเวไนล์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD3)รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมคุณสุวิกรม อัมระนันท์จากรายการ PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทิฟ)บริษัท แบล็คดอท จำกัด และ บริษัท จูเวไนล์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD4)รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยมรายการมวย ONE LUMPINEEบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD5)รางวัลสารคดียอดเยี่ยมรายการ WILD Survivalบริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จำกัดออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส6)รางวัลรายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยมรายการ Super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋วบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์รางวัลด้านละครเย็น จำนวน 5 รางวัล(ออกอากาศก่อนเวลา 20.00 น. โดยประมาณ)1)รางวัลละครยอดเยี่ยมดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one312)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมคุณหลักเขต วสิกชาติจากละครเรื่อง ดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one313)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคุณอิศริยา สายสนั่นจากละครเรื่อง เลือดกากีบริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 84)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้นจากละครเรื่อง ผู้ใหญ่ลี ศรีบานเย็นบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์5)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมดอกหญ้าป่าคอนกรีตโดย คุณจันทร์พันแสงบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31รางวัลด้านละครแบบ Short Form จำนวน 5 รางวัล(มีจำนวนตอนน้อยกว่า 13 ตอน)1)รางวัลละครยอดเยี่ยมนางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส2)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมคุณวินัย ปฐมบูรณ์จากละครเรื่อง นางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส3)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคุณพิมประภา ตั้งประภาพรจากละครเรื่อง One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิตบริษัท เช้นจ์2561 จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one314)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณสุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตรจากละครเรื่อง เรื่องรักหลากรส Sweet Sensoryองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส5)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนางฟ้าไร้นามโดย คุณจารุนันท์ พันธชาติ, คุณมินตา ภนปฤณ และ คุณนีลชา เฟื่องฟูเกียรติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกอากาศทาง ไทยพีบีเอสรางวัลด้านละครแบบ Long Form จำนวน 7 รางวัล(มีจำนวนตอนตั้งแต่ 13 ตอนขึ้นไป)1)รางวัลละครยอดเยี่ยมมาตาลดา (To The Moon and Back)บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 32)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมคุณปวันรัตน์ นาคสุริยะจากละครเรื่อง มาตาลดา (To The Moon and Back)บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 33)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคุณแอน ทองประสมจากละครเรื่อง เกมรักทรยศ (The Betrayal)บริษัท จูเวไนล์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 34)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณอนันดา เอเวอริงแฮมจากละครเรื่อง เกมรักทรยศ (The Betrayal)บริษัท จูเวไนล์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 35)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมคุณทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์จากละครเรื่อง มาตาลดา (To The Moon and Back)บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 36)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณชาตโยดม หิรัณยัษฐิติจากละครเรื่อง มาตาลดา (To The Moon and Back)บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 37)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมมาตาลดา (To The Moon and Back)โดย Script Makerบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3รางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยม จำนวน 6 รางวัล1)รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมเพลง ข้ามเวลาขับร้องโดย คุณวิโอเลต วอเทียร์จากละครเรื่อง พรหมลิขิต (Love Destiny2)บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 32)รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมพรหมลิขิต (Love Destiny2)โดย คุณกิจจา ลาโพธิ์บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 33)รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมมาตาลดา (To The Moon and Back)โดย Yellowfact (คุณสุชาติ แสงชู, คุณภากร ปุริโสตะโย, คุณณิชาดา เจริญสมบัติ,คุณจีรภรณ์ วิชัยดิษฐ์ และ คุณสิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร)บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 34)รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมบุษบาลุยไฟโดย คุณทยา นิ่มเจริญพงษ์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส5)รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมพรหมลิขิต (Love Destiny2)โดย คุณประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน์บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 36)รางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยมพนมนาคาโดย บริษัท กบาลใส อนิเมชั่น จำกัดบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31รางวัลด้านละครและซีรีส์ (แพลตฟอร์มออนไลน์) จำนวน 4 รางวัล1)รางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยมAnalog Squad ทีมรักนักหลอกบริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดออกอากาศทาง Netflix2)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคุณดาวิกา โฮร์เน่จากเรื่อง เรื่องตลก 69 เดอะซีรีส์ (6ixtynin9 The Series)บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดออกอากาศทาง Netflix3)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์จากเรื่อง DELETEบริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดออกอากาศทาง Netflix4)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมAnalog Squad ทีมรักนักหลอกโดย คุณนิธิวัฒน์ ธราธร, คุณอมราพร แผ่นดินทอง, คุณชนาธิป อมรปิยะพงศ์ และคุณโสภณา เชาว์วิวัฒน์กุลบริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดออกอากาศทาง Netflix